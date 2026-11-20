Dalla Capitale, uno studio di architettura sceglie di raccontare il proprio mestiere senza filtri, trasformando imprevisti, clienti e quotidianità dei cantieri in storie capaci di parlare a migliaia di persone. A Roma l’architettura è parte del paesaggio quotidiano. È nelle facciate dei palazzi, negli appartamenti da ristrutturare, nei quartieri che cambiano volto e nelle case che custodiscono storie, abitudini e generazioni. È una città in cui ogni intervento porta con sé una sfida, spesso tecnica, qualche volta burocratica, quasi sempre umana.



È proprio da questa dimensione concreta e autentica che nasce il racconto di Namico, studio di architettura romano fondato dall’architetta Priscilla Pugliese e dall’ingegnere Raoul Francucci. Una realtà che ha scelto di distinguersi non attraverso i consueti portfolio patinati o le immagini impeccabili di ambienti finiti, ma mostrando quello che normalmente resta fuori dall’inquadratura: la vita vera dei cantieri.

Quando hai capito che l’architettura sarebbe stata la tua strada?

Avevo 16 anni, frequentavo il terzo anno di liceo e la mia docente di storia dell’arte, che era anche architetto, ci assegnò un progetto: disegnare una palazzina, un lavoro che ci accompagnò per tutto il triennio. Era l’unica materia che studiavo davvero con passione e, guarda caso, anche l’unica in cui presi 9 in pagella! Credo che lì sia scattato qualcosa. Quando sono uscita dal liceo avevo già un piano A molto chiaro: fare l’architetto, proprio come la mia professoressa. È stata anche la persona che mi ha fatto conoscere il mondo dei cantieri. Mentre studiavo all’università mi portava con sé, mi faceva vedere come si lavorava, come si prendevano decisioni, come ci si confrontava con gli operai e come si risolvevano i problemi sul posto. La osservavo muoversi in cantiere e mi immaginavo già lì, con il taccuino e i disegni sottobraccio, a dare indicazioni e trovare soluzioni.

Più che innamorarmi dell’idea di progettare edifici, mi sono innamorata proprio di quel modo di fare l’architetto. E da allora non ho mai avuto grandi dubbi sulla strada da prendere.

Qual è stata la prima esperienza professionale che ti ha fatto capire come funziona davvero il mondo dei cantieri?

In realtà, le mie prime esperienze di cantiere sono arrivate ancora durante l’università, proprio grazie alla mia ex professoressa. È stata una fortuna, perché ho avuto la possibilità di affiancare alla formazione teorica un’esperienza concreta fin da subito.

Ricordo che mi affascinava moltissimo vedere come un progetto, che sulla carta sembrava così definito, dovesse poi confrontarsi con la realtà. In cantiere non basta sapere disegnare bene: bisogna prendere decisioni, confrontarsi con tante professionalità diverse, trovare soluzioni quando qualcosa non va come previsto e, soprattutto, assumersi delle responsabilità.

Ho capito abbastanza presto che era proprio quella la parte del mestiere che mi piaceva di più. Mi piaceva l’idea di non avere mai una giornata identica alla precedente, di dover ragionare continuamente e di vedere materializzarsi qualcosa che fino a poco prima esisteva soltanto nella mia testa.

Credo che quelle prime esperienze abbiano influenzato moltissimo anche il modo in cui lavoro oggi e, successivamente, il modo in cui abbiamo scelto di raccontare l’architettura attraverso NAMICO.

Come nasce Namico e come si sviluppa l’incontro con Raoul Francucci?

Con Raoul ci siamo conosciuti per una coincidenza, Raoul una di quelle persone che la vita ti fa un regalo a fartelo incontrare, o forse per una di quelle strane combinazioni che poi finiscono per cambiarti la vita professionale. I nostri padri si conobbero quando mio padre aveva bisogno di un ingegnere per un suo progetto e questo ingegnere era il padre di Raoul, ma all’inizio, a dire la verità, non ci stavamo neanche particolarmente simpatici!

Poi, quasi per caso, anni dopo, ci siamo ritrovati a collaborare sul progetto di un cliente. Abbiamo scoperto che lavorare insieme non solo ci veniva molto naturale, ma ci divertiva anche parecchio. Avevamo un modo di ragionare e di affrontare il lavoro che si incastrava bene, pur avendo caratteri e competenze differenti, lui estremamente gentile e sempre disponibile io un vulcano pronto ad eruttare subito. Insomma ci completiamo perfettamente. Da quella prima collaborazione è nata una sintonia professionale che si è consolidata negli anni, fino a diventare una vera e propria famiglia lavorativa.

Dopo circa sei anni di collaborazione abbiamo deciso di dare una forma più riconoscibile a quello che avevamo costruito e di raccontarlo anche attraverso i social. È così che è nato NAMICO: dalla volontà di dare un’identità a un modo di lavorare che esisteva già da tempo.

Avete fondato uno studio con un’identità molto riconoscibile. Qual è stata l’intuizione iniziale?

Credo che la nostra intuizione sia stata, paradossalmente, quella di non inventarci niente!

Non abbiamo cercato di costruire un personaggio, né di studiare a tavolino un’identità social che ci distinguesse dagli altri studi di architettura. Abbiamo semplicemente preso quello che già funzionava nel nostro lavoro quotidiano e lo abbiamo portato online.

Ci siamo accorti che ai nostri clienti e ai collaboratori piaceva il nostro modo di essere: il rapporto diretto, la spontaneità, l’ironia, il modo in cui affrontavamo anche le situazioni più complicate senza perdere la professionalità. Abbiamo pensato che forse quella stessa cosa avrebbe potuto funzionare anche sui social.

Cercavamo un nome che ci rappresentasse e che avesse qualcosa di familiare, amichevole, immediato. Così è arrivato NAMICO.

L’idea era raccontare l’architettura da un punto di vista meno istituzionale, meno patinato, mostrando anche tutto quello che normalmente rimane dietro le quinte: i cantieri, le persone, gli imprevisti e le dinamiche del nostro lavoro.

Non volevamo sembrare uno studio di architettura diverso da quello che siamo. Volevamo semplicemente far conoscere quello che eravamo già. E forse è proprio questa la cosa che ha funzionato: non abbiamo dovuto fingere di essere qualcosa, abbiamo soltanto iniziato a raccontarci.

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