Essere sempre disponibili, non deludere nessuno, riuscire a fare tutto anche quando le energie cominciano a mancare. E soprattutto, evitare che gli altri se ne accorgano. A questa sofferenza, spesso difficile da riconoscere persino per le persone più vicine, è dedicata “Elipsism”, il nuovo singolo pop-rock di Heizy per Mendaki Publishing, realizzato con Luca Urbani, già membro dei Soerba, e Pietro Foresti, produttore e ingegnere del suono con esperienze anche negli Stati Uniti. Scritto in inglese, il brano affronta il tema della depressione e il rapporto tra le aspettative altrui e la percezione del proprio valore, fino a interrogarsi su quanto si possa arrivare a sacrificare di sé nel tentativo di corrispondere a ciò che gli altri si aspettano.

Heizy apre il pezzo raccontando di un’armatura fatta di aspettative, indossata fin dalla nascita. Nel testo, ogni respiro viene misurato sulla perfezione e nella mente della protagonista scorre un tabellone immaginario che registra errori, mancanze e risultati mai abbastanza soddisfacenti. Persino la parola almost, quasi, diventa un giudizio difficile da sopportare. Essere arrivati vicini a un obiettivo, aver fatto del proprio meglio, averci provato senza riuscire: tutto rischia di trasformarsi nella prova di non essere sufficienti.

La pressione descritta dalla cantautrice ha una particolarità: con il trascorrere del tempo, le aspettative altrui sono diventate così familiari da non avere più bisogno di essere espresse. La voce che giudica, pretende e rimprovera è ormai quella della persona che le subisce. Heizy diventa così la voce di chi continua a cercare conferme e, nel tentativo di non deludere nessuno, finisce per chiedere sempre di più a sé stesso.

Il senso di estraneità affiora quando la protagonista descrive i propri sorrisi come qualcosa di preso in prestito – «Every smile feels borrowed» -, mentre si sente un’attrice in una vita che non sente appartenerle. Il disagio assume una forma concreta, che si manifesta nel partecipare a conversazioni nelle quali si finge una serenità che non si prova, nel comportarsi come ci si aspetta e nel mantenere le consuete abitudini, pur avvertendo una distanza crescente tra ciò che si prova e ciò che si mostra.

Il testo del brano tocca così un tema delicato come quello della depressione e, più in generale, delle sofferenze psicologiche che possono rimanere a lungo celate. La capacità di continuare a svolgere le proprie attività quotidiane non equivale necessariamente a ciò che una persona sta attraversando. E quel «sto bene», pronunciato quasi automaticamente, può diventare il modo più rapido per interrompere una conversazione che non si è pronti ad affrontare.

In “Elipsism” compare anche un altro aspetto, meno immediato, del rapporto tra fragilità e aspettative: la convinzione di dover continuare a essere un punto di riferimento per gli altri, indipendentemente dalle proprie condizioni. Nel finale del testo, la protagonista racconta di aver imparato a riconoscere le risate delle persone che ama, a individuarne le preoccupazioni e a cercare di prevenire i loro problemi, provando a risolverli prima ancora che si presentino, mentre lei stessa rischia di affogare dietro il proprio travestimento.

La condizione descritta da Heizy riguarda dunque anche la difficoltà di concedersi quella stessa attenzione che si riserva agli altri. Chiedere aiuto può sembrare un peso da aggiungere alle loro giornate; ammettere di essere in difficoltà, un modo per tradire l’immagine di affidabilità costruita nel tempo. Così il silenzio diventa un’abitudine, fino a rendere complicato persino trovare le parole per interromperlo.

«And if I disappear into the silence Would anybody notice I’m not around?» («Se sparissi nel silenzio, qualcuno si accorgerebbe della mia assenza?») è il quesito che introduce il racconto di una lunga lotta interiore, quando la protagonista ammette di aver combattuto così tante battaglie nella propria mente da aver dimenticato cosa significhi sentirsi ritrovata. Perché essere riconosciuti soprattutto per ciò che si fa, per la disponibilità che si offre e per le aspettative che si soddisfano, senza sapere quanto gli altri riescano a vedere della persona che si nasconde dietro quei comportamenti, non fa altro che alimentare il timore di non essere abbastanza, di avere un valore soltanto in funzione di ciò che si riesce a dare agli altri.

«Ho scritto “Elipsism” pensando a tutte quelle volte in cui diciamo che va tutto bene perché spiegare il contrario ci sembra troppo complicato – dichiara l’artista -. A volte ci convinciamo che mostrare le nostre difficoltà significhi deludere qualcuno, essere meno affidabili, meno forti, meno capaci di affrontare la vita. E così impariamo a nascondere anche quello che avremmo più bisogno di condividere. Per me questa canzone è stata una valvola di sfogo, un modo per dare spazio a sentimenti che spesso rimangono inespressi. Vorrei che chi la ascolta capisse che non deve dimostrare continuamente di essere all’altezza delle aspettative degli altri. Si può attraversare un periodo difficile senza dover fingere che non stia succedendo nulla, e avere il coraggio di riconoscerlo non dovrebbe mai essere motivo di vergogna.»

Il tema assume un significato particolare anche alla luce del modo in cui viene generalmente raccontata la capacità di resistere a pressioni e problemi. Tenere duro, non arrendersi e andare avanti sono espressioni che possono offrire incoraggiamento, ma che rischiano di diventare un ulteriore motivo di sofferenza quando vengono interpretate come l’obbligo di non fermarsi mai. La fragilità psicologica, peraltro, può richiedere sostegno e percorsi di cura che la sola determinazione individuale non può sostituire.

Il finale di “Elipsism” conserva tutta la complessità di un percorso che non può risolversi da un momento all’altro: dopo aver descritto la paura di perdere sé stessa, Heizy introduce la possibilità che le cicatrici imparino a convivere con la luce e che, dopo tante notti insonni, si possa tornare ad ascoltare una voce interiore meno severa, meno critica, meno giudicante. La conclusione conserva l’incertezza di chi sta ancora cercando un equilibrio: nel testo ricorre infatti «maybe», «forse», una parola che infonde alla speranza il carattere di una possibilità, senza presentarla come certezza assoluta.

Sul piano musicale, “Elipsism” nasce dall’incontro con due produttori che hanno attraversato esperienze differenti nel panorama pop e rock italiano.

Luca Urbani, che nel 1994 ha fondato con Gabriele D’Amora i Soerba, è stato tra i protagonisti della stagione alternativa del Belpaese di fine anni Novanta. Dopo l’esordio discografico con “Playback”, prodotto da Morgan, il duo ha partecipato al Festival di Sanremo del 1999 nella sezione Giovani con “Noi non ci capiamo”. Urbani ha inoltre sviluppato progetti e collaborazioni che comprendono artisti come Alice e alcuni esponenti della scena legata ai Bluvertigo.

Pietro Foresti, produttore e ingegnere del suono milanese, ha lavorato tra Italia e Stati Uniti, collaborando con musicisti come Tracii Guns, chitarrista fondatore degli L.A. Guns, e Scott Russo degli Unwritten Law. Nel suo percorso figurano produzioni per artisti e formazioni rock e alternative, oltre ad attività legate alla crescita discografica di progetti indipendenti.

Per “Elipsism”, Urbani e Foresti hanno lavorato insieme alla produzione, al mix e al mastering, mentre Foresti ha contribuito anche alle parti corali. Il brano mantiene una struttura pop-rock nella quale la voce di Heizy alterna passaggi più raccolti a momenti di maggiore intensità, accompagnando il progressivo affiorare dei dubbi, delle disillusioni e del dolore raccontati nel testo.

L’incontro con i due produttori arriva in un anno particolarmente produttivo per la cantautrice, che nel 2026 ha già pubblicato quattro singoli – “Glass Shard”, “Rattlesnake”, “Ethereal Mind” ed “Evolution” -; una sequenza di uscite attraverso la quale sta delineando un’identità musicale legata alla scrittura introspettiva, alle atmosfere raccolte e a un immaginario nel quale convivono elementi autobiografici e riflessioni su esperienze e sentimenti nei quali è facile riconoscersi.

Il nuovo brano approfondisce soprattutto il rapporto tra percezione di sé e aspettative esterne: nelle parole dell’artista, la maschera quotidiana non nasce necessariamente dal desiderio di apparire diversi, ma anche dal timore che gli altri possano cambiare opinione su di noi quando scoprono quanto siamo vulnerabili. Una paura che può rendere difficile riconoscere il proprio limite e chiedere sostegno prima che il malessere diventi insostenibile.

In “Elipsism”, il dolore più complesso da raccontare è quello che continua a convivere con una quotidianità che agli occhi degli altri non sembra avere nulla di insolito. La protagonista riesce a sorridere, a preoccuparsi di chi le sta accanto, a portare avanti ciò che le viene richiesto. Eppure, mentre cerca di proteggere il mondo che le sta intorno, finisce per dubitare che qualcuno possa accorgersi di lei e dei suoi piccoli grandi sforzi. È una paura che Heizy affida alla voce e alla musica, chiedendo indirettamente di prestare maggiore attenzione anche a ciò che le persone faticano a dire. Perché dietro un rassicurante «sto bene» può esserci una risposta diversa, che aspetta ancora di trovare il momento e la fiducia necessari per essere pronunciata.