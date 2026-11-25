Giovedì 26 novembre l’Europa League porta due italiane in campo nella stessa serata: Olympiacos-Milan si gioca alle 18:45 al Karaiskakis di Atene, Juventus-Omonia alle 21:00 all’Allianz Stadium di Torino, entrambe in diretta su Sky e in streaming su NOW.

Orari e stadi della quinta giornata

La quinta giornata della fase campionato mette in fila due partite. Il Milan di scena in Grecia scende in campo per primo, alle 18:45, allo stadio Georgios Karaiskákis del Pireo. La Juventus gioca invece in casa, alle 21:00, contro i ciprioti dell’Omonia Nicosia. Le due gare non si sovrappongono: si può seguire tutta la serata senza cambiare abbonamento.

Dove vedere Olympiacos-Milan e Juventus-Omonia in tv

I diritti dell’Europa League per l’Italia sono di Sky: le due partite vanno in onda sui canali Sky Sport e sono visibili anche con Sky Go. Chi preferisce il digitale le trova in streaming su NOW, dove la competizione è inclusa nel Pass Sport, come indica la pagina dedicata di NOW.

Per il Milan c’è anche una finestra in chiaro: Olympiacos-Milan va in onda in differita su TV8 alle 21:00, quando la partita è ormai finita. Chi vuole vederla in diretta deve passare da Sky o da NOW. Juventus-Omonia non ha una copertura in chiaro.

Milan: la serata per non restare tagliato fuori

Il Milan arriva ad Atene con 3 punti in quattro partite e occupa il 28° posto su 36 squadre, con una vittoria e tre sconfitte nella classifica pubblicata dal club. L’ultima uscita europea è stata la sconfitta casalinga per 0-2 contro il Ferencváros, con la doppietta di Joseph che ha complicato il cammino dei rossoneri.

La formula non lascia margini: nella fase campionato di otto giornate le prime otto vanno direttamente agli ottavi, le squadre tra il 9° e il 24° posto passano dagli spareggi, le altre salutano la competizione. Il Milan è lontano dalla zona spareggi e ha bisogno di tornare a vincere per non compromettere la qualificazione.

Juventus: l’occasione per consolidare il quinto posto

La squadra di Spalletti si presenta all’appuntamento da quinta in classifica con 10 punti, frutto di tre vittorie e un pareggio, 11 gol fatti e 4 subiti. In testa c’è il Benfica a 12. L’ultimo turno ha portato il successo di misura in Olanda, raccontato nella cronaca di AZ Alkmaar-Juventus 1-2, con le reti di Koopmeiners e Kolo Muani.

Una vittoria con l’Omonia avvicinerebbe i bianconeri alla zona ottavi diretti, dove oggi serve restare tra le prime otto. Per il quadro completo del turno precedente c’è la nostra guida a orari e canali della serata del 5 novembre.

Domande frequenti su Olympiacos-Milan e Juventus-Omonia

A che ora gioca Olympiacos-Milan? Olympiacos-Milan comincia giovedì 26 novembre alle 18:45 allo stadio Karaiskákis del Pireo, nella quinta giornata di Europa League. A che ora gioca la Juventus contro l’Omonia? Juventus-Omonia si gioca giovedì 26 novembre alle 21:00 all’Allianz Stadium di Torino. Dove vedere Juventus-Omonia in diretta tv? Juventus-Omonia è in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport, e in streaming su NOW e Sky Go. Non è prevista una diretta in chiaro. Olympiacos-Milan si vede solo su Sky? In diretta sì: Sky e NOW. In chiaro c’è una differita su TV8 alle 21:00. Come sono messe Milan e Juventus in classifica? Prima di questa giornata il Milan è 28° con 3 punti in quattro partite, la Juventus è quinta con 10 punti.

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