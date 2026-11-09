Il Paradiso delle Signore, trame 10-14 novembre: Riccardo e le pillole

Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1 martedì 10 novembre con la storia di Riccardo, che dopo la scomparsa di Nicoletta ricade tra alcol e pillole e viene scoperto da Marcello, mentre al Paradiso le Veneri preparano una festa a sorpresa per Mirella.

Dopo la pausa di lunedì, di cui abbiamo raccontato nel dettaglio nell’articolo su lo stop del 9 novembre e il ritorno della soap, la soap quotidiana riprende con una settimana divisa tra compleanni, rivalità nella moda e un segreto che pesa sempre di più. Ecco cosa succede, giorno per giorno, dal 10 al 14 novembre.

Martedì 10 novembre: festa a sorpresa per Mirella e Riccardo ricade nel vizio

Elisa concede a Mirella un permesso speciale in vista del compleanno, e le Veneri ne approfittano per organizzare una festa a sorpresa. Intanto Ciro e Concetta non vedono di buon occhio l’arrivo di Carmine a Milano. Lia invita il padre a casa, ma la cena dai Puglisi va male.

Iacopo vuole realizzare un reportage sulla GMM e contatta Jean Paul Rossini, giornalista parigino che scrive per un importante magazine di moda francese. Scopre così che è una vecchia conoscenza di Roberto. Riccardo, invece, non riesce a rintracciare Nicoletta, trasferitasi in un luogo sconosciuto, e per lo sconforto torna ad alcol e pillole.

Mercoledì 11 e giovedì 12: Marcello scopre la dipendenza di Riccardo

Mercoledì Rossini nota la sana competizione tra Roberto e Iacopo e propone un confronto tra GMM e Paradiso per il suo servizio, le due realtà simbolo della moda milanese. Le Veneri scelgono il regalo per Mirella e, per la torta, si affidano a Michelino. Ciro spiega a Lia i motivi dello scontro con Carmine e la spinge a riavvicinarsi al padre.

Riccardo accetta a malincuore la scelta di Nicoletta, ma Marcello intercetta il suo malessere e scopre che l’amico è dipendente da psicofarmaci. Giovedì capisce anche che cosa ha spinto Riccardo a usarli e gli promette di mantenere il segreto, a una condizione: che intraprenda un percorso di disintossicazione.

Sempre giovedì Carla chiede l’intervento di Umberto per ottenere il permesso di allestire la mostra Corsi al Circolo, dopo il rifiuto di Rebecca. Mimmo e Michelino preparano la torta per Mirella in un luogo speciale, mentre l’intervista di Rossini porta un clima disteso tra GMM e Paradiso: Roberto e Iacopo cominciano a conoscersi meglio.

Venerdì 13 e sabato 14 novembre: il piano per Mirella e l’aiuto di Adelaide

Venerdì le Veneri scoprono che Mirella vorrebbe andare al lago con Michelino per festeggiare e preparano un piano per portarla in caffetteria il giorno dopo. Una conversazione amichevole tra Mimmo e Rebecca viene interrotta dall’arrivo di Filippo, e Burgio finisce subito da parte. Lia sente che è arrivato il momento di dire alla madre che il padre è a Milano.

Riccardo ammette di aver ripreso le pillole e Marcello capisce di non poter risolvere il problema da solo. Sabato la sua decisione è chiara: Marcello chiama Adelaide per aiutare l’amico.

Nell’ultima puntata della settimana Lia ottiene il permesso della madre di frequentare Carmine, ma Matteo la invita alla prudenza. Mimmo scopre che la torta gelato preparata con Michelino è stata servita ai soci del Circolo, e Rebecca fa arrivare un’altra torta in caffetteria per rimediare. Diana partecipa alla creazione degli abiti suoi e di Carla da indossare il giorno della mostra, Iacopo legge qualcosa che lo turba e Umberto fa di tutto per rintracciare Nicoletta.

Orari su Rai 1 e come recuperare le puntate

La soap va in onda su Rai 1 dal martedì al sabato nella fascia delle 16:00, con una variazione a fine settimana: venerdì 13 novembre è indicata alle 15:20 e sabato 14 alle 15:10. Chi perde una puntata può recuperarla su RaiPlay.

Domande frequenti su Il Paradiso delle Signore dal 10 al 14 novembre

Quando torna Il Paradiso delle Signore dopo lo stop del 9 novembre? Torna martedì 10 novembre su Rai 1 e prosegue fino a sabato 14 novembre con le puntate della settimana. Che cosa succede a Riccardo nella settimana dal 10 al 14 novembre? Non riuscendo a rintracciare Nicoletta, Riccardo ricade in alcol e pillole. Marcello scopre la sua dipendenza da psicofarmaci, gli chiede di iniziare un percorso di disintossicazione e, quando Riccardo ammette di aver ripreso le pillole, chiama Adelaide per aiutarlo. A che ora va in onda Il Paradiso delle Signore su Rai 1? La fascia indicata per la settimana è quella delle 16:00. Venerdì 13 novembre l’orario indicato è le 15:20 e sabato 14 novembre le 15:10. Chi è Jean Paul Rossini? È un giornalista parigino che scrive per un importante magazine di moda francese. Iacopo lo contatta per un reportage sulla GMM e scopre che è una vecchia conoscenza di Roberto.

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