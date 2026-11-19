Bentornati al Sud, terzo capitolo della saga di Luca Miniero con Claudio Bisio e Alessandro Siani, arriva al cinema il 25 dicembre 2026: per arrivarci preparati si parte da Benvenuti al Sud (2010) e Benvenuti al Nord (2012).

L’ordine giusto è quello di uscita: prima Benvenuti al Sud (2010), poi Benvenuti al Nord (2012), infine Bentornati al Sud, in sala dal 25 dicembre 2026. Tutti e tre i film portano la firma di Luca Miniero e riportano in scena la coppia formata da Claudio Bisio e Alessandro Siani.

Mancano cinque settimane a Natale, abbastanza per recuperare i primi due capitoli con calma. Ecco la saga in tre tappe, con date, trame e un po’ di contesto.

Benvenuti al Sud film in ordine: le tre tappe della saga

Benvenuti al Sud, in sala dal 1 ottobre 2010. Benvenuti al Nord, in sala dal 18 gennaio 2012. Bentornati al Sud, in sala dal 25 dicembre 2026.

Da dove nasce tutto: il film francese Giù al Nord

Benvenuti al Sud è il remake italiano di Giù al Nord, commedia francese del 2008 diretta da Dany Boon. L’idea di partenza resta quella: un funzionario carico di pregiudizi finisce trasferito dall’altra parte del paese e scopre che la realtà non assomiglia ai luoghi comuni. Boon compare anche nel film italiano, in un cameo da turista francese.

Benvenuti al Sud (2010): dalla Brianza a Castellabate

Alberto Colombo, interpretato da Bisio, dirige un ufficio postale in Brianza. Per ottenere il trasferimento a Milano finge una disabilità, ma l’inganno viene scoperto e la punizione è l’invio a Castellabate, nel Cilento. Tra i colleghi e gli abitanti del paese, i suoi timori sul Sud si sciolgono uno dopo l’altro. Accanto a lui ci sono Siani nei panni di Mattia Volpe, Angela Finocchiaro come moglie Silvia, Valentina Lodovini, Nando Paone e Nunzia Schiano.

Il film debuttò al primo posto del box office italiano con circa 3,79 milioni di euro nel primo weekend e chiuse con circa 29,87 milioni, all’epoca il quinto incasso più alto mai registrato in Italia.

Benvenuti al Nord (2012): il viaggio si rovescia

Il capitolo del 2012 ribalta la situazione. Due anni dopo, Alberto dirige un ufficio postale a Milano, mentre Mattia, tornato a Castellabate, finisce trasferito proprio al Nord dopo una mossa pensata per riconquistare la moglie. Il nuovo direttore introduce un progetto sulla produttività che i due amici contestano apertamente. Entra nel cast Paolo Rossi, nel ruolo di Giorgio Palmisan, e nei titoli di coda c’è una apparizione speciale di Emma Marrone.

In sala dal 18 gennaio 2012, il film segnò circa 1,3 milioni di euro nella prima giornata, il terzo miglior esordio giornaliero nella storia del cinema italiano, e totalizzò 27.194.040 euro. Alla fine Alberto ottiene una promozione, Mattia ritrova la famiglia e i due comprano casa.

Bentornati al Sud: cosa sappiamo del terzo film

Il primo teaser è uscito il 18 novembre e mostra le prime immagini del film: abbiamo raccontato il trailer di Bentornati al Sud con Bisio e Siani nel dettaglio. Miniero torna alla regia e il film arriva in sala con Medusa Film il giorno di Natale.

Nel cast, oltre ai due protagonisti, tornano Angela Finocchiaro, Nunzia Schiano, Nando Paone, Salvatore Misticone e Giacomo Rizzo, con la partecipazione di Valentina Lodovini. Il soggetto è di Siani, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Bisio e Miniero: per la prima volta entrambi gli attori partecipano alla scrittura di un capitolo della serie.

Le riprese sono durate sette settimane, tra Castellabate, Roma e Milano. La produzione è di Bartlebyfilm, Italian International Film (società di Lucisano Media Group) e Medusa Film, con il sostegno della Film Commission Regione Campania.

Dove vedere i primi due film prima di Natale

I cataloghi dello streaming cambiano di mese in mese, quindi il controllo migliore è una ricerca su un aggregatore come JustWatch o direttamente nelle app delle piattaforme che usi. Due film, uno dopo l’altro, riempiono una serata e mezza: un buon modo per arrivare a Natale con la saga fresca.

Domande frequenti sulla saga di Benvenuti al Sud

In che ordine vedere Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord? L’ordine è quello di uscita: Benvenuti al Sud (2010), Benvenuti al Nord (2012) e poi Bentornati al Sud (2026). Quando esce Bentornati al Sud? Il film arriva nei cinema italiani il 25 dicembre 2026, distribuito da Medusa Film. Benvenuti al Sud è il remake di quale film? È il remake di Giù al Nord, commedia francese del 2008 diretta da Dany Boon. Chi sono i protagonisti di Bentornati al Sud? Claudio Bisio e Alessandro Siani, diretti da Luca Miniero, con Angela Finocchiaro, Nunzia Schiano, Nando Paone, Salvatore Misticone, Giacomo Rizzo e la partecipazione di Valentina Lodovini. Dove posso vedere Benvenuti al Nord in streaming? La disponibilità cambia nel tempo: il modo più rapido per saperlo è cercare il titolo su JustWatch o nelle app di streaming.

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