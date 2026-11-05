AZ Alkmaar-Juventus 1-2: Koopmeiners e Kolo Muani lanciano Spalletti in Europa League

La Juventus vince 2-1 sul campo dell’AZ Alkmaar nella quarta giornata di Europa League: a decidere la sfida sono i gol di Koopmeiners e Kolo Muani, che lanciano la squadra di Spalletti verso la Fiorentina.

Koopmeiners e Kolo Muani indirizzano la serata

La Juventus parte forte. Al 4′ Kolo Muani sfiora il palo con un diagonale, al 19′ la squadra di Spalletti passa: Kolo Muani porta palla al limite dell’area, serve Koopmeiners e il centrocampista olandese incrocia di sinistro. Per Teun è una serata speciale, perché dall’altra parte, con la fascia da capitano dell’AZ, c’è il fratello Peer.

Il raddoppio arriva al 37′. Kolo Muani scambia con Woltemade, controlla un rimbalzo scomodo e batte il portiere di controbalzo. Prima dell’intervallo l’AZ si fa vedere con Kwakman, che spreca una grande occasione al 34′ e due minuti dopo trova la risposta di Vicario. Il portiere bianconero resta il primo argine anche nella parte finale della gara.

Una ripresa gestita, poi la paura nel finale

Nella ripresa la Juventus abbassa i ritmi e controlla. Al 53′ Koopmeiners recupera palla sull’errore di impostazione di De Busser e innesca Alajbegovic, che non trova la conclusione. Al 60′ Spalletti cambia con Cabal e Boga, mentre l’AZ prova a spingere senza creare molto: al 74′ Smit calcia alto, al 78′ i padroni di casa protestano per un contatto tra Kelly e Dijkstra, ma l’arbitro Sylwestrzak lascia correre.

All’88’ la partita si riapre. Dijkstra serve Meerdink dopo il recupero di Oufkir e il numero dell’AZ accorcia sul 1-2. Nel recupero, al 91′, la squadra olandese crede al pareggio con un colpo di testa di de Wit, ma il gol viene annullato per la posizione irregolare di Meerdink, dopo una parata di Vicario. Spalletti protegge il risultato con gli ingressi di Bremer ed Ekhator.

Cosa cambia in classifica per la Juventus

Con questo successo la Juventus sale a 10 punti, contro i 7 della vigilia, e si piazza nella zona che vale la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Il cammino in Europa League ora conta tre vittorie e un pareggio nelle prime quattro giornate. Orari e dove vedere la serata, con il Milan in campo alle 18:45, li avevamo raccontati nella guida alla serata di Europa League.

Il prossimo impegno: Fiorentina-Juventus

Il turno infrasettimanale lascia poco tempo per recuperare. Domenica 8 novembre alle 20:45, allo stadio Artemio Franchi, la Juventus affronta la Fiorentina nell’undicesima giornata di Serie A. Spalletti arriva alla sfida dopo il 2-0 al Napoli del 1 novembre in campionato, deciso dai gol di Alajbegovic e Boga, e dopo una trasferta europea che ha dato fiducia a tutto il gruppo.

Resta da capire come il tecnico gestirà le energie: a Firenze serviranno gambe fresche, e le rotazioni viste ad Alkmaar, con l’ingresso di Cabal e Bremer a partita in corso, possono dare un’indicazione sulle scelte della domenica.

Domande frequenti su AZ Alkmaar-Juventus

Chi ha segnato in AZ Alkmaar-Juventus? Per la Juventus hanno segnato Teun Koopmeiners al 19′ e Randal Kolo Muani al 37′. Per l’AZ ha accorciato Meerdink all’88’. Com’è finita AZ Alkmaar-Juventus? La partita della quarta giornata di Europa League è finita 1-2. Al 91′ l’AZ ha trovato anche il pareggio, ma l’arbitro ha annullato il gol. Quanti punti ha la Juventus in Europa League? Dopo la quarta giornata la Juventus è a 10 punti, con tre vittorie e un pareggio. Quando gioca la Juventus contro la Fiorentina? Fiorentina-Juventus si gioca domenica 8 novembre 2026 alle 20:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze, per l’undicesima giornata di Serie A.

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