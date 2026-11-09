Amici sabato 14 novembre su Canale 5: perché il talent si sposta per le ATP Finals

Amici di Maria De Filippi cambia giorno: sabato 14 novembre 2026 il talent va in onda eccezionalmente su Canale 5 nel pomeriggio, perché domenica 15 la rete lascia spazio alle ATP Finals di tennis.

Chi segue Amici di solito si sistema sul divano la domenica. Questa settimana l’appuntamento si anticipa: il programma di Maria De Filippi non salta il turno, cambia solo giorno e va in onda sabato 14 novembre, sempre su Canale 5.

Amici sabato 14 novembre: cosa cambia nel palinsesto

Lo spostamento è una scelta di palinsesto legata al tennis. Domenica 15 novembre Canale 5 trasmette le ATP Finals, in esclusiva Mediaset, e il talent resta fuori dalla programmazione di quel giorno. Il programma viene recuperato il giorno prima, nel pomeriggio, come accadeva in passato con lo speciale del sabato.

ATP Finals dal 15 novembre: dove si gioca e chi c’è

Il torneo che chiude la stagione del tennis si disputa a Torino, all’Inalpi Arena, dal 15 al 22 novembre 2026, come indica il sito ufficiale della Nitto ATP Finals. In campo ci sono gli otto migliori giocatori della stagione, divisi in una fase a gironi che apre il programma.

Per il pubblico italiano il torneo ha un’assenza pesante: Jannik Sinner non partecipa per infortunio. Abbiamo parlato di qualificati, date e cosa cambia a Torino senza Sinner in un articolo dedicato. Tra gli azzurri in classifica c’è Flavio Cobolli, che esordisce a Torino. Nel doppio sono in classifica Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

La copertura Mediaset del torneo

Mediaset costruisce attorno al torneo un’offerta multipiattaforma, con Riccardo Trevisani e Francesca Schiavone al commento. Su Italia 1 la striscia quotidiana Road to Nitto ATP Finals accompagna i telespettatori dal 9 novembre, subito dopo SportMediaset delle 13:00.

Sabato 14 novembre, sempre su Italia 1 e dopo SportMediaset, va in onda lo Speciale Nitto ATP Finals: presentazione dei giocatori e analisi delle sfide in vista del via. Durante il torneo Chiara Icardi conduce Nitto ATP Finals Live, con lo studio prima e dopo le partite e ospiti come Lorenzo Sonego, Diego Nargiso e Max Giusti. Gli inviati a Torino sono Federico Mastria, Fabrizio Ferrero e Angiolo Radice: un’offerta pensata per seguire il torneo anche fuori dal campo.

Il sabato televisivo, in breve

Il quadro per chi organizza il fine settimana davanti alla tv è semplice. Sabato 14 novembre Canale 5 ospita Amici nel pomeriggio e Italia 1 propone lo speciale sul tennis dopo SportMediaset delle 13:00. Domenica 15 novembre Canale 5 passa alle ATP Finals.

Domande frequenti su Amici e le ATP Finals

Quando va in onda Amici il 14 novembre 2026? Sabato 14 novembre 2026 su Canale 5, nel pomeriggio, eccezionalmente al posto dell’appuntamento della domenica. Perché Amici va in onda di sabato questa settimana? Perché domenica 15 novembre Canale 5 trasmette le ATP Finals di tennis, in esclusiva Mediaset. Il talent viene anticipato al sabato pomeriggio. Quando si giocano le ATP Finals 2026? Dal 15 al 22 novembre 2026 all’Inalpi Arena di Torino, con gli otto migliori tennisti della stagione. Jannik Sinner gioca le ATP Finals 2026? No, Sinner salta il torneo per infortunio. Tra gli italiani in campo a Torino c’è Flavio Cobolli.

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