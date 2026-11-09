Un Posto al Sole, anticipazioni dal 9 al 13 novembre: Marina, Roberto e l’appartamento di Renato

Un Posto al Sole dal 9 al 13 novembre su Rai 3 mette sotto pressione Marina: teme che l’azione di Roberto con gli inquirenti porti a galla il suo patto segreto con Mori, mentre Greta Fournier lascia Palazzo Palladini con la figlia e viene fermata.

La settimana di Un Posto al Sole gira attorno a due nodi: l’indagine che stringe Greta Fournier e la vendita dell’appartamento in cui vivono Silvia e Michele. La soap va in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì in prima serata. Ecco le trame giorno per giorno.

Lunedì 9 e martedì 10 novembre: Marina teme gli inquirenti

Lunedì Marina teme che gli inquirenti, spinti da Roberto, risalgano al suo patto segreto con Mori e sospettino di lei. Ferri cerca di aiutare Cristina e Greta, ma la Fournier, dopo una brutta notizia sul lavoro e sotto la pressione dei media, prende una decisione improvvisa e controproducente. Torna Gianluca, che porta un po’ di buonumore a Palazzo Palladini, mentre Renato decide di vendere l’appartamento di Silvia e Michele: tensioni e malcontento.

Martedì Marina si sente in parte rassicurata dalla partenza improvvisa di Greta, mentre Roberto è sempre più preoccupato. Damiano segue la pista suggerita da Ferri, ma un colpo di Walter Scala imprime una svolta rapida e drammatica alle indagini. L’agente immobiliare incaricato di valutare la casa di Renato incontra per caso Alberto Palladini, che si sente assalire dalla nostalgia per il palazzo un tempo della sua famiglia.

Mercoledì 11 e giovedì 12 novembre: il fermo di Greta Fournier

Mercoledì l’idea di Greta di partire per qualche giorno con la figlia si rivela un errore. La PM Cimmino si convince sempre di più della sua colpevolezza e Roberto spera di trovarla prima della polizia. Intanto Guido e Mariella stanno per ricevere a Palazzo la visita di un ospite ingombrante.

Giovedì il fermo di Greta Fournier scuote l’opinione pubblica e fa esplodere il caso sui media. Roberto e l’avvocato cercano di limitare i danni e sostengono Cristina, sconvolta, mentre Damiano esprime a Cimmino i suoi dubbi sulla colpevolezza della donna. A Palazzo la perizia sull’appartamento di Renato rischia di far crollare il sogno di Silvia e Michele di comprare la casa. Guido porta avanti la sua guerra fredda e nel cortile succede un imprevisto con la cagnolina Bricca.

Venerdì 13 novembre: un terzo acquirente e la pace tra Guido e Mariella

Venerdì Michele e Silvia cercano di convincere Renato a un prezzo che vada bene a entrambi, ma un terzo possibile acquirente rimette tutto in discussione. Greta si allontana da casa con Cristina e diventa quasi irreperibile: il gesto avrà conseguenze pesanti e Roberto prenderà una decisione importante per stare vicino alla figlia. Guido e Mariella litigano per il cane Diablo, ma proprio la lite li fa riavvicinare.

I fili aperti a Palazzo Palladini a fine settimana

Alla fine della settimana restano tre storie in corso. L’inchiesta su Greta Fournier divide chi la crede colpevole, come la PM Cimmino, e chi ha dei dubbi, come Damiano. Il patto di Marina con Mori resta il segreto che può ancora esplodere. L’appartamento di Renato, con Silvia e Michele in corsa contro altri acquirenti, tiene aperta la linea più domestica della soap.

Domande frequenti su Un Posto al Sole dal 9 al 13 novembre

Su che canale va in onda Un Posto al Sole? Va in onda su Rai 3, dal lunedì al venerdì in prima serata. Perché Marina è preoccupata nella settimana dal 9 al 13 novembre? Teme che l’azione di Roberto con gli inquirenti faccia emergere il suo accordo segreto con Mori e che le indagini arrivino a lei. Cosa succede a Greta Fournier in Un Posto al Sole? Dopo una decisione improvvisa lunedì, parte con la figlia martedì e giovedì viene fermata. Venerdì si allontana da casa con Cristina, quasi irreperibile. Cosa succede all’appartamento di Silvia e Michele? Renato decide di venderlo. Giovedì la perizia rischia di far crollare il loro sogno di comprarlo e venerdì un terzo possibile acquirente rimette tutto in discussione.

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