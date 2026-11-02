GialappaShow stasera: Malika Ayane co-conduttrice, Lucia Ocone e il debutto di Casa Piersilvi

Il GialappaShow torna stasera, lunedì 2 novembre 2026, alle 21.30 su TV8 con il terzo appuntamento della nuova stagione: il Mago Forest conduce con Malika Ayane, in studio arriva Lucia Ocone e debutta la parodia Casa Piersilvi.

La puntata va in onda su TV8 alle 21.30, in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Alla guida c’è il Mago Forest, affiancato da Malika Ayane, mentre dietro il programma restano Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band. Gli ospiti annunciati sono Lucia Ocone e Raphael Gualazzi, la novità è Casa Piersilvi.

Malika Ayane co-conduttrice tra musica e comicità

Malika Ayane non resta ferma accanto al Mago Forest. Entra nei momenti comici, canta Hotel California con un tenore interpretato da Alessandro Betti, affronta un faccia a faccia con il regista turco di Toni Bonji e si siede per un’intervista con lo stesso Forest.

Chi vuole ripassare l’avvio della scorsa edizione trova anche le anticipazioni del ritorno di ottobre 2025.

Lucia Ocone e Raphael Gualazzi in studio

Lucia Ocone torna in studio dopo un incontro al citofono con Ivan, il nuovo addetto all’accoglienza interpretato da Alessandro Betti, e porta in scena il personaggio di Feliciana.

Sul fronte musicale Raphael Gualazzi si esibisce con i Neri per Caso e Martino Vercesi in una versione di I Heard It Through the Grapevine, con rimandi a Oye Como Va e Baila Morena. Francesco Paolantoni partecipa a un nuovo episodio di Sensualità a Corte, insieme a Marcello Cesena e Simona Garbarino.

Casa Piersilvi: la parodia che debutta stasera

La novità più attesa è Casa Piersilvi, ambientata nella casa di Casa Vianello, la sitcom con Sandra Mondaini e Raimondo Vianello andata in onda dal 1988 al 2007. Ubaldo Pantani interpreta Pier Silvio Berlusconi, Brenda Lodigiani veste i panni di Silvia Toffanin. I due recitano insieme per la prima volta in una sitcom di questo tipo.

Le altre imitazioni e le rubriche della serata

Il cast comico porta in studio una lunga serie di personaggi nuovi e di ritorni:

Ubaldo Pantani : nuova imitazione di Francesco Chiofalo, in videochiamata con la Gialappa’s Band.

: nuova imitazione di Francesco Chiofalo, in videochiamata con la Gialappa’s Band. Brenda Lodigiani : Victoria Cabello e Federica Sciarelli, con una puntata di Chi l’ha visto Retired.

: Victoria Cabello e Federica Sciarelli, con una puntata di Chi l’ha visto Retired. Giulia Vecchio : Emma Marrone e Iva Zanicchi.

: Emma Marrone e Iva Zanicchi. Max Angioni : un improbabile psicologo e il personaggio di Jaynital, più Election Days con Alessandro Betti.

: un improbabile psicologo e il personaggio di Jaynital, più Election Days con Alessandro Betti. Edoardo Ferrario : Aldo Cazzullo.

: Aldo Cazzullo. Stefano Rapone : parodia dei monologhi de Le Iene.

: parodia dei monologhi de Le Iene. Giovanni Vernia : Terzultimo, caricatura del cantautore Ultimo.

: Terzultimo, caricatura del cantautore Ultimo. Maccio Capatonda : nuova puntata di Storie Male, il podcast immaginario.

: nuova puntata di Storie Male, il podcast immaginario. Toni Bonji : Verità fuorvianti.

: Verità fuorvianti. Gigi: Stefano De Martino, con un corpo di ballo sulle note di Cacao Meravigliao.

Per confrontare la serata con le precedenti c’è la pagina con gli ascolti del GialappaShow, puntata per puntata, da consultare dopo la messa in onda.

Domande frequenti su GialappaShow stasera

A che ora va in onda il GialappaShow stasera? La puntata di lunedì 2 novembre 2026 va in onda su TV8 alle 21.30. Dove vedere il GialappaShow in streaming? Il programma è in simulcast su Sky e in streaming su NOW, oltre che in chiaro su TV8. Chi conduce il GialappaShow del 2 novembre? Il Mago Forest, affiancato da Malika Ayane come co-conduttrice. Il programma è ideato da Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band. Chi sono gli ospiti della puntata di stasera? Sono annunciati Lucia Ocone, Raphael Gualazzi con i Neri per Caso e Martino Vercesi, e Francesco Paolantoni in un nuovo episodio di Sensualità a Corte. Che cos’è Casa Piersilvi? È la parodia che debutta stasera, ambientata nella casa di Casa Vianello. Ubaldo Pantani interpreta Pier Silvio Berlusconi e Brenda Lodigiani veste i panni di Silvia Toffanin.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.