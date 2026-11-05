Milan-Ferencváros 0-2: doppietta di Joseph, crollo rossonero a San Siro

Il Milan di Rúben Amorim perde 0-2 a San Siro contro il Ferencváros nella quarta giornata di Europa League: due gol di Lenny Joseph, uno al 52′ e uno al 66′, condannano i rossoneri alla terza sconfitta in quattro partite.

Giovedì 5 novembre, davanti a un San Siro che aveva già fischiato alla fine del primo tempo, il Milan ha scelto il momento peggiore per sbagliare. Due errori in uscita, una squadra ungherese cinica e una ripresa giocata alla ricerca di un gol che non è mai arrivato. Gli ospiti restano a punteggio pieno, il Milan complica il proprio cammino nella fase campionato.

Milan-Ferencváros 0-2: come è andata

Il primo tempo si chiude sullo 0-0, con poche occasioni e molta tensione sugli spalti. Amorim cambia tre uomini all’intervallo: fuori Sankhoun Diawara, Yunus Musah e Alphadjo Cisse, dentro Mario Gila, Diego Moreira e Christian Pulisic. La scossa dura pochi minuti. Al 47′ Gonçalo Ramos serve Omari Hutchinson in area, ma il tiro finisce sull’esterno della rete. Al 50′ lo stesso Ramos salta tre avversari e guadagna un corner.

Poi arriva il blackout. Al 52′ Koni De Winter, già ammonito, appoggia all’indietro un pallone impreciso per il portiere Lorenzo Torriani. Il portiere controlla male con i piedi, è pressato da Kristoffer Zachariassen, perde palla e travolge il centrocampista avversario. Joseph si ritrova la palla vagante davanti e la spinge in rete di piatto: 0-1.

Il raddoppio è figlio di un’altra distrazione. Al 66′ uno scivolone di De Winter a centrocampo apre il contropiede del Ferencváros, due contro uno. Zachariassen serve Joseph, che deve solo appoggiare in porta: 0-2 e San Siro in silenzio.

La reazione del Milan non basta

Il Milan prova a rientrare, ma crea più confusione che pericoli. Dopo lo 0-1 Hutchinson colpisce il palo con un diagonale. Intorno al 62′ Pulisic crossa per Moreira, che di sinistro calcia sopra la traversa. Entra Luka Modrić al posto di Ardon Jashari e, più avanti, Francesco Camarda rileva Davide Bartesaghi per giocare con due punte.

Gli ungheresi rischiano poco e sfiorano il tris tra il 71′ e il 73′ con un destro di Zachariassen e un colpo di testa di Mariano Gómez su corner. Al 77′ il Ferencváros resta in dieci: l’arbitro svizzero Urs Schnyder, dopo la revisione al VAR, espelle Bamidele Yusuf, subentrato a Joseph, per una gomitata a palla lontana ai danni di Gila.

L’uomo in più non cambia l’esito. All’81’ Hutchinson trova la parata di Dibusz, all’83’ e all’85’ le conclusioni di Moreira e dello stesso Hutchinson non portano a niente. Dopo quattro minuti di recupero, il fischio finale arriva tra i fischi.

Classifica Europa League: cosa cambia per Amorim

Il Ferencváros è a quota 12 punti con quattro vittorie in quattro gare, appaiato al Bournemouth in testa alla classifica della fase campionato. Il Milan ha raccolto 3 punti in quattro partite e arriva alla pausa per le Nazionali con un’unica vittoria. L’esordio europeo, il 16 settembre a San Siro, era finito con un altro 0-2, contro il Benfica.

Il prossimo appuntamento è in trasferta ad Atene contro l’Olympiacos, giovedì 26 novembre: dopo questa serata, il calendario della quinta giornata somiglia già a un dentro o fuori. Le pagine delle ultime settimane raccontano un Milan capace del meglio e del peggio: nel derby di fine ottobre i rossoneri avevano battuto l’Inter, come abbiamo raccontato nella cronaca di Milan-Inter 3-1. In Europa, invece, il rendimento resta quello di una squadra senza continuità.

Il problema di Amorim, stasera, non è tattico in senso stretto. Sono gli errori individuali nei momenti chiave, due in quattordici minuti, a decidere una partita che il Milan aveva in mano sul piano del possesso ma non su quello della lucidità. Tutta la costruzione dal basso, in una serata così, diventa un rischio più che un’idea.

Chi voleva seguire la partita prima del fischio d’inizio trova orari e dove vedere Milan-Ferencváros nel nostro riepilogo della serata europea.

Domande frequenti su Milan-Ferencváros

Come è finita Milan-Ferencváros in Europa League? Milan-Ferencváros è finita 0-2. Lenny Joseph ha segnato una doppietta, al 52′ e al 66′, e al 77′ gli ungheresi sono rimasti in dieci per l’espulsione di Bamidele Yusuf. Chi ha segnato in Milan-Ferencváros? Entrambi i gol sono di Lenny Joseph. Il primo nasce da un errore di Torriani e De Winter in uscita, l’altro da un contropiede due contro uno servito da Zachariassen. Quante sconfitte ha il Milan in Europa League quest’anno? Il Milan ha perso tre delle prime quattro partite della fase campionato, compreso l’esordio casalingo con il Benfica, e ha 3 punti in classifica. Quando gioca il Milan la prossima partita di Europa League? Il Milan giocherà in trasferta contro l’Olympiacos giovedì 26 novembre 2026, per la quinta giornata della fase campionato.

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