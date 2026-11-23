La 5ª giornata di Champions League si gioca martedì 24 e mercoledì 25 novembre: Napoli e Como scendono in campo alle 21:00 di martedì, mercoledì tocca a Inter-Stoccarda e a PSG-Roma, in esclusiva su Prime Video.

Il turno della League Phase 2026/27 porta in campo Napoli, Como, Inter e Roma in due serate. Il calendario UEFA mette in fila Manchester City-Napoli, Como-AEK, Inter-Stoccarda e PSG-Roma. Tre partite passano da Sky Sport e dallo streaming di NOW, una sola vive fuori da Sky.

Orari e canali della 5ª giornata di Champions League

Manchester City-Napoli , martedì 24 novembre, ore 21:00: Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e canale 252, streaming su NOW e Sky Go.

, martedì 24 novembre, ore 21:00: Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e canale 252, streaming su NOW e Sky Go. Como-AEK , martedì 24 novembre, ore 21:00: Sky Sport Arena e canale 253, streaming su NOW e Sky Go.

, martedì 24 novembre, ore 21:00: Sky Sport Arena e canale 253, streaming su NOW e Sky Go. Inter-Stoccarda , mercoledì 25 novembre, ore 21:00, a San Siro: Sky Sport Uno e canale 252, streaming su NOW e Sky Go.

, mercoledì 25 novembre, ore 21:00, a San Siro: Sky Sport Uno e canale 252, streaming su NOW e Sky Go. PSG-Roma, mercoledì 25 novembre, ore 21:00: solo in streaming su Prime Video.

Gli orari sono quelli italiani. Per le tre partite su Sky serve l’abbonamento, sia davanti alla tv sia su NOW e Sky Go.

Napoli a Manchester, Como in casa con l’AEK

Martedì sera Napoli e Como giocano alla stessa ora, le 21:00. Il Napoli affronta il Manchester City e chi ha Sky trova la partita su tre canali: Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e il 252. Il Como ospita l’AEK su Sky Sport Arena e sul 253, con la fiducia di chi è reduce dal 9-1 sul campo del Lens, serata di tripletta per Douvikas e gol di Nico Paz.

Chi vuole ricostruire come le italiane sono arrivate a questo turno trova il quadro nel riepilogo della 4ª giornata.

Inter-Stoccarda a San Siro e PSG-Roma su Prime Video

Mercoledì 25 novembre l’Inter riceve lo Stoccarda a San Siro. La partita va su Sky Sport Uno e sul canale 252, con lo streaming su NOW e Sky Go.

La Roma gioca a Parigi contro il PSG, sempre alle 21:00, ed è l’unica delle quattro sfide trasmessa in esclusiva da Prime Video: niente Sky e niente NOW per questa partita.

Il percorso di Inter, Roma, Napoli e Como in questa edizione parte dal sorteggio della League Phase 2026/27.

Come seguire la Champions League in streaming

Per vedere City-Napoli, Como-AEK e Inter-Stoccarda in streaming bastano NOW o Sky Go con un abbonamento attivo. PSG-Roma richiede invece un abbonamento a Prime Video. Chi vuole seguire tutte e quattro le italiane deve quindi avere accesso a entrambe le piattaforme.

Domande frequenti sulla 5ª giornata di Champions League

Dove vedere Manchester City-Napoli in tv e streaming? La partita si gioca martedì 24 novembre alle 21:00 e va su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e canale 252. In streaming è su NOW e Sky Go. Dove vedere PSG-Roma in streaming? PSG-Roma si gioca mercoledì 25 novembre alle 21:00 ed è trasmessa in esclusiva su Prime Video, quindi serve un abbonamento alla piattaforma. A che ora giocano Inter-Stoccarda e Como-AEK? Como-AEK si gioca martedì 24 novembre alle 21:00. Inter-Stoccarda va in scena mercoledì 25 novembre alle 21:00 a San Siro. Quali partite della 5ª giornata di Champions sono su Sky e NOW? Manchester City-Napoli, Como-AEK e Inter-Stoccarda sono su Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go. PSG-Roma è l’unica a restare fuori da Sky.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.