Il primo trailer di Bentornati al Sud è online dal 18 novembre. Il terzo film della saga con Claudio Bisio e Alessandro Siani arriva nelle sale italiane il 25 dicembre 2026, distribuito da Medusa Film.

Il teaser, in sala dal 25 dicembre, anticipa il ritorno di Bisio e Siani nei panni dei due protagonisti dei primi capitoli, a distanza di sedici anni da Benvenuti al Sud. La regia è ancora di Luca Miniero, che ha firmato anche Benvenuti al Nord, uscito nel 2012.

Cosa mostra il primo trailer di Bentornati al Sud

Il teaser è un primo assaggio: titolo, data e il ritorno della coppia Bisio-Siani, senza svelare la trama. Non c’è, al momento, una sinossi ufficiale del terzo capitolo, e il materiale diffuso da Medusa non entra nei dettagli della storia.

La saga si regge su un’idea semplice: due uomini, uno del Nord e uno del Sud, si scambiano di posto e scoprono che i pregiudizi sul resto d’Italia si sciolgono in fretta quando si vive accanto alle persone. Il terzo film riprende questo meccanismo, con la commedia come strumento per raccontare differenze e somiglianze tra le due metà del Paese.

Il cast e chi torna dai primi due film

Accanto a Bisio e Siani tornano Angela Finocchiaro, Nunzia Schiano, Nando Paone, Salvatore Misticone e Giacomo Rizzo. Valentina Lodovini, protagonista del primo film nel ruolo di Maria, ha una partecipazione speciale. Il soggetto è di Siani, la sceneggiatura è firmata da Siani, Bisio e Miniero.

Dietro la macchina da presa lavorano Francesco Di Pierro alla fotografia, Giada Esposito alle scenografie, Eleonora Rella ai costumi, Ian Degrassi al montaggio e Umberto Scipione alle musiche. Il film è prodotto da Bartlebyfilm, Italian International Film (società del gruppo Lucisano) e Medusa Film, con il sostegno della Film Commission Regione Campania.

Da Giù al Nord a Castellabate: la saga di Miniero

Il capostipite del 2010 è il rifacimento italiano del film francese Giù al Nord di Dany Boon, uscito nel 2008. Nella versione di Miniero un direttore di un ufficio postale della Brianza si finge disabile per ottenere il trasferimento a Milano, viene smascherato e finisce a Castellabate, nel Cilento. Al botteghino italiano il film incassò circa 29,9 milioni di euro, seconda posizione tra le produzioni italiane dell’epoca alle spalle di La vita è bella, come ricorda la scheda di Wikipedia sul primo film.

Il sequel del 2012, Benvenuti al Nord, ribaltava la situazione portando Mattia a Milano. Per il terzo capitolo le riprese sono durate sette settimane tra Castellabate, Roma e Milano, con la maggior parte delle scene girate nel borgo cilentano che aveva già fatto da set al film del 2010.

Domande frequenti su Bentornati al Sud

Quando esce Bentornati al Sud al cinema? Il film arriva nelle sale italiane il 25 dicembre 2026, distribuito da Medusa Film. Chi recita in Bentornati al Sud? Claudio Bisio e Alessandro Siani guidano il cast, con Angela Finocchiaro, Nunzia Schiano, Nando Paone, Salvatore Misticone e Giacomo Rizzo. Valentina Lodovini ha una partecipazione speciale. Di cosa parla Bentornati al Sud? La trama non è stata svelata: il teaser mostra solo il ritorno dei protagonisti. La saga racconta con la commedia le differenze e le somiglianze tra Nord e Sud Italia. Dove è stato girato Bentornati al Sud? Le riprese sono durate sette settimane a Castellabate, Roma e Milano, con la maggior parte delle scene nel borgo cilentano.

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