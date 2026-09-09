Dune – Parte Tre: anteprima UCI Cinemas il 15 dicembre, aperte le prevendite

Dune – Parte Tre arriva nei cinema italiani il 16 dicembre, ma UCI Cinemas ha deciso di anticipare l’appuntamento: dal 15 dicembre apre le prevendite per una serata di anteprima riservata al kolossal di Denis Villeneuve, distribuita nelle sale Premium Large Format del circuito.

L’iniziativa riguarda le cinque sale IMAX di UCI Cinemas, oltre alle strutture iSense e XL, sparse nei multiplex del circuito. Le prevendite sono attive da oggi sul sito ufficiale e sui canali digitali di UCI. Chi vuole vedere il film un giorno prima, nel formato pensato apposta per l’occhio del regista, deve muoversi ora: i posti nelle sale premium si esauriscono in fretta quando in ballo c’è un titolo di questa portata.

Quando esce Dune – Parte Tre e l’anteprima di UCI Cinemas

Dune – Parte Tre conclude la trilogia di Villeneuve tratta dai romanzi di Frank Herbert, questa volta ispirandosi a Messia di Dune, secondo libro del ciclo. La trama riprende Paul Atreides quasi vent’anni dopo la conquista dell’Impero: non più il ragazzo in fuga di Dune – Parte Due, ma un sovrano che deve fare i conti con le conseguenze del proprio potere, mentre alleati storici tornano in scena e nuove minacce si muovono nell’ombra.

Il cast riunisce Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Florence Pugh, Josh Brolin, Charlotte Rampling e Javier Bardem, affiancati dalle new entry Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson e Isaach de Bankolé. Una scelta di continuità totale con i primi due capitoli, che ha reso la saga uno dei rari franchise capaci di tenere insieme critica e box office senza compromessi.

Le sale Premium Large Format di UCI Cinemas: IMAX, iSense e XL

Il punto di forza dell’anteprima è tecnico prima che cinefilo. Le sale IMAX di UCI Cinemas usano schermi di dimensioni maggiori e un sistema audio calibrato per riempire ogni angolo della sala; iSense e XL, pur con specifiche diverse, seguono la stessa logica di immersione totale. Per un film costruito per essere visto sul grande schermo (Villeneuve lo ha ribadito più volte nelle interviste sui capitoli precedenti) la scelta del formato non è un dettaglio, è parte dell’esperienza.

Quando sono le anteprime UCI Cinemas di Dune – Parte Tre e quando esce il film?

L’anteprima nelle sale Premium Large Format di UCI Cinemas (IMAX, iSense, XL) è fissata per il 15 dicembre 2026. Il film debutta ufficialmente in tutte le sale italiane il 16 dicembre 2026, distribuito da Warner Bros. Pictures Italia.

Le prevendite sono aperte da oggi a QUESTO LINK.

Perché conviene arrivare un giorno prima: il valore delle sale premium a dicembre

Dicembre è tradizionalmente il mese più denso di grandi uscite cinematografiche, e le sale Premium Large Format sono la risorsa più contesa del periodo: pochi schermi, alta richiesta, posti che si esauriscono in poche ore quando il titolo è di questo calibro. Aprire le prevendite con un giorno di anticipo permette a UCI Cinemas di garantire ai propri spettatori l’accesso a IMAX, iSense e XL prima del weekend di lancio, quando la corsa ai posti nelle sale premium diventa più complicata.

Il precedente di Dune – Parte Due: perché il pubblico premia il grande schermo

Nel 2024 Dune – Parte Due aveva superato gli 8 milioni di euro di incasso in Italia restando per settimane al primo posto del box office nazionale, mentre nel mondo aveva scavalcato in appena dieci giorni l’intero incasso del primo film, fermo a 433 milioni di dollari, per poi sfiorare i 500 milioni globali. Sono numeri che spiegano perché un circuito come UCI Cinemas continui a puntare su formati premium e anteprime dedicate per il capitolo conclusivo della trilogia: la saga di Villeneuve è una delle poche, negli ultimi anni, capaci di riportare il pubblico in sala su questa scala.

FAQ Dune Parte Tre anteprima UCI Cinemas

Quando esce Dune – Parte Tre al cinema in Italia? Il film debutta ufficialmente nelle sale italiane il 16 dicembre 2026, distribuito da Warner Bros. Pictures Italia. Cosa cambia tra l’anteprima del 15 dicembre e l’uscita ufficiale? L’anteprima è riservata alle sale Premium Large Format di UCI Cinemas (IMAX, iSense, XL) e precede di un giorno il debutto generale in tutte le sale del circuito. In quali sale si può vedere l’anteprima in IMAX? Nelle cinque sale IMAX del circuito UCI Cinemas, insieme alle strutture iSense e XL indicate sul sito ufficiale del circuito. Perché conviene prenotare in anticipo per l’anteprima? Le sale Premium Large Format hanno una capienza limitata e tendono a esaurirsi rapidamente nei weekend di lancio più attesi dell’anno: prenotare per il 15 dicembre garantisce un posto nei formati IMAX, iSense o XL prima del debutto ufficiale.

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