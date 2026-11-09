Stasera in TV 9 novembre 2026: Livatino, GF Vip, M e GialappaShow

Stasera in TV, lunedì 9 novembre 2026, la prima serata si divide tra la fiction Livatino su Rai 1, il GF Vip su Canale 5, M – Il figlio del secolo su La7 e il GialappaShow su TV8.

Gli orari della prima serata di lunedì 9 novembre

La serata ha quattro appuntamenti forti e un’offerta di film per chi preferisce lasciare perdere reality e talk. Ecco i programmi principali in chiaro, con gli orari di inizio:

Rai 1, 21:30: Livatino – Il giudice e i suoi assassini

Canale 5, 21:20: Grande Fratello Vip

La7, 21:15: M – Il figlio del secolo

TV8, 21:30: GialappaShow

Rai 3, 21:15: Lo stato delle cose

Rete 4, 21:30: Quarta Repubblica con Nicola Porro

Rai 2, 21:20: il film Ex – Amici come prima

Nove, 21:30: Little Big Italy con Francesco Panella

Qualche rete sposta di pochi minuti l’inizio effettivo, quindi conviene tenere un margine, soprattutto per i programmi che partono dopo il telegiornale.

Livatino su Rai 1: la fiction di Michele Placido

Su Rai 1 va in onda Livatino – Il giudice e i suoi assassini, la fiction dedicata al magistrato Rosario Livatino, ucciso nel 1990. La regia è di Michele Placido, al suo esordio in una fiction Rai. Nel ruolo del giudice c’è Giuseppe De Domenico, affiancato da Leonardo Maltese, Nino Frassica, Michela De Rossi, Brenno Placido, Ninni Bruschetta e Francesco Benigno.

Il racconto ricostruisce le indagini e le minacce che accompagnarono il lavoro di Livatino. Chi vuole conoscere la produzione da vicino può leggere cosa sapevamo già dalle riprese della miniserie Rai sul giudice Livatino, mentre la fiction si trova anche su RaiPlay.

GF Vip su Canale 5: la strada verso la finale

Alle 21:20 su Canale 5 torna il Grande Fratello Vip, con la diretta anche su Mediaset Extra. La casa arriva a questa puntata con due finalisti già decisi: Marina La Rosa e Guendalina. Nella puntata del 7 novembre è uscito Alex Belli, come abbiamo raccontato nel resoconto sulla seconda finalista Guendalina e l’eliminazione di Belli.

Il lunedì sera il reality se la vede con una concorrenza varia: la fiction di Rai 1, il talk di Rete 4 e la serie di La7. Negli ultimi lunedì il programma ha viaggiato tra il 16% e il 17,5% di share: tutti i numeri sono nella pagina degli ascolti del Grande Fratello Vip.

La7, Rai 3 e Rete 4: serie, approfondimento e talk

Su La7 alle 21:15 prosegue M – Il figlio del secolo, la serie che racconta l’ascesa di Mussolini. Alla stessa ora Rai 3 propone Lo stato delle cose, programma di approfondimento e reportage sull’attualità. Rete 4 risponde con Quarta Repubblica, il talk politico ed economico condotto da Nicola Porro, che parte intorno alle 21:30.

Per chi vuole restare sul racconto di finzione ma non sceglie la fiction Rai, La7 resta l’alternativa più netta. Per chi cerca il confronto sull’attualità, l’offerta si divide tra Rai 3 e Rete 4.

GialappaShow su TV8, tra satira e imitazioni

Alle 21:30 su TV8 c’è il GialappaShow, in onda ogni lunedì dal 19 ottobre con il Mago Forest alla guida e un co-conduttore diverso a ogni puntata. Il programma è in simulcast su Sky e in streaming su NOW. La serata mescola sketch, imitazioni e satira su attualità e televisione. Per capire il tono della stagione, c’è il racconto della puntata precedente: GialappaShow del 2 novembre con Malika Ayane e Lucia Ocone.

I film di stasera in tv

Chi vuole un film ha parecchie strade. Rai 2 propone la commedia corale Ex – Amici come prima, Italia 1 manda in onda Fast & Furious 8 intorno alle 21:20 e Canale 20 sceglie Batman v Superman: Dawn of Justice. Su Iris c’è American Gangster con Denzel Washington e Russell Crowe, su Cine34 La leggenda di Al, John e Jack con Aldo, Giovanni e Giacomo, mentre La7 Cinema ripropone Arrival di Denis Villeneuve.

Sul fronte Sky, il film in prima TV della serata è Ricchi… da morire: Delitti in famiglia su Sky Cinema Uno alle 21:15. Gli altri titoli del pacchetto sono Jurassic Park III e The Accountant.

Se vi siete persi il weekend, la serata di sabato è nella guida di Stasera in TV del 7 novembre.

Domande frequenti su stasera in TV, 9 novembre 2026

Su che canale va Livatino stasera? Livatino – Il giudice e i suoi assassini va in onda su Rai 1 alle 21:30. La fiction si trova anche su RaiPlay. A che ora inizia il GF Vip lunedì 9 novembre 2026? Il Grande Fratello Vip inizia alle 21:20 su Canale 5. Su Mediaset Extra c’è anche la diretta dalla casa. Quando va in onda il GialappaShow su TV8? Il GialappaShow parte alle 21:30 su TV8, in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Che cosa c’è su La7 stasera? La7 trasmette alle 21:15 la serie M – Il figlio del secolo, dedicata all’ascesa di Mussolini.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.