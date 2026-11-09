Livatino – Il giudice e i suoi assassini stasera su Rai 1: cast e storia della miniserie di Placido

Livatino – Il giudice e i suoi assassini, la miniserie diretta da Michele Placido, va in onda stasera, lunedì 9 novembre, alle 21:30 su Rai 1, con Giuseppe De Domenico nel ruolo del magistrato Rosario Livatino.
Indice
Dove vedere Livatino su Rai 1 e RaiPlay
La miniserie è in prima serata su Rai 1 alle 21:30. È una produzione di Rai Fiction ed è pensata anche per lo streaming su RaiPlay, dove si potrà recuperare chi la perde in diretta. Per Michele Placido è il debutto da regista in una fiction Rai.
Chi era Rosario Livatino
Livatino era un magistrato originario di Canicattì. Fu ucciso dalla Stidda il 21 settembre 1990, a 37 anni, su una strada provinciale di Agrigento. Si occupava di inchieste su false fatturazioni, cooperative fasulle legate a grandi opere pubbliche e contrabbando internazionale.
La Chiesa lo ha beatificato il 9 maggio 2021. Giovanni Paolo II lo definì “martire della giustizia e della fede”. Sulle sue agende compariva la sigla S.T.D., Sub tutela Dei.
Il cast e la regia di Michele Placido
Nel ruolo di Livatino c’è Giuseppe De Domenico, già visto in Vermiglio di Maura Delpero. Con lui recitano Leonardo Maltese, Nino Frassica, Michela De Rossi, Brenno Placido, Ninni Bruschetta e Francesco Benigno.
Placido ha scelto di raccontare sia la vita del giudice sia quella dei suoi assassini, nel solco del cinema civile di Rosi, Germi e Monicelli. Lo definisce un “servitore dello Stato” e parla di una storia di coraggio e dedizione alla giustizia.
Le riprese tra Agrigento e Roma
Le riprese sono durate circa dieci settimane tra Naro, Canicattì, Palma di Montechiaro, Favara, Agrigento e Roma. La troupe ha lavorato nei luoghi reali della vicenda, dal Palazzo di giustizia di Agrigento al tratto di strada statale dell’agguato. L’avvio dei lavori lo avevamo raccontato nell’articolo sulle riprese e sul cast della miniserie Rai.
Domande frequenti su Livatino – Il giudice e i suoi assassini
Va in onda stasera, lunedì 9 novembre 2026, alle 21:30 su Rai 1.
Il magistrato è interpretato da Giuseppe De Domenico. Nel cast ci sono anche Leonardo Maltese, Nino Frassica, Michela De Rossi, Brenno Placido, Ninni Bruschetta e Francesco Benigno.
La regia è di Michele Placido, alla prima fiction Rai da regista.
La serie di Rai Fiction è pensata per Rai 1 e RaiPlay.
Era un magistrato di Canicattì, ucciso dalla Stidda il 21 settembre 1990 a 37 anni e beatificato il 9 maggio 2021.