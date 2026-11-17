Il 15 dicembre 2026 quattro giochi usciranno da PS Plus Extra e Premium: Granblue Fantasy: Relink, Somerville, Fade to Silence e Dark Rose Valkyrie.

Il PlayStation Store europeo ha aggiornato la sezione degli ultimi giorni utili e la scadenza è fissata a martedì 15 dicembre. La lista, che potrebbe cambiare nelle prossime settimane, comprende un jrpg d’azione molto apprezzato, un’avventura narrativa, un’esperienza horror e un titolo di ruolo giapponese.

I quattro giochi in uscita da PS Plus Extra e Premium

Il titolo di punta è Granblue Fantasy: Relink, il gioco di ruolo d’azione cooperativo tratto dalla saga di Granblue Fantasy. Insieme a lui lasciano il catalogo Somerville, avventura fantascientifica dai toni sospesi, Fade to Silence, survival action ambientato in un mondo glaciale, e Dark Rose Valkyrie, titolo di ruolo giapponese.

In alcuni mercati asiatici l’elenco è più lungo, con altri due giochi, ma per l’Europa i titoli in uscita sono i quattro indicati sopra. Sony può inoltre ritoccare la lista durante il mese, quindi conviene ricontrollare la sezione dedicata prima di pianificare le partite.

Cosa giocare nei 28 giorni che restano

Da oggi ci sono quattro settimane piene. Chi vuole provare Granblue Fantasy: Relink farà bene a iniziare subito, perché è il titolo più atteso del gruppo. Somerville, Fade to Silence e Dark Rose Valkyrie si possono distribuire nelle settimane successive.

Per chi vuole farsi un’idea di quello che c’è oggi in abbonamento, il riepilogo dei giochi di PS Plus Extra e Premium di novembre 2026 mostra l’intera offerta del mese, con Death Stranding 2 in testa.

Cosa succede ai giochi dopo l’uscita dal catalogo

Dopo il 15 dicembre i giochi non sono più scaricabili con l’abbonamento. Chi li ha già installati dovrà comprarli per continuare a giocare, mentre i trofei sbloccati restano sul profilo PlayStation. Se il titolo vi è piaciuto, controllate il prezzo sul PlayStation Store prima della scadenza: in passato gli abbonati hanno trovato spesso sconti dedicati sui giochi in uscita.

L’elenco originale, con anche i due giochi delle sole regioni asiatiche, è nel resoconto completo sui giochi in uscita da PS Plus.

Domande frequenti su PS Plus Extra e Premium di dicembre

Quali giochi escono da PS Plus Extra e Premium il 15 dicembre? In Europa escono Granblue Fantasy: Relink, Somerville, Fade to Silence e Dark Rose Valkyrie. La data indicata è il 15 dicembre 2026, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto. Granblue Fantasy: Relink esce da PS Plus Extra? Sì, è tra i quattro titoli in partenza il 15 dicembre 2026. Fino a quella data resta disponibile per gli abbonati Extra e Premium. Fino a quando posso giocare Somerville con PS Plus? Fino al 15 dicembre 2026, data prevista per l’uscita dal catalogo. Perdo i trofei se il gioco esce dal catalogo? No. I trofei già ottenuti restano sul profilo PlayStation. Per continuare a giocare dopo il 15 dicembre bisogna però acquistare il titolo.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.