La Champions League 2026-27 si vede in Italia quasi tutta su Sky e NOW, con la miglior partita del mercoledì su Prime Video e qualche gara tra club stranieri in chiaro su TV8.
Indice
- Chi trasmette la Champions League 2026-27 in Italia
- Come vedere la Champions su Sky e NOW
- Come vedere le partite su Prime Video
- Dove vedere le italiane della quinta giornata
- Come funziona la fase a campionato
- Quale abbonamento serve per vedere tutte le italiane
- Domande frequenti su dove vedere la Champions League 2026-27
Chi vuole seguire tutte le italiane in Europa deve fare i conti con tre piattaforme. Il quadro è stabile per tutta la stagione e vale per ogni giornata della fase a campionato, quindi conviene tenerlo a portata di mano. Sotto trovi chi trasmette cosa, con i canali e l’elenco della quinta giornata in programma il 24 e 25 novembre.
Chi trasmette la Champions League 2026-27 in Italia
Il grosso dei diritti è di Sky, che trasmette in esclusiva 185 partite su 203 della stagione, finale compresa. L’accordo copre il triennio 2024-2027. Sul sito di Sky c’è la pagina con il calendario completo della Champions League e le partite in programmazione.
Le altre 18 partite stanno su Prime Video. Amazon si è assicurata la miglior partita del mercoledì, con almeno una squadra italiana quando ce n’è una in gara. I diritti di Amazon valgono fino al 2031 e salgono a 19 partite a stagione dal 2027-28.
In chiaro c’è TV8, che passa alcune partite tra club stranieri tramite Sky. Le gare delle italiane restano riservate agli abbonati: chi non ha Sky o Prime Video non le vede in diretta su un canale gratuito.
Come vedere la Champions su Sky e NOW
Su Sky le partite vanno in onda sui canali Sky Sport, con la numerazione che cambia da una partita all’altra: per la quinta giornata, per esempio, ci sono Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e i canali 252 e 253. Per il 4K esiste anche una versione dedicata dei canali Sky Sport.
In streaming bastano NOW o l’app Sky Go. Con Sky Go le gare si seguono anche da smartphone e tablet per chi ha già l’abbonamento satellitare. Sky Sport copre anche Europa League e Conference League, quindi il pacchetto serve per tutte le coppe europee.
Come vedere le partite su Prime Video
Le gare di Amazon sono solo in streaming: servono un abbonamento Prime e l’app di Prime Video, sul televisore, su smartphone, su tablet o sul computer. Non c’è un canale televisivo tradizionale da sintonizzare.
Il caso più vicino è PSG-Roma, in programma mercoledì 25 novembre alle 21:00 e trasmessa in esclusiva su Prime Video. Chi tifa Roma non troverà la partita su Sky né su NOW.
Dove vedere le italiane della quinta giornata
La quinta giornata della fase a campionato si gioca martedì 24 e mercoledì 25 novembre. Ecco le partite delle italiane, con orario e piattaforma:
- Martedì 24 novembre, ore 21:00: Manchester City-Napoli, su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252, in streaming su NOW e Sky Go
- Martedì 24 novembre, ore 21:00: Como-AEK Atene, su Sky Sport Arena e Sky Sport 253, in streaming su NOW e Sky Go
- Mercoledì 25 novembre, ore 21:00: Inter-Stoccarda, su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252, in streaming su NOW e Sky Go
- Mercoledì 25 novembre, ore 21:00: PSG-Roma, in esclusiva in streaming su Prime Video
Come funziona la fase a campionato
Dalla stagione 2024-25 la Champions League non ha più i gironi: in una fase a campionato di 8 giornate si giocano 203 partite in totale. La prima giornata della stagione 2026-27 è andata in scena tra l’8 e il 10 settembre 2026.
Tradotto in pratica, ogni settimana di Champions porta due serate di calcio, con due fasce d’orario: le 18:45 e le 21:00. Le italiane di questa giornata giocano tutte alle 21:00.
Quale abbonamento serve per vedere tutte le italiane
Per seguire ogni partita delle squadre italiane servono due servizi: Sky Sport (da satellitare o da NOW) per la grande maggioranza delle gare e Prime Video per l’appuntamento del mercoledì. TV8 aiuta solo chi vuole le gare tra club stranieri, senza abbonamento.
Prima di ogni turno conviene controllare il canale esatto: Sky assegna di volta in volta la partita a un canale diverso, e la scelta della partita Amazon dipende dalle squadre italiane qualificate.
Domande frequenti su dove vedere la Champions League 2026-27
Sky trasmette 185 partite su 203 sui canali Sky Sport, finale compresa. La miglior partita del mercoledì, 18 a stagione, va su Prime Video, mentre TV8 propone in chiaro alcune gare tra club stranieri.
PSG-Roma, mercoledì 25 novembre alle 21:00, si vede in esclusiva su Prime Video. Serve un abbonamento Prime e non c’è una diretta su Sky o su NOW.
No, le gare delle squadre italiane sono riservate agli abbonati a Sky o a Prime Video. In chiaro su TV8 vanno solo alcune partite tra club stranieri.
Si può usare NOW per le partite di Sky e Prime Video per la partita del mercoledì. Chi ha già l’abbonamento Sky può usare anche l’app Sky Go.