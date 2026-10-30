PlayStation Plus novembre 2026: Dead Island 2, Tomb Raider IV-VI Remastered e Monster Train 2

I giochi PlayStation Plus di novembre 2026 sono Dead Island 2, Tomb Raider IV-VI Remastered e Monster Train 2: gli abbonati Essential possono riscattarli da martedì 3 a lunedì 30 novembre.

Sony li ha annunciati il 28 ottobre e il trio copre tre generi che non hanno niente in comune: un action horror pieno di zombie, una trilogia storica di avventure con Lara Croft e un deckbuilder roguelite da giocare una partita alla volta. Tutti e tre vanno su PS5, due anche su PS4.

I giochi PlayStation Plus di novembre 2026 in breve

Dead Island 2 : PS5 e PS4

: PS5 e PS4 Tomb Raider IV-VI Remastered : PS5 e PS4

: PS5 e PS4 Monster Train 2 : solo PS5

: solo PS5 Quando : da martedì 3 a lunedì 30 novembre 2026

: da martedì 3 a lunedì 30 novembre 2026 Per chi: tutti gli abbonati, dal piano Essential in su

La lista arriva dall’annuncio ufficiale sul PlayStation Blog, che conferma anche la finestra di disponibilità. Una volta aggiunti alla libreria, i giochi restano giocabili finché l’abbonamento resta attivo.

Dead Island 2: zombie e sole di Los Angeles

Sviluppato da Dambuster Studios e pubblicato da Deep Silver, Dead Island 2 è uscito il 21 aprile 2023 dopo una gestazione lunghissima. Il gioco porta la serie a Los Angeles, ribattezzata HELL-A, e punta tutto sul combattimento corpo a corpo contro orde di non morti.

Si gioca da soli oppure in cooperativa online fino a tre giocatori. Il pubblico ha risposto bene: a maggio 2024 aveva superato i 3 milioni di copie vendute.

Chi si appassiona può proseguire con le due espansioni a pagamento, Haus e SoLA Festival. La prima, ambientata in una villa di Malibu, era arrivata a novembre 2023 e ne avevamo parlato quando Dead Island 2 Haus era in arrivo. Il PlayStation Blog non indica DLC inclusi nell’offerta di novembre.

Tomb Raider IV-VI Remastered: la trilogia oscura di Lara Croft

Questa è la scelta più nostalgica del mese. La raccolta, curata da Aspyr con Saber Interactive e uscita il 14 febbraio 2025, riunisce tre capitoli dell’era Core Design: The Last Revelation (1999), Chronicles (2000) e The Angel of Darkness (2003).

La funzione più comoda è il passaggio istantaneo tra grafica rimasterizzata e modelli poligonali originali, con un tasto e in qualsiasi momento. Chi ha consumato quei dischi sulla prima PlayStation può fare il confronto stanza per stanza. Per tutti gli altri, la scheda della raccolta riassume piattaforme e contenuti.

Un regalo per i 30 anni di Tomb Raider

Il tempismo è perfetto. Il primo Tomb Raider uscì in Europa il 24 ottobre 1996, e Crystal Dynamics celebra nel 2026 il trentesimo anniversario della serie. Rigiocare l’eredità di Core Design proprio adesso ha un sapore particolare, soprattutto con The Angel of Darkness, il capitolo più discusso della saga.

Monster Train 2: il deckbuilder per chi ha poco tempo

Monster Train 2 è il seguito del roguelike del 2020 ed è uscito il 21 maggio 2025 con l’etichetta Big Fan Games di Devolver Digital. È un deckbuilding roguelite per giocatore singolo: si difende un treno diviso su tre livelli verticali, scegliendo tra cinque clan e costruendo il mazzo partita dopo partita.

Su PS Plus arriva solo nella versione PS5. Le battaglie a turni sono brevi e la struttura a run lo rende perfetto per sessioni da mezz’ora, anche tra una partita e l’altra ai giochi più impegnativi del mese.

Ultimi giorni per i giochi di ottobre

Chi non l’ha ancora fatto ha tempo fino a lunedì 2 novembre per aggiungere alla libreria i giochi di ottobre: F1 25, Hunt: Showdown 1896 ed Earth Defense Force: World Brothers 2. Dal giorno dopo scatta il cambio.

Novembre su PS5 sarà affollato anche per altri motivi: il 19 arriva GTA 6, e qui trovi l’orario di lancio in Italia. Nel frattempo, i tre giochi del mese offrono abbastanza varietà per riempire le settimane d’attesa.

Domande frequenti su PlayStation Plus di novembre 2026

Quali sono i giochi PlayStation Plus di novembre 2026? Dead Island 2 (PS5 e PS4), Tomb Raider IV-VI Remastered (PS5 e PS4) e Monster Train 2 (solo PS5). Da quando sono disponibili i giochi PS Plus di novembre 2026? Si possono riscattare da martedì 3 novembre a lunedì 30 novembre 2026, con qualsiasi piano PlayStation Plus. Quali giochi contiene Tomb Raider IV-VI Remastered? Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles e Tomb Raider: The Angel of Darkness, con la possibilità di passare dalla grafica rimasterizzata a quella originale in qualsiasi momento. Fino a quando si possono riscattare i giochi PS Plus di ottobre 2026? F1 25, Hunt: Showdown 1896 ed Earth Defense Force: World Brothers 2 restano disponibili fino a lunedì 2 novembre. Monster Train 2 è disponibile anche su PS4 con PS Plus? No, nell’offerta di novembre Monster Train 2 è indicato solo per PS5.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.