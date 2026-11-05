Uscite cinema 5 novembre 2026: Wild Horse Nine, The Uprising e Il Gatto col Cappello

Giovedì 5 novembre arrivano nelle sale italiane Wild Horse Nine di Martin McDonagh, The Uprising di Paul Greengrass con Andrew Garfield, Il Gatto col Cappello e Se domani non torno, mentre venerdì 6 tocca al film-concerto di George Michael: ecco le uscite cinema del 5 novembre 2026 e come scegliere.

Uscite cinema 5 novembre 2026: i titoli della settimana

La settimana in sala si apre con cinque titoli molto diversi tra loro. Giovedì 5 novembre arrivano Wild Horse Nine, The Uprising, Il Gatto col Cappello e Se domani non torno. Venerdì 6 novembre tocca al film-concerto George Michael: The Faith Tour. Ecco a chi conviene ciascuno, con distributore e durata dove disponibili.

Wild Horse Nine: il thriller di Martin McDonagh

È il titolo più atteso per chi ama il cinema d’autore. Martin McDonagh, regista e sceneggiatore di Tre manifesti a Ebbing, Missouri, porta in sala una storia ambientata nel 1973, poco prima del colpo di Stato in Cile: due agenti della CIA, interpretati da Sam Rockwell e John Malkovich, vengono mandati da Santiago all’Isola di Pasqua. Nel cast anche Steve Buscemi, Parker Posey e Tom Waits.

Il film è passato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha avuto la prima mondiale il 3 settembre. Dura 118 minuti e lo distribuisce Searchlight Pictures. Tono: commedia nera con un fondo politico, per chi apprezza i dialoghi taglienti.

The Uprising: Greengrass racconta la rivolta del 1381

Paul Greengrass, il regista di Bloody Sunday e dei Bourne più nervosi, firma un film storico sulla rivolta dei contadini inglesi contro Riccardo II. Andrew Garfield interpreta Wat Tyler, il capo della ribellione, e accanto a lui ci sono Jamie Bell, Tom Hollander, Thomasin McKenzie, Cosmo Jarvis e Woody Norman nei panni del giovane re.

In Italia lo porta Eagle Pictures. La scheda del film indica 128 minuti di durata. È la scelta giusta per chi cerca azione e dramma in costume, con un taglio più realistico che da epopea. Se Garfield vi ha convinto di recente, c’è anche il primo trailer di Artificial di Guadagnino, dove interpreta Sam Altman.

Il Gatto col Cappello e gli altri film per famiglie e curiosi

Per i più piccoli esce Il Gatto col Cappello, film d’animazione di Alessandro Carloni ed Erica Rivinoja distribuito da Warner Bros. Il Gatto lavora per conto dell’I.I.I.I. e deve tirare su il morale ai fratelli Gabby e Sebastian, tristi dopo il trasloco in una nuova città. Nella versione italiana lo doppia Stefano Fresi, mentre Herbert Ballerina presta la voce a Waffle.

Sul fronte italiano c’è Se domani non torno di Paola Randi, con Filippo Timi nel ruolo di Gino. Racconta la famiglia di Giulia Cecchettin dopo la sua scomparsa e prende le mosse dal libro Cara Giulia di Gino Cecchettin e Marco Franzoso. È un film duro e civile, da vedere sapendo di cosa parla.

Nella stessa giornata arrivano anche Hope, il nuovo film del coreano Na Hong-jin con Hwang Jung-min e Jung Ho-yeon (horror, commedia e fantascienza in un villaggio di pescatori), e l’horror italiano The Nameless Ballad di Federico Zampaglione.

George Michael: The Faith Tour, il film-concerto dal 6 novembre

Chi segue cinema e musica insieme ha un appuntamento il 6 novembre. Il film-concerto riporta in sala i due concerti del 30 e 31 maggio 1988 al Palais Omnisports de Paris-Bercy, girati con 14 cineprese in 35 mm e ora restaurati. La regia è di Andy Morahan e David Austin, la durata di 113 minuti, la distribuzione internazionale di Universal Pictures.

Prima della proiezione va in onda il cortometraggio di Mary McCartney, costruito su materiali ritrovati dell’epoca con un contributo audio dello stesso George Michael. Un titolo per i fan di lunga data e per chi vuole capire perché Faith abbia segnato la fine degli anni Ottanta.

Cosa vedere: una guida rapida per tipo di spettatore

Per il cinefilo: Wild Horse Nine, il film di McDonagh che arriva dopo il passaggio a Venezia.

Wild Horse Nine, il film di McDonagh che arriva dopo il passaggio a Venezia. Per chi cerca un film storico d’azione: The Uprising, con Garfield e la regia di Greengrass.

The Uprising, con Garfield e la regia di Greengrass. Per le famiglie: Il Gatto col Cappello, con la voce italiana di Stefano Fresi.

Il Gatto col Cappello, con la voce italiana di Stefano Fresi. Per gli appassionati di musica: George Michael: The Faith Tour, dal 6 novembre.

George Michael: The Faith Tour, dal 6 novembre. Per chi vuole un cinema di impegno civile: Se domani non torno, di Paola Randi.

Se dovete sceglierne uno solo, Wild Horse Nine è il titolo con più ambizioni d’autore della settimana. Gli orari cambiano da sala a sala: controllate sempre il programma del vostro cinema prima di uscire.

Domande frequenti sulle uscite al cinema del 5 novembre

Quali film escono al cinema il 5 novembre 2026? Escono Wild Horse Nine, The Uprising, Il Gatto col Cappello, Se domani non torno, Hope e The Nameless Ballad. Il film-concerto di George Michael arriva il 6 novembre. Chi è il regista di Wild Horse Nine? Il regista e sceneggiatore è Martin McDonagh. Nel cast ci sono Sam Rockwell, John Malkovich, Steve Buscemi, Parker Posey e Tom Waits. Quando esce al cinema il film-concerto di George Michael? George Michael: The Faith Tour esce venerdì 6 novembre 2026. Dura 113 minuti e mostra i concerti di Parigi-Bercy del 1988. Qual è il film giusto da portare i bambini? Il Gatto col Cappello, film d’animazione di Warner Bros. in sala dal 5 novembre, con la voce italiana di Stefano Fresi. Di cosa parla The Uprising? Racconta la rivolta dei contadini inglesi del 1381 contro Riccardo II. Andrew Garfield interpreta Wat Tyler, regia di Paul Greengrass.

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