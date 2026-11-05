World AI Film Festival 2027: Napoli ospita il festival del cinema con intelligenza artificiale, i vincitori a Cannes

Sulla scia del grande successo internazionale arriva finalmente in Italia il World AI Film Festival (WAIFF). Il festival internazionale dedicato al cinema realizzato con l’intelligenza artificiale.

World AI Film Festival 2027 a Napoli

Napoli la città che ospiterà a Febbraio 2027 i due giorni della manifestazione. Tra panel, talk e incontri sul rapporto tra AI e produzione audiovisiva con focus su cinema, serialità, advertising e nuovi linguaggi. Da oggi aperte ufficialmente le candidature per presentare i propri progetti

Cinque le categorie che verrano premiate.

Best AI Short Film, Best AI Feature Film, Best AI Micro Series, Best Animation Short Film, Best AI Advertising & Branded Content

La prima edizione italiana del WAIFF è organizzata da 2WATCH Group, WAIFF e da Giffoni Hub con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Napoli e la collaborazione della Film Commission Campania. I film premiati a Napoli andranno alla Grand Finale di Cannes.

Il WAIFF – World AI Film Festival sbarca finalmente in Italia. A febbraio 2027 sarà Napoli ad ospitare la prima edizione italiana del festival internazionale dedicato al cinema realizzato con l’intelligenza artificiale. Da oggi registi, autori, studi e case di produzione possono candidare i propri progetti. L’edizione italiana della manifestazione è organizzata da 2WATCH Group, WAIFF e Giffoni Hub.

Con WAIFF, Napoli entra così in una rete di 12 tappe internazionali, da Pechino a Buenos Aires, da Seoul a San Paolo. Il circuito si chiude il 6 e 7 aprile 2027 con la Grand Finale al Palais des Festivals di Cannes, dove saranno proiettati i film premiati a Napoli.

Cinque sezioni in concorso

Il concorso napoletano prevede cinque sezioni:

Best AI Short Film – cortometraggi di durata compresa tra 3 minuti e meno di 40 minuti.

– cortometraggi di durata compresa tra 3 minuti e meno di 40 minuti. Best AI Feature Film – lungometraggi di durata pari o superiore a 40 minuti, aperti a fiction, documentari e animazione.

– lungometraggi di durata pari o superiore a 40 minuti, aperti a fiction, documentari e animazione. Best AI Micro Series – microserie in formato verticale 9:16, composte da 4–6 episodi, ciascuno di durata compresa tra 30 secondi e meno di 3 minuti.

– microserie in formato verticale 9:16, composte da 4–6 episodi, ciascuno di durata compresa tra 30 secondi e meno di 3 minuti. Best Animation Short Film – cortometraggi di animazione di durata compresa tra 3 minuti e meno di 40 minuti.

– cortometraggi di animazione di durata compresa tra 3 minuti e meno di 40 minuti. Best AI Advertising & Branded Content – film pubblicitari e contenuti di marca di durata compresa tra 30 secondi e 5 minuti.

Sono ammesse opere interamente generate con l’AI e produzioni ibride, a condizione che l’intelligenza artificiale abbia un ruolo significativo nel processo creativo. Oltre ai materiali richiesti di norma, ogni candidatura include un production journal che racconta come sono stati usati gli strumenti di AI. La quota di iscrizione è di 10 euro per progetto.

La giuria

I progetti saranno valutati da una giuria di cinque membri tra registi, attori, professionisti del cinema e figure di riferimento della pubblicità, della comunicazione e della creatività. I nomi saranno annunciati nelle prossime settimane.

I criteri sono quelli del regolamento WAIFF: qualità complessiva dell’opera, integrazione dell’AI, storytelling e impatto emotivo, qualità tecnica ed estetica.

Due giornate a Napoli

Il festival si svolgerà in due giornate. La prima è l’Industry Day: panel, talk e incontri sul rapporto tra AI e produzione audiovisiva, con focus su cinema, serialità, advertising e nuovi linguaggi. È pensata per aziende, agenzie, case di produzione, broadcaster e professionisti del cinema e della tecnologia.

La seconda è dedicata ai finalisti e alla premiazione. I progetti in shortlist saranno presentati al pubblico insieme ai loro autori e produttori, prima della proclamazione dei vincitori di ogni sezione. La serata si chiuderà con un gala e un momento di networking.

Le dichiarazioni

«Abbiamo voluto portare il WAIFF a Napoli perché l’intelligenza artificiale sta già cambiando il modo in cui le storie si scrivono, si producono e arrivano al pubblico, e chi lavora in questo settore ha bisogno di un luogo dove vedere cosa funziona sul serio», dichiara Fabrizio Perrone, Founder & CEO di 2WATCH Group. «In 2WATCH usiamo questi strumenti ogni giorno, per i brand, per la televisione, per i nostri creator, e sappiamo che la tecnologia da sola non basta: servono idee, mestiere e qualcuno che si prenda la responsabilità del risultato. Non a caso il concorso guarda anche alle microserie verticali e al branded content, accanto al cinema: sono i formati in cui oggi nasce gran parte di ciò che le persone guardano. Napoli ha una tradizione di racconto che pochi posti al mondo possono vantare. Vogliamo che diventi anche il posto dove una nuova generazione di autori impara a lavorare con l’AI e trova la strada per arrivare fino a Cannes».

«Sono entusiasta della collaborazione con Giffoni e 2WATCH, che permette di portare l’edizione italiana del WAIFF a Napoli, terra di creatività e di intensa umanità», afferma Marco Landi, fondatore del WAIFF. «Non è la tecnologia ciò che conta di più: cerchiamo storie umane da raccontare in un mondo disumano. Facciamo appello ai giovani, che oggi possono creare più facilmente film con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, per raccontare storie capaci di esprimere il loro mondo, i loro sogni e le loro emozioni. Attraverso la “Road to Cannes”, il WAIFF darà loro visibilità e li aiuterà a diventare i creatori di domani».

«La prima edizione italiana del WAIFF a Napoli rappresenta un’importante occasione di confronto sul rapporto tra intelligenza artificiale e futuro del cinema», dichiara Luca Tesauro, Founder & Chairman di Giffoni Innovation Hub. «Come casa di produzione, riteniamo importante esplorare le possibilità offerte dai nuovi strumenti, mantenendo centrali la visione degli autori, le competenze professionali e il rispetto dei diritti e del lavoro creativo. L’intelligenza artificiale può affiancare la produzione tradizionale e aprire nuove possibilità espressive, senza sostituire ciò che rende un’opera autentica: la qualità della storia, la capacità di emozionare e l’originalità dello sguardo sul mondo. La collaborazione con WAIFF e 2WATCH nasce dalla volontà di accompagnare questa evoluzione in modo consapevole, facendo di Napoli un luogo di dialogo tra autori, imprese e istituzioni e creando opportunità per le nuove generazioni».

Come candidarsi

Le candidature si inviano dal sito ufficiale del festival, worldaifilmfestival.com. Sul sito sono disponibili il regolamento completo e tutte le informazioni sulle sezioni.

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