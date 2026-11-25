Il Como batte l’AEK Atene 1-0 al Sinigaglia con un gol di Milla al 57′ e sale a 12 punti in Champions League, al terzo posto della classifica dopo cinque giornate.

Il Como di Cesc Fàbregas conferma di essere una delle sorprese di questa Champions League. Davanti al pubblico del Sinigaglia, Milla decide la sfida con l’AEK Atene al 57′ con un destro a giro da fuori area. È la quarta vittoria in cinque partite per i lariani, che salgono a 12 punti.

Il successo arriva dopo il 9-1 sul campo del Lens e conferma la continuità di una squadra che in Champions League viaggia a ritmo da alta classifica. Il quadro completo della serata è nel nostro riepilogo della quinta giornata.

Il rigore sbagliato da Da Cunha

La partita ha un momento chiave nel primo tempo. Majer atterra Valle in area e l’arbitro concede il rigore. Sul dischetto va Da Cunha, che calcia fuori e lascia le squadre sullo 0-0.

Il Como non si ferma e continua a spingere: Nico Paz colpisce anche il legno. L’AEK di Jovic e Gacinovic, in attacco con il 4-4-2, non trova mai la risposta giusta.

Milla firma il gol decisivo

Il vantaggio arriva nella ripresa. Al 57′ Milla trova lo spazio per il tiro e lo sfrutta con un destro a giro che supera Strakosha. È l’unico gol della partita.

Fàbregas schiera il Como con un 4-2-3-1: Sanchez in porta, Couto, Chalobah, Ramon e Valle in difesa, Milla e Perrone in mediana, Da Cunha, Paz e Baturina dietro a Douvikas. L’AEK risponde con un 4-4-2 guidato da Strakosha, Rota, Moukoudi, Relvas e Pillos in difesa.

Difesa e centrocampo: Ramon e Chalobah chiudono, Valle e Milla spingono

Dietro il gol c’è una prova ordinata della retroguardia. Ramon e Chalobah al centro della difesa non concedono nulla all’AEK, mentre Valle, protagonista nell’azione del rigore, accompagna la spinta sulla fascia sinistra. Perrone fa filtro davanti alla difesa e permette a Milla di staccarsi dal centrocampo e arrivare al tiro.

Il Como chiude la gara senza subire gol e senza farsi coinvolgere in un finale confuso, un dato che pesa quanto la rete di Milla in una classifica dove ogni punto vale doppio.

La classifica del Como dopo la quinta giornata

Con questa vittoria il Como arriva a 12 punti e si piazza al terzo posto della classifica unica, in piena corsa per gli ottavi diretti. Il bilancio dopo cinque partite è di quattro successi.

Fàbregas ha riconosciuto che la competizione è esigente, ma ha ribadito che il campionato resta la priorità del club. Una linea chiara, che il rendimento europeo non ha per ora scalfito.

Domande frequenti su Como-AEK Atene

Come è finita Como-AEK Atene in Champions League? Il Como ha vinto 1-0 al Sinigaglia con un gol di Milla al 57′. Chi ha segnato in Como-AEK Atene? Ha segnato Milla al 57′ con un destro a giro. Da Cunha aveva sbagliato un rigore nel primo tempo. Quanti punti ha il Como in Champions League? Il Como è a 12 punti dopo cinque giornate, al terzo posto della classifica. Come ha giocato il Como contro l’AEK Atene? Fàbregas ha schierato un 4-2-3-1 con Douvikas punta e Paz, Baturina e Da Cunha alle sue spalle.

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