La Champions League 2026-27 si vede in Italia quasi tutta su Sky e NOW, con la miglior partita del mercoledì su Prime Video e qualche gara tra club stranieri in chiaro su TV8.

Chi vuole seguire tutte le italiane in Europa deve fare i conti con tre piattaforme. Il quadro è stabile per tutta la stagione e vale per ogni giornata della fase a campionato, quindi conviene tenerlo a portata di mano. Sotto trovi chi trasmette cosa, con i canali e l’elenco della quinta giornata in programma il 24 e 25 novembre.

Chi trasmette la Champions League 2026-27 in Italia

Il grosso dei diritti è di Sky, che trasmette in esclusiva 185 partite su 203 della stagione, finale compresa. L’accordo copre il triennio 2024-2027. Sul sito di Sky c’è la pagina con il calendario completo della Champions League e le partite in programmazione.

Le altre 18 partite stanno su Prime Video. Amazon si è assicurata la miglior partita del mercoledì, con almeno una squadra italiana quando ce n’è una in gara. I diritti di Amazon valgono fino al 2031 e salgono a 19 partite a stagione dal 2027-28.

In chiaro c’è TV8, che passa alcune partite tra club stranieri tramite Sky. Le gare delle italiane restano riservate agli abbonati: chi non ha Sky o Prime Video non le vede in diretta su un canale gratuito.

Come vedere la Champions su Sky e NOW

Su Sky le partite vanno in onda sui canali Sky Sport, con la numerazione che cambia da una partita all’altra: per la quinta giornata, per esempio, ci sono Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e i canali 252 e 253. Per il 4K esiste anche una versione dedicata dei canali Sky Sport.

In streaming bastano NOW o l’app Sky Go. Con Sky Go le gare si seguono anche da smartphone e tablet per chi ha già l’abbonamento satellitare. Sky Sport copre anche Europa League e Conference League, quindi il pacchetto serve per tutte le coppe europee.

Come vedere le partite su Prime Video

Le gare di Amazon sono solo in streaming: servono un abbonamento Prime e l’app di Prime Video, sul televisore, su smartphone, su tablet o sul computer. Non c’è un canale televisivo tradizionale da sintonizzare.

Il caso più vicino è PSG-Roma, in programma mercoledì 25 novembre alle 21:00 e trasmessa in esclusiva su Prime Video. Chi tifa Roma non troverà la partita su Sky né su NOW.

Dove vedere le italiane della quinta giornata

La quinta giornata della fase a campionato si gioca martedì 24 e mercoledì 25 novembre. Ecco le partite delle italiane, con orario e piattaforma:

Martedì 24 novembre, ore 21:00: Manchester City-Napoli, su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252, in streaming su NOW e Sky Go

Martedì 24 novembre, ore 21:00: Como-AEK Atene, su Sky Sport Arena e Sky Sport 253, in streaming su NOW e Sky Go

Mercoledì 25 novembre, ore 21:00: Inter-Stoccarda, su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252, in streaming su NOW e Sky Go

Mercoledì 25 novembre, ore 21:00: PSG-Roma, in esclusiva in streaming su Prime Video

Come funziona la fase a campionato

Dalla stagione 2024-25 la Champions League non ha più i gironi: in una fase a campionato di 8 giornate si giocano 203 partite in totale. La prima giornata della stagione 2026-27 è andata in scena tra l’8 e il 10 settembre 2026.

Tradotto in pratica, ogni settimana di Champions porta due serate di calcio, con due fasce d’orario: le 18:45 e le 21:00. Le italiane di questa giornata giocano tutte alle 21:00.

Quale abbonamento serve per vedere tutte le italiane

Per seguire ogni partita delle squadre italiane servono due servizi: Sky Sport (da satellitare o da NOW) per la grande maggioranza delle gare e Prime Video per l’appuntamento del mercoledì. TV8 aiuta solo chi vuole le gare tra club stranieri, senza abbonamento.

Prima di ogni turno conviene controllare il canale esatto: Sky assegna di volta in volta la partita a un canale diverso, e la scelta della partita Amazon dipende dalle squadre italiane qualificate.

Domande frequenti su dove vedere la Champions League 2026-27

Dove vedere la Champions League 2026-27 in TV? Sky trasmette 185 partite su 203 sui canali Sky Sport, finale compresa. La miglior partita del mercoledì, 18 a stagione, va su Prime Video, mentre TV8 propone in chiaro alcune gare tra club stranieri. Dove vedere PSG-Roma in streaming? PSG-Roma, mercoledì 25 novembre alle 21:00, si vede in esclusiva su Prime Video. Serve un abbonamento Prime e non c’è una diretta su Sky o su NOW. Le partite delle italiane sono in chiaro? No, le gare delle squadre italiane sono riservate agli abbonati a Sky o a Prime Video. In chiaro su TV8 vanno solo alcune partite tra club stranieri. Come vedere la Champions League in streaming senza satellite? Si può usare NOW per le partite di Sky e Prime Video per la partita del mercoledì. Chi ha già l’abbonamento Sky può usare anche l’app Sky Go.

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