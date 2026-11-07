Stasera in TV sabato 7 novembre 2026: Ballando, Tu si que vales e il debutto di S.W.A.T. Exiles

Stasera in TV, sabato 7 novembre 2026, Rai 1 ha Ballando con le Stelle alle 21.30, Canale 5 risponde con Tu si que vales alle 21.20 e Rai 2 debutta con S.W.A.T. Exiles.

Stasera in TV 7 novembre 2026: le scelte della prima serata

Il sabato sera della TV italiana si gioca su tre fronti: Ballando con le Stelle su Rai 1, Tu si que vales su Canale 5 e il debutto di S.W.A.T. Exiles su Rai 2. Intorno ci sono il Mondiale di Formula 1 in differita su Tv8, la divulgazione di Rai 3 e una serie di film in chiaro e su Sky.

Rai 1: Ballando con le Stelle alle 21.30

Milly Carlucci porta in scena una nuova puntata di Ballando con le Stelle alle 21.30. Il programma va in onda dal 2005 in prima serata su Rai 1 e unisce il voto della giuria al televoto. Se vuoi confrontare l’andamento della stagione, abbiamo raccolto tutti i dati Auditel di Ballando con le Stelle puntata per puntata.

Canale 5: Tu si que vales verso la finale del 12 dicembre

Alle 21.20 su Canale 5 torna Tu si que vales. Dopo le prime quattro puntate sono già sette i talenti ammessi alla finale del 12 dicembre. La serata si apre con il lip sync, con Belen Rodriguez giudice unico.

Tra i numeri in gara ci sono gli acrobati del Duo Disar, i ballerini latini degli Agua Company e il chitarrista Alessandro Malerba. Per capire come sta andando il talent contro la concorrenza, trovi i dati Auditel di Tu si que vales.

Rai 2: S.W.A.T. Exiles debutta con due episodi

La novità della serata arriva su Rai 2 alle 21.20 con S.W.A.T. Exiles, lo spin-off della serie poliziesca S.W.A.T. Il protagonista è ancora Shemar Moore nei panni di Daniel “Hondo” Harrelson, affiancato nel cast da Ronen Rubinstein e Freddy Miyares. Rai 2 propone due episodi di fila.

La serie è prodotta da Sony Pictures Television e ha esordito negli Stati Uniti il 25 settembre 2026 su Starz. La prima stagione conta dieci episodi e in Italia viaggia tra Rai e Sky. Il primo episodio, “Zona d’impatto”, parte con un ex ingegnere aerospaziale che apre il fuoco su una superstrada. L’episodio successivo, “Fare luce”, va in onda intorno alle 22.10 e mette Hondo e la Squadra 44 di fronte a un’operazione finita con la morte di una donna. Per il contesto sul progetto c’è la scheda di S.W.A.T. Exiles, mentre sul franchise madre abbiamo i dati Auditel di S.W.A.T. in Italia.

Formula 1 su Tv8: le qualifiche del GP di San Paolo

Alle 21.30 Tv8 manda in onda in differita le qualifiche del Gran Premio di San Paolo, quart’ultimo appuntamento della stagione. L’anno scorso la pole di Interlagos andò a Lando Norris con la McLaren davanti a Kimi Antonelli con la Mercedes. Se vuoi tutti gli orari del weekend e le dirette, ecco la guida a orari e dove vedere il GP del Brasile 2026.

Le altre proposte della prima serata

Su Rai 3 alle 21.30 Mario Tozzi guida la seconda puntata di Sapiens – Un solo pianeta, con l’avatar creato con l’intelligenza artificiale del Tozzi giovane. La7 propone alle 20.35 In altre parole con Massimo Gramellini, tra crisi della rappresentanza politica, amore e resilienza. Sul Nove, alle 21.30, Luca Sommi conduce Accordi & disaccordi con Marco Travaglio e Andrea Scanzi, mentre su Real Time alle 21.40 va in onda Vite al limite – Storie di rinascita.

Film in TV stasera, in chiaro e su Sky

Chi preferisce il cinema ha una scelta ampia. In chiaro, Italia 1 trasmette Animali fantastici e dove trovarli (2016) di David Yates con Eddie Redmayne alle 21.20 circa. Rete 4 alle 21.30 ha 3 Days to Kill (2014) con Kevin Costner, e Iris alle 21.15 Al vertice della tensione (2002) con Ben Affleck.

Su Sky Cinema Uno alle 21.15 c’è Flavia De Luce (2026) di Bharat Nalluri, con una detective undicenne negli anni Cinquanta. Sky Cinema Stories propone alla stessa ora Rapito (2023) di Marco Bellocchio, sul caso Mortara. Sky Cinema Action alle 21 ha The Equalizer 2 – Senza perdono con Denzel Washington, e Sky Cinema Family Sole a catinelle con Checco Zalone.

Domande frequenti su cosa c’è in TV stasera

Cosa c’è in TV stasera sabato 7 novembre 2026? Rai 1 trasmette Ballando con le Stelle alle 21.30, Canale 5 Tu si que vales alle 21.20 e Rai 2 il debutto di S.W.A.T. Exiles alle 21.20. Tv8 manda in onda le qualifiche di Formula 1 del GP di San Paolo. A che ora inizia S.W.A.T. Exiles su Rai 2? La serie parte alle 21.20 con due episodi consecutivi. Il protagonista è Shemar Moore, che torna nel ruolo di Hondo. Dove vedere Ballando con le Stelle sabato 7 novembre? Ballando con le Stelle va in onda su Rai 1 alle 21.30, con la conduzione di Milly Carlucci. Quando c’è la finale di Tu si que vales? La finale è fissata al 12 dicembre. Sette talenti sono già ammessi dopo le prime quattro puntate. A che ora si vedono le qualifiche del GP di San Paolo? Tv8 trasmette le qualifiche in differita alle 21.30.

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