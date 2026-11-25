Il Napoli esce dall’Etihad con un punto: Manchester City-Napoli finisce 2-2 e gli azzurri di Allegri passano in vantaggio due volte, prima di essere ripresi da Cherki all’86’.

La quinta giornata di Champions League regala all’Etihad Stadium una partita rimasta aperta fino all’ultimo minuto utile. Segnano Rasmus Højlund al 55′, Bouaddi al 67′, Noa Lang al 76′ e Rayan Cherki all’86’. Il Napoli porta a casa un punto prezioso e sale a 4 punti in classifica.

Chi vuole ripassare il quadro completo della serata, con gli orari e le altre italiane in campo, trova tutto nel nostro riepilogo della quinta giornata di Champions League.

Primo tempo: il City tiene palla, il Napoli resta compatto

La gara si sblocca solo nella ripresa. Nei primi 45 minuti il Manchester City di Enzo Maresca gestisce il possesso senza trovare la giocata che spacca la difesa, mentre il Napoli di Massimiliano Allegri si chiude bene e lascia pochi spazi. All’intervallo il punteggio è 0-0.

Allegri sceglie un 3-5-2 con Milinković-Savić in porta, Beukema, Rrahmani e Olivera in difesa, Politano e Spinazzola sulle fasce, McTominay, Gilmour e De Bruyne a centrocampo, Højlund e Lang in attacco. Il City risponde con un 4-2-3-1: Donnarumma tra i pali, Bouaddi e Anderson in mediana, Cherki dietro a Haaland.

Højlund e Lang portano avanti il Napoli, City ripreso due volte

Al 55′ il Napoli passa: Gilmour serve Højlund, che firma lo 0-1. Il City non ci mette molto a reagire e al 67′ pareggia con Bouaddi, bravo a ritrovarsi sul piede un calcio d’angolo.

Gli azzurri tornano avanti al 76′. Noa Lang, su assist di Spinazzola, riporta il Napoli in vantaggio sull’1-2. Sembra la rete della vittoria, ma all’86’ Cherki firma il 2-2 e riporta la partita in equilibrio.

Nel finale il City colpisce anche un palo con Gvardiol. Due i cartellini gialli della serata: quello per Guéhi all’82’ e quello per Donnarumma al 90’+3. La partita è stata diretta dall’ungherese István Kovács.

Allegri: pareggio meritato, ma resta l’amaro in bocca

A fine partita Allegri ha definito meritato il pareggio, ammettendo però il rammarico per non essere riuscito a portare a casa i tre punti dopo essere stato avanti due volte. Per una squadra che arrivava all’Etihad nella parte bassa della classifica, uscire con un punto contro i Citizens resta comunque un risultato da prendere.

Il pareggio muove la graduatoria ma non cambia la fotografia: il Napoli resta nella parte bassa della classifica unica della fase a campionato e ha bisogno di continuità nelle prossime giornate. Dopo l’1-1 casalingo con la Lazio, il gruppo di Allegri ha mostrato carattere anche in una trasferta difficile.

Due gol in trasferta contro una big d’Europa, con Højlund e Lang a segno e Gilmour e Spinazzola decisivi negli assist: sono segnali che Allegri può usare per le gare che restano.

Domande frequenti su Manchester City-Napoli

Come è finita Manchester City-Napoli in Champions League? La partita è finita 2-2 all’Etihad Stadium. Il Napoli è passato in vantaggio due volte con Højlund e Lang, il City ha pareggiato con Bouaddi e Cherki. Chi ha segnato in Manchester City-Napoli? Højlund (55′) e Lang (76′) per il Napoli, Bouaddi (67′) e Cherki (86′) per il Manchester City. Quanti punti ha il Napoli in Champions League dopo il 2-2 con il City? Il Napoli sale a 4 punti dopo cinque giornate della fase a campionato. Con che modulo ha giocato il Napoli all’Etihad? Allegri ha schierato un 3-5-2, con Højlund e Lang in attacco e De Bruyne a centrocampo. Il City di Maresca ha giocato con il 4-2-3-1.

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