Europa League stasera: Milan-Ferencváros alle 18:45 e AZ Alkmaar-Juventus alle 21, orari e dove vederle in streaming e tv

Il Milan affronta il Ferencváros alle 18:45 a San Siro e la Juventus gioca ad Alkmaar contro l’AZ alle 21:00: entrambe le partite della quarta giornata di Europa League sono in diretta su Sky Sport e in streaming su Now e Sky Go.

Europa League stasera: orari e dove vedere Milan e Juventus

Giovedì 5 novembre le due italiane scendono in campo a distanza di poco più di due ore. Si parte con il Milan, poi tocca alla Juventus. Ecco il quadro completo.

Milan-Ferencváros : ore 18:45, stadio Giuseppe Meazza di San Siro. Diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 253), streaming su Now e Sky Go.

: ore 18:45, stadio Giuseppe Meazza di San Siro. Diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 253), streaming su Now e Sky Go. AZ Alkmaar-Juventus : ore 21:00, AFAS Stadion di Alkmaar. Diretta su Sky Sport (canale 252) e Sky Sport Uno, streaming su Now e Sky Go.

: ore 21:00, AFAS Stadion di Alkmaar. Diretta su Sky Sport (canale 252) e Sky Sport Uno, streaming su Now e Sky Go. In differita: TV8 (canale 125 di Sky) propone Milan-Ferencváros alle 21:00, a partita già finita.

Chi vuole seguire tutta la serata ha un’indicazione semplice: Sky Sport Uno ospita entrambe le partite, quindi il cambio di campo avviene sullo stesso canale. Per chi vuole recuperare i numeri delle stagioni passate, nell’archivio AHM c’è la pagina con gli ascolti TV dell’Europa League.

Milan-Ferencváros: la partita dei rossoneri a San Siro

Il Milan arriva alla serata con un bilancio da ricostruire. In tre giornate ha perso 0-2 in casa con il Benfica, ha vinto 4-0 a Salisburgo e ha perso 3-0 a Bournemouth, partita chiusa in dieci uomini per l’espulsione di Mike Maignan. Con 3 punti, la squadra di Amorim occupa il 24° posto nella classifica della fase campionato.

Il portiere sarà Torriani: Maignan è squalificato. Davanti a lui le anticipazioni indicano Terracciano, De Winter, Diawara e Bartesaghi in difesa, con Musah, Jashari e Rabiot a centrocampo. In attacco il riferimento è Gonçalo Ramos, con Hutchinson e Cisse sugli esterni. Pavlovic non viene convocato per scelta di gestione.

Il morale è però alto dopo il fine settimana: il Milan ha battuto l’Inter nel derby per 3-1 con i gol di Pulisic, Rabiot e Moreira, come racconta la cronaca di Milan-Inter. Contro il Ferencváros, quinto in classifica con 9 punti, serve una risposta per rientrare nella corsa alle prime posizioni.

La squadra ungherese di Borbély arriva a Milano con un cammino solido e si schiera con ogni probabilità con un 4-2-3-1 guidato da Yusuf in avanti, con Arzani, Zachariassen e Birmančević alle sue spalle. La pagina ufficiale della partita sul sito del Milan conferma data, ora e stadio.

AZ Alkmaar-Juventus: Spalletti cerca continuità in Olanda

La Juventus ha un avvio più regolare del Milan: 5-0 al NEC Nijmegen all’esordio, 2-1 in rimonta in casa del Celta Vigo e 2-2 con il Rennes all’Allianz Stadium, partita in cui Woltemade ha segnato il suo terzo gol in questa edizione. Nel fine settimana i bianconeri hanno superato il Napoli per 2-0 con i gol di Alajbegovic e Boga, come racconta il resoconto di Juventus-Napoli.

Spalletti dovrebbe schierare un 3-4-2-1 con Vicario in porta, Gatti, Bremer e Kelly in difesa, Kalulu, Sarr, Koopmeiners e Cambiaso a centrocampo, Kolo Muani e Boga alle spalle di Woltemade. L’AZ di Echteld risponde con un 4-2-3-1: De Busser; Dijkstra, Hoedt, Schouten, De Wit; Kwakman e P. Koopmeiners in mediana; Patati, Biskov e Daal dietro a Meerdink.

L’AZ è decima in classifica con 6 punti. Per la Juventus l’obiettivo è confermare il rendimento in trasferta e restare nelle posizioni alte. Il calendario completo della competizione è sulla pagina ufficiale UEFA.

Cosa c’è in palio nella quarta giornata

Ogni punto pesa per la classifica della fase campionato. Il Milan ha la necessità di invertire la rotta dopo il passo falso inglese, mentre la Juventus può consolidare la parte alta della tabella. Per entrambe, una serata senza sconfitte cambierebbe il tono del mese.

Domande frequenti su Milan e Juventus in Europa League

A che ora gioca il Milan in Europa League stasera? Il Milan gioca contro il Ferencváros giovedì 5 novembre alle 18:45 a San Siro. A che ora gioca la Juventus ad Alkmaar? AZ Alkmaar-Juventus comincia alle 21:00 all’AFAS Stadion, giovedì 5 novembre. Dove vedere Milan-Ferencváros in tv e in streaming? La partita è in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport, in streaming su Now e Sky Go. TV8 la ripropone in differita alle 21:00. Dove vedere AZ Alkmaar-Juventus? La Juventus è su Sky Sport e Sky Sport Uno, con streaming su Now e Sky Go. Chi è squalificato nel Milan contro il Ferencváros? Maignan salta la partita per squalifica dopo l’espulsione di Bournemouth, quindi in porta gioca Torriani.

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