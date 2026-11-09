Beautiful, anticipazioni 9-14 novembre: Brooke CEO e il piano per Ridge

Beautiful apre la settimana dal 9 al 14 novembre su Canale 5 con Brooke che accetta la carica di amministratrice delegata della Forrester solo per convincere Carter a restituire il controllo dell’azienda a Ridge, Eric e Steffy.

Le puntate vanno in onda dal lunedì al sabato alle 13:50 su Canale 5. Dopo la caduta dei Forrester, la settimana racconta le conseguenze del passaggio di potere: un segreto da tenere, un’azienda divisa e un matrimonio che si incrina.

Lunedì 9 e martedì 10 novembre: Zende custodisce il piano di Brooke

Alla Forrester, Zende ripensa alla conversazione con Brooke. Lei gli ha spiegato di aver accettato il ruolo di amministratore delegato per un motivo preciso: convincere Carter a tornare sui suoi passi e restituire il controllo a Ridge, Eric e Steffy. Brooke gli ha chiesto di mantenere il segreto, perché Carter non scopra il suo piano.

Martedì Hope nota che Zende è pensieroso. Lui ammette di essere diviso tra l’amore per il lavoro e la fedeltà alla famiglia. Hope lo rassicura: con Carter e Brooke al comando l’azienda è in buone mani, e gli chiede di dare una possibilità alla nuova gestione.

Mercoledì 11 e giovedì 12 novembre: Taylor si avvicina a Ridge

Mercoledì a Los Angeles i Forrester e il clan Logan vivono un momento di malinconia e tensione, separati. Ridge cerca serenità e vive a casa di Eric dopo aver lasciato Brooke, ferito dal suo presunto tradimento. Pam e Donna provano a rallegrare l’ambiente, e l’arrivo di Taylor porta una nuova luce negli occhi di Ridge.

Giovedì Taylor fa a Ridge un regalo dal significato speciale per la loro storia, una penna. Steffy vede nel gesto un segno del destino per riunire i genitori. A casa Logan, intanto, Brooke organizza un ricevimento ma è devastata dalla solitudine e dall’assenza del marito.

Venerdì 13 e sabato 14 novembre: Brooke non rinuncia a Ridge

Venerdì Brooke è turbata perché Ridge non ha risposto al messaggio che gli ha inviato. Hope la consola e sostiene che Ridge non abbia esitato a ferirla di nuovo, rifugiandosi troppo in fretta tra le braccia di Taylor. Brooke dice di aver accettato il ruolo di amministratrice delegata per migliorare la situazione, ma di aver capito che Ridge si è sentito profondamente tradito.

Sabato, nonostante il dolore, Brooke non vuole rinunciare alla storia con Ridge, convinta che sia l’unico uomo della sua vita. Ridge, dal canto suo, parla con Steffy della crisi: lei lo esorta a lasciarsi il passato alle spalle e a guardare al futuro con Taylor. Ridge ammette di aver sbagliato, ma dice che il legame con Taylor gli dà pace e stabilità.

Come funziona la guida della Forrester dopo il passaggio di potere

Il quadro di partenza è quello delle puntate precedenti: i Forrester hanno perso l’azienda per cui hanno lavorato una vita, e pesa soprattutto il senso di colpa di Ridge, che ha firmato i documenti di Carter senza leggerli. Con Brooke nuova amministratrice delegata, Carter si prepara a presentare il riassetto, ma il suo ruolo resta legato al piano che lei ha confidato a Zende.

Domande frequenti su Beautiful dal 9 al 14 novembre

Cosa succede a Beautiful dal 9 al 14 novembre? Brooke ha accettato di fare l’amministratrice delegata per far restituire il controllo della Forrester a Ridge, Eric e Steffy. Ridge, ferito dal presunto tradimento, si avvicina a Taylor, mentre Brooke resta sola e non vuole rinunciare a lui. Perché Brooke diventa amministratrice delegata della Forrester? Lo fa per convincere Carter a tornare sui suoi passi. Lo ha confidato a Zende, chiedendogli di non dire nulla per non far scoprire il piano a Carter. A che ora va in onda Beautiful su Canale 5? Dal lunedì al sabato alle 13:50. Chi sostiene Ridge dopo la rottura con Brooke? Ridge vive a casa di Eric e trova un appoggio in Taylor, mentre Steffy lo invita a guardare al futuro con lei.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.