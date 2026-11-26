Italia-Cechia, semifinale della Coppa Davis 2026, si gioca venerdì 27 novembre alle 16:00 alla BolognaFiere Arena di Bologna, in diretta su Rai 1 e SuperTennis.

Italia-Cechia, semifinale della Coppa Davis 2026, si gioca venerdì 27 novembre alle 16:00 alla BolognaFiere Arena di Bologna, in diretta su Rai 1 e SuperTennis.

Gli azzurri arrivano alla sfida con la quinta semifinale consecutiva in tasca, conquistata battendo la Corea del Sud 2-1 grazie al doppio decisivo di Berrettini e Vavassori. La Cechia ha eliminato il Canada 2-0 nei quarti e a Bologna presenta una squadra di primo livello.

Italia-Cechia in tv e streaming: orario e canali

Il primo match comincia alle 16:00 di venerdì 27 novembre. La diretta tv è su Rai 1 HD e SuperTennis HD. In streaming si segue su RaiPlay, su SuperTennis+ e sul sito supertennis.tv.

La semifinale fa parte delle Finals della Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre, sul cemento indoor veloce della BolognaFiere Arena. Il capitano azzurro è Filippo Volandri, quello ceco Tomas Berdych.

Come funziona il formato al meglio delle tre sfide

Ogni incontro si gioca sulla distanza di tre partite: due singolari e, se la serie è sull’1-1, un doppio decisivo. Vince la nazionale che arriva a due punti. Per questo il doppio pesa quanto un singolare, come si è visto contro la Corea del Sud.

Come ha vinto l’Italia contro la Corea del Sud

Volandri ha schierato Musetti e Cobolli nei singolari. Musetti ha battuto Hong e ha portato l’Italia in vantaggio, ma Cobolli ha perso contro Kwon Soonwoo e ha pareggiato la serie.

Nel doppio Berrettini e Vavassori hanno superato Chung Hyeon e Kwon con un doppio 7-6, chiudendo il conto. Il capitano ha preferito la coppia Berrettini-Vavassori a Bolelli e la scelta ha pagato. In squadra manca Jannik Sinner, fermo dopo l’operazione al ginocchio destro.

Il caso Cobolli e le scelte di Volandri per la semifinale

Il nodo della vigilia riguarda Cobolli. Il romano arriva dalla sconfitta contro Kwon e dalle ATP Finals di Torino, dove è uscito nel girone, eliminato da Tiafoe.

Se Volandri decidesse di cambiare, Musetti salirebbe a numero 1 della squadra e dovrebbe affrontare il miglior ceco. C’è poi la scelta su Berrettini: schierarlo anche in singolare significherebbe chiedergli singolare e doppio nello stesso giorno.

Chi può schierare la Cechia

Berdych ha a disposizione Jiri Lehecka come numero 1, Jakub Mensik come numero 2 e Tomas Machac come terza opzione. I cechi si presentano a Bologna dopo il 2-0 sul Canada nei quarti e dopo aver conquistato il pass per le Finals battendo gli Stati Uniti a Praga in rimonta.

Domande frequenti su Italia-Cechia di Coppa Davis

Quando si gioca Italia-Cechia di Coppa Davis? Venerdì 27 novembre 2026 alle 16:00, alla BolognaFiere Arena di Bologna. È una semifinale delle Finals, in programma dal 24 al 29 novembre. Dove vedere Italia-Cechia in tv e in streaming? In tv su Rai 1 HD e SuperTennis HD. In streaming su RaiPlay, SuperTennis+ e supertennis.tv. Come si gioca una sfida di Coppa Davis? Si gioca al meglio delle tre partite: due singolari e un doppio, che si disputa solo se la serie è sull’1-1. Passa il turno chi vince due partite. Chi gioca per l’Italia contro la Cechia? Il capitano Volandri ha usato Musetti, Cobolli, Berrettini e Vavassori contro la Corea del Sud. La formazione per la semifinale sarà decisa alla vigilia. Chi sono i tennisti della Cechia? Il capitano Berdych può contare su Jiri Lehecka, Jakub Mensik e Tomas Machac.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.