Tempesta d’amore, anticipazioni dal 9 al 13 novembre: il piano di Stephan e il malore di Larissa

Tempesta d’amore dal 9 al 13 novembre porta su Rete 4 la resa dei conti tra Larissa e suo cugino Stephan: un ricatto a Olivia, una prova compromettente contro Kilian e Fanny e un malore che cambia le carte in tavola.

La soap tedesca ambientata al Fürstenhof entra in una settimana di forte tensione. Larissa è convinta di essersi lasciata alle spalle i guai con Stephan, ma il cugino non ha chiuso la partita. Le trame di Tempesta d’amore di questi cinque giorni ruotano attorno a ricatti, prove nascoste e un piano che si ritorce contro chi lo ha pensato.

Quando va in onda Tempesta d’amore su Rete 4

La soap va in onda dal lunedì al venerdì in mattinata su Rete 4, poco prima delle 10 (gli orari di passaggio oscillano tra le 9:45 e le 9:50). Il 9 novembre 2026 è un lunedì, quindi la settimana delle anticipazioni parte oggi e si chiude venerdì 13.

Stephan mette alle strette Larissa

Larissa pensa di aver messo il passato in ordine, ma Stephan ha ancora un asso nella manica. Torna a ingaggiare Olivia perché cerchi prove contro Larissa e Kilian, anche se i risultati potrebbero non essere quelli che si aspetta.

Il ricatto lascia il segno. Olivia confessa a Elias quello che ha subito da Stephan e lui ne esce sconvolto. Intanto Stephan mette le mani su una prova compromettente che riguarda Fanny e Kilian e la usa per stringere Larissa all’angolo. Lei prova una contromossa disperata, ma Stephan non si lascia ingannare.

Il malore di Larissa e i sospetti su Fanny

Messa con le spalle al muro, Larissa decide di separare Fanny e Kilian. Il piano però prende una piega imprevista, perché è Larissa a stare male. Yannik cerca di ricostruire che cosa sia successo e gli indizi, almeno in apparenza, puntano contro Fanny.

Werner, Massimo e le altre storie della settimana

Al Fürstenhof non c’è solo il triangolo tra Larissa, Fanny e Kilian. Werner si affeziona sempre di più a Massimo e, saputo dei suoi problemi economici, gli offre aiuto. Massimo rifiuta, e Christoph comincia a sospettare che il giovane punti a ottenere molto di più dall’albergo.

Sul fronte dei sentimenti, Leo cerca di soffocare quello che prova per Elias e si convince che nella sua vita ci sia posto solo per il calcio, ma la gelosia lo tradisce quando li vede insieme. Erik finge tranquillità davanti ai piani di Yvonne per una serata a Lisbona, finché un incidente con il telefono della moglie fa esplodere la gelosia.

Domande frequenti su Tempesta d’amore

A che ora va in onda Tempesta d’amore su Rete 4? Dal lunedì al venerdì, in mattinata, poco prima delle 10. Gli orari di passaggio previsti dal 9 al 13 novembre vanno dalle 9:47 alle 9:51. Qual è il piano di Stephan in Tempesta d’amore? Stephan ingaggia di nuovo Olivia per trovare prove contro Larissa e Kilian. Poi usa una prova compromettente su Fanny e Kilian per mettere alle strette Larissa. Cosa succede a Larissa dal 9 al 13 novembre? Larissa cerca di dividere Fanny e Kilian, ma il suo piano prende una piega imprevista e lei ha un malore. Yannik cerca di capire cosa sia successo e gli indizi sembrano incolpare Fanny. Come reagisce Elias al ricatto di Stephan? Olivia gli confessa il ricatto subito da Stephan e lui ne resta sconvolto.

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