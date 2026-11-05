Martin McDonagh: i film in ordine, da In Bruges a Wild Horse Nine, e dove vederli

Con Wild Horse Nine in sala dal 5 novembre 2026, ecco i film di Martin McDonagh in ordine di uscita: In Bruges (2008), 7 psicopatici (2012), Tre manifesti a Ebbing, Missouri (2017), Gli spiriti dell’isola (2022) e il nuovo titolo, con le piattaforme dove recuperarli in Italia.

I lungometraggi di Martin McDonagh sono cinque, compreso Wild Horse Nine, e si recuperano in una serata ciascuno. In ordine di uscita vanno da In Bruges del 2008 al film arrivato oggi nelle sale italiane con Disney. Quattro su cinque sono già disponibili in Italia tra abbonamento, noleggio e acquisto digitale.

I film di Martin McDonagh in ordine di uscita

Prima del cinema, McDonagh ha scritto per il teatro: la trilogia di Leenane, quella delle isole Aran, The Pillowman (premiato con l’Olivier come miglior nuovo testo nel 2004) e Hangmen (Olivier nel 2016). Il passaggio al cinema avviene con il cortometraggio Six Shooter, scritto e diretto nel 2004, con Brendan Gleeson, che ha vinto l’Oscar per il miglior corto live action nel 2006. La biografia completa è nella pagina Wikipedia dedicata a McDonagh.

Il primo lungometraggio è In Bruges – La coscienza dell’assassino (2008), con Colin Farrell, Ralph Fiennes e Brendan Gleeson. Nel 2012 arriva 7 psicopatici, con Farrell, Sam Rockwell, Woody Harrelson, Christopher Walken e Tom Waits. Il terzo è Tre manifesti a Ebbing, Missouri (2017), con Frances McDormand, Harrelson e Rockwell, presentato alla Mostra di Venezia il 4 settembre 2017.

Il quarto, Gli spiriti dell’isola (2022), riporta insieme Gleeson e Farrell, con Barry Keoghan e Kerry Condon, ed è passato a Venezia il 5 settembre 2022. L’ultimo è Wild Horse Nine, in sala dal 5 novembre 2026 e presentato in Concorso a Venezia 83. Per ricordare il clima di quella Mostra c’è il nostro pezzo sul Leone d’Oro alla Carriera a George Clooney.

Dove vedere i film di Martin McDonagh in Italia

Le piattaforme cambiano nel tempo, quindi vale la pena un controllo al momento di premere play. Al 5 novembre 2026 il catalogo di JustWatch indica questa situazione.

In Bruges : nessun abbonamento indicato. Si noleggia su Amazon Video a 2,99 euro o su Apple TV a 3,99 euro, oppure si compra a 7,99 euro.

: nessun abbonamento indicato. Si noleggia su Amazon Video a 2,99 euro o su Apple TV a 3,99 euro, oppure si compra a 7,99 euro. 7 psicopatici : incluso in abbonamento su Prime Video. In alternativa noleggio su Amazon Video a 2,99 euro.

: incluso in abbonamento su Prime Video. In alternativa noleggio su Amazon Video a 2,99 euro. Tre manifesti a Ebbing, Missouri : in abbonamento su Disney+. Noleggio a 3,99 euro su Apple TV, Timvision, Rakuten TV e Amazon Video.

: in abbonamento su Disney+. Noleggio a 3,99 euro su Apple TV, Timvision, Rakuten TV e Amazon Video. Gli spiriti dell’isola : anche questo su Disney+. Noleggio a 3,99 euro sulle stesse piattaforme.

: anche questo su Disney+. Noleggio a 3,99 euro sulle stesse piattaforme. Wild Horse Nine: solo al cinema, non ancora disponibile in streaming.

Wild Horse Nine: cosa racconta il nuovo film

Siamo nel 1973, alla vigilia del golpe contro Allende in Cile. Due agenti della CIA, Chris e Lee, si trovano sull’Isola di Pasqua tra segreti, tensioni e verità in bilico. Chris, interpretato da John Malkovich, stringe un legame con due studenti ribelli che mette a rischio la missione. Lee è Sam Rockwell, mentre Steve Buscemi veste i panni del loro capo, MJ.

Nel cast ci sono anche Mariana Di Girólamo, Ailín Salas, Tom Waits e Parker Posey. Il film dura 118 minuti, è prodotto da Searchlight Pictures, Blueprint Pictures e Film4 ed è un titolo tra commedia e dramma. Le riprese sono cominciate sull’Isola di Pasqua nel marzo 2025.

Da quale film di McDonagh conviene iniziare

Il consiglio dipende da cosa cerchi. Se vuoi il McDonagh più compatto e scorrevole, parti da In Bruges: due killer, Bruges, un tono che passa dalla risata al gelo. Se preferisci un dramma con l’umorismo nero in sottofondo, Tre manifesti a Ebbing, Missouri è il film più premiato del gruppo e si vede bene da solo.

Chi vuole arrivare a Wild Horse Nine con il quadro completo può seguire l’ordine di uscita. Ogni film ha una trama indipendente, quindi nessuno richiede i precedenti. Il filo comune sono i dialoghi taglienti, il dolore sotto la battuta e la violenza che irrompe nella commedia.

I premi: Oscar, Golden Globe e BAFTA

Il cinema di McDonagh ha raccolto riconoscimenti a ogni uscita. In Bruges ha ottenuto una nomination all’Oscar per la sceneggiatura originale. Tre manifesti ha avuto sette nomination all’Oscar e due vittorie (Frances McDormand come miglior attrice, Sam Rockwell come miglior attore non protagonista), oltre a quattro Golden Globe.

Gli spiriti dell’isola ha ricevuto nove nomination agli Oscar, inclusi miglior film, regia e sceneggiatura originale, e ha vinto il Golden Globe come miglior film commedia o musicale e quello per la miglior sceneggiatura. Per le altre guide di questo tipo, c’è anche il nostro percorso sul Signore degli Anelli in ordine cronologico.

Domande frequenti su Martin McDonagh e i suoi film

Quali sono i film di Martin McDonagh in ordine di uscita? In Bruges (2008), 7 psicopatici (2012), Tre manifesti a Ebbing, Missouri (2017), Gli spiriti dell’isola (2022) e Wild Horse Nine (2026). Dove si può vedere Wild Horse Nine di Martin McDonagh? Al cinema, dal 5 novembre 2026, distribuito da Disney. Al momento non risulta disponibile in streaming. Da quale film di Martin McDonagh conviene iniziare? Da In Bruges, il debutto, oppure da Tre manifesti a Ebbing, Missouri, il titolo più premiato. Ogni film si guarda senza aver visto gli altri. Dove vedere Gli spiriti dell’isola e Tre manifesti a Ebbing, Missouri? Entrambi sono in abbonamento su Disney+. In alternativa si noleggiano a 3,99 euro su piattaforme come Apple TV, Timvision, Rakuten TV e Amazon Video.

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