GF Vip 9, Guendalina è la seconda finalista: fuori Alex Belli

Alex Belli è stato eliminato e Guendalina Tavassi è la seconda finalista del GF Vip 9: l’esito della sedicesima puntata, andata in onda il 6 novembre su Canale 5.

La sedicesima puntata del GF Vip 9, andata in onda venerdì 6 novembre su Canale 5, ha chiuso due partite: Alex Belli è stato eliminato dal televoto e Guendalina Tavassi è la seconda finalista, dopo Marina La Rosa. Nel corso della serata Belli ha anche lasciato lo studio di sua iniziativa, con un’uscita a effetto.

Alex Belli eliminato per un soffio

Al televoto erano arrivati in quattro: Belli, Andreas Müller, Giulia e Valeria Marini, i nominati della serata già raccontati nel riepilogo delle nomination. Giulia è stata la prima a salvarsi, poi è toccato ad Andreas e a Valeria. Belli è rimasto da solo contro il televoto. Ilary Blasi gli ha detto che era uscito per un soffio, mentre in casa molti pensavano che fosse lui il secondo finalista.

Dopo le nomination dei compagni, Belli si è alzato e ha lasciato lo studio dalla scalinata centrale: ha baciato la mano alla conduttrice e alle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici e ha liquidato i concorrenti come “scontati”. Per il concorrente è l’ennesima uscita di scena a effetto, ma stavolta l’ultima parola l’ha avuta il pubblico: il televoto lo aveva già mandato fuori dalla casa. Resta da vedere se lo rivedremo nelle prossime puntate, e su questo non c’è alcuna indicazione.

Guendalina Tavassi vola in finale

Per il secondo posto in finale ha votato il pubblico con un televoto flash tra Guendalina Tavassi, Valeria Marini, Carmen Di Pietro e Megan. Ha vinto Guendalina, che raggiunge Marina La Rosa, prima finalista dal verdetto del 30 ottobre. Le quattro concorrenti hanno scoperto in studio che quel voto aveva un doppio esito: chi vinceva andava in finale, chi arrivava ultima finiva dritta al rischio eliminazione.

L’ultima è stata Carmen Di Pietro, che si ritrova così già candidata all’uscita della prossima puntata. Valeria Marini e Megan sono salve, ma restano fuori dalla finale.

Le nuove nomination dopo il televoto flash

Il gioco delle coppie ha rimescolato la casa. Valeria Marini, rimasta senza compagno, è finita in nomination in automatico. Poi è partita una catena di salvataggi: Valeria ha salvato Megan e Piera, loro hanno salvato Roncaccia e Varsi, e questi ultimi Federica e Danto. Al televoto restano Andreas Müller, Giulia, Valeria Marini e Carmen Di Pietro.

Fra i due fronti più accesi della serata c’è stato lo scontro tra Andreas e Valeria Marini, con Guendalina schierata contro quest’ultima, e la tensione di Carmen Di Pietro con i concorrenti più giovani, tanto che Ilary ha ripreso Danto. Carmen ha poi affrontato con Varsi la prova delle «canzoni elettriche»: l’ha vinta lei e ha potuto parlare con il figlio Alessandro.

L’abbraccio di Marina La Rosa ai figli

Il momento più morbido è arrivato nel Localino, dove Marina La Rosa ha ritrovato i figli Gabriele e Renato. Ilary le ha rivelato che i ragazzi erano entrati nella casa, nascosti dietro gli specchi, per guardarla. I due le hanno dedicato un videomessaggio e lei, commossa, li ha abbracciati dicendo che le mancano tantissimo.

Sul fronte ascolti, i numeri della serata sono nel pezzo dedicato agli ascolti TV del 6 novembre.

Domande frequenti sulla sedicesima puntata del GF Vip 9

Chi è stato eliminato nella sedicesima puntata del GF Vip 9? Alex Belli, uscito dal televoto contro Andreas Müller, Giulia e Valeria Marini. Chi è la seconda finalista del GF Vip 9? Guendalina Tavassi, che ha vinto il televoto flash contro Valeria Marini, Carmen Di Pietro e Megan. La prima finalista è Marina La Rosa. Chi rischia l’eliminazione dopo la puntata del 6 novembre? Al televoto ci sono Andreas Müller, Giulia, Valeria Marini e Carmen Di Pietro, quest’ultima già candidata dopo essere arrivata ultima nel televoto flash. Chi conduce il GF Vip 9? Ilary Blasi, affiancata in studio dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

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