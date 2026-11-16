Belgio-Italia 4-1: azzurri eliminati dalla Nations League, Esposito segna e sbaglia un rigore

Il Belgio batte l’Italia 4-1 a Bruxelles e ne decreta l’eliminazione dalla Nations League, con Pio Esposito che segna il decimo gol in Nazionale e sbaglia un rigore al 92′.

Una serata che l’Italia aveva aperto bene e chiuso malissimo. A Bruxelles il Belgio vince 4-1 e elimina gli azzurri dalla Nations League: a passare ai quarti sono i padroni di casa e la Francia, mentre la squadra di Mancini chiude il girone al terzo posto.

Come è andata la partita: Esposito apre, poi il Belgio ribalta

Alla vigilia, nella preview di Belgio-Italia con orario e dubbi di formazione, il nodo era il centrocampo senza Frattesi. Mancini ha scelto Fagioli in mezzo e ha confermato la difesa con Donnarumma in porta, Kayode, Bastoni, Scalvini e Calafiori. In attacco Pio Esposito con Koleosho, all’esordio in una gara ufficiale, e Pisilli adattato.

L’avvio è azzurro. All’11’ Kayode crossa, Esposito anticipa tutti e infila sotto la traversa: è il decimo gol in Nazionale per l’attaccante che due settimane fa decideva Inter-Como insieme a Thuram. Il vantaggio dura quattro minuti. Al 15′ De Cuyper si ritrova solo davanti a Donnarumma e pareggia, poi il Belgio non si ferma.

Al 22′ Ngoy sfrutta un calcio d’angolo per il 2-1. Al 26′ Doku parte in slalom nella difesa azzurra e firma il 3-1. Nel mezzo, Donnarumma ha tenuto a galla l’Italia con le parate su De Bruyne, e solo il palo ha fermato un’altra conclusione del fuoriclasse belga dopo un errore di Bastoni al 43′.

Il 4-1 di Moreira e il rigore sbagliato da Esposito

Nella ripresa Mancini cambia all’intervallo con Dimarco e Doumbia al posto di Pisilli e Fagioli, poi inserisce Palestra e Cisse per Scalvini e Tonali. Il Belgio resta pericoloso: De Ketelaere colpisce la traversa di testa. All’80’ arriva il 4-1 di Moreira, in ripartenza da tre contro uno e con assist di De Bruyne. Gli azzurri protestano per un presunto tocco di mano di Mechele in area belga, ma la moviola giudica regolare la rete.

Il finale regala a Esposito l’occasione per chiudere la serata con un gol in più. Al 92′ il tocco di mano di Raskin vale un rigore all’Italia, ma il tiro di Pio viene parato da Lammens e sulla respinta Cisse non riesce a segnare. Per l’attaccante dell’Inter è un epilogo amaro dopo la rete dell’1-0.

Pagelle e reazioni: Donnarumma il migliore, Bastoni il peggiore

Tra gli azzurri il migliore è Donnarumma, decisivo più volte. Il peggiore è Bastoni, criticato per il disimpegno sbagliato che ha portato al palo di De Bruyne e per il terzo gol. Sul gol del 2-1 belga restano dubbi per un contatto tra Mechele e Calafiori.

Mancini non cerca alibi: ha detto che il Belgio è stato più bravo e ha parlato di una squadra che ha pagato la stanchezza dal punto di vista fisico. Barella ha parlato di delusione, ma anche di una Nazionale che in questa competizione ha dimostrato di esserci.

Il doppio ko con il Belgio e cosa resta all’Italia

Il Belgio aveva già battuto l’Italia nella gara d’andata all’Olimpico: 0-2 il 25 settembre, poi il 4-1 di Bruxelles. Due sconfitte che pesano sul girone, chiuso con 10 punti e senza passare per i playout, mentre la Francia ha completato il suo percorso battendo 2-1 la Turchia a Bordeaux.

Per l’Italia non c’è tempo per rimuginare. A marzo iniziano le qualificazioni agli Europei 2028, e il lavoro di Mancini riparte da un attacco con Esposito sempre più al centro, da un Donnarumma in forma e da una difesa che contro il Belgio ha mostrato i limiti da correggere.

Domande frequenti su Belgio-Italia 4-1 e la Nations League

Perché l’Italia è uscita dalla Nations League? Perché ha perso 4-1 a Bruxelles contro il Belgio e ha chiuso il girone al terzo posto, dietro Francia e Belgio, che passano ai quarti. Chi ha segnato in Belgio-Italia? Per l’Italia ha segnato Pio Esposito all’11’. Per il Belgio hanno segnato De Cuyper al 15′, Ngoy al 22′, Doku al 26′ e Moreira all’80’. Quanti gol ha segnato Pio Esposito con la Nazionale? Con il gol di Bruxelles sono dieci. Nel finale ha anche sbagliato un rigore, parato da Lammens. Quando tornerà a giocare l’Italia? A marzo, con l’inizio delle qualificazioni agli Europei 2028.

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