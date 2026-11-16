Robert Pattinson è il nuovo James Bond: ufficiale il prossimo 007 dopo Daniel Craig

Robert Pattinson sarà il nuovo James Bond. Dopo mesi di indiscrezioni e speculazioni, è arrivata la conferma ufficiale: l’attore britannico interpreterà l’agente 007 nel prossimo film della saga, diretto da Denis Villeneuve. Si apre così una nuova era per uno dei personaggi più iconici della storia del cinema.

La notizia che i fan aspettavano da anni è finalmente arrivata. Lunedì 16 novembre 2026, attraverso i canali social ufficiali di James Bond, Amazon MGM Studios ha annunciato che Robert Pattinson raccoglierà l’eredità di Daniel Craig, diventando il nuovo volto dell’agente segreto più famoso del cinema.

L’annuncio mette fine a una lunga ricerca iniziata dopo l’uscita di No Time to Die nel 2021, ultimo capitolo interpretato da Craig. Il nuovo film, conosciuto provvisoriamente come Bond 26, segnerà inoltre un cambiamento fondamentale per il franchise, che entra nella sua nuova fase sotto il controllo creativo di Amazon MGM Studios.

Robert Pattinson sarà James Bond: la scelta ufficiale per il nuovo 007

La scelta di Robert Pattinson arriva dopo mesi di indiscrezioni e un’intensa selezione che ha coinvolto diversi attori britannici.

Tra i nomi circolati nelle ultime settimane figuravano Nicholas Hoult, Callum Turner, Josh O’Connor e Jack Lowden. Tuttavia, alla fine è stato Pattinson a conquistare il ruolo.

A 40 anni, l’attore britannico si prepara quindi ad affrontare una delle sfide più importanti della sua carriera.

Diventato celebre grazie alla saga di Twilight, Pattinson ha progressivamente costruito un percorso cinematografico molto diverso da quello delle tradizionali star hollywoodiane. Film come Good Time, The Lighthouse e The Batman hanno infatti dimostrato la sua capacità di interpretare personaggi complessi e tormentati.

Proprio questa versatilità potrebbe rappresentare uno degli elementi più interessanti del nuovo James Bond, soprattutto considerando la direzione cinematografica che Amazon MGM Studios sembra voler intraprendere.

Il nuovo James Bond sarà diretto da Denis Villeneuve

Il prossimo film di James Bond avrà alla regia Denis Villeneuve, autore di Arrival, Blade Runner 2049 e della saga di Dune.

La sceneggiatura sarà invece affidata a Steven Knight, creatore della serie televisiva Peaky Blinders, mentre Amy Pascal e David Heyman ricopriranno il ruolo di produttori.

Si tratta di una squadra creativa di primo piano, chiamata a rilanciare una delle saghe cinematografiche più longeve e redditizie di sempre.

Per Pattinson e Villeneuve, inoltre, il nuovo 007 rappresenterà una nuova collaborazione dopo Dune: Parte Tre.

Quando esce il nuovo James Bond con Robert Pattinson?

Al momento Amazon MGM Studios non ha ancora annunciato una data ufficiale di uscita per il prossimo James Bond.

Le indiscrezioni indicano il 2028 come possibile anno di arrivo nelle sale, ma sarà necessario attendere ulteriori comunicazioni per avere una conferma definitiva.

Restano inoltre sconosciuti il titolo ufficiale, la trama e gli altri membri del cast.

Una nuova era per James Bond dopo Daniel Craig

L’arrivo di Robert Pattinson segna un momento particolarmente importante nella storia di James Bond.

Daniel Craig aveva interpretato l’agente segreto per cinque film, a partire da Casino Royale nel 2006 fino a No Time to Die nel 2021, contribuendo a trasformare Bond in un personaggio più vulnerabile, tormentato e realistico.

Con Pattinson, la saga potrebbe intraprendere una direzione ancora diversa, soprattutto grazie alla visione di Denis Villeneuve.

Il nuovo film sarà anche il primo capitolo realizzato dopo il passaggio del controllo creativo del franchise ad Amazon MGM Studios, avvenuto nel 2025.

Una cosa, intanto, è certa: Robert Pattinson è ufficialmente il nuovo James Bond. E dopo cinque anni dall’ultima apparizione cinematografica di 007, il futuro dell’agente segreto britannico comincia finalmente a prendere forma.

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I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.