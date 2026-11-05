Fallout, in che ordine giocare i videogiochi e guardare la serie Prime Video

Per capire la serie Prime Video di Fallout non serve aver giocato a nessun capitolo, ma conoscere l’ordine dei giochi aiuta a cogliere ogni riferimento: escono dal 1997 al 2018, nella storia interna vanno dal 2102 al 2287, e lo show arriva dopo tutti nel 2296.

La risposta breve è no: la serie racconta una storia originale e funziona anche per chi non ha mai toccato un controller. Bethesda ha lasciato agli autori libertà totale, a patto di restare fedeli all’universo di Fallout e di non trasporre un gioco esistente. Il percorso giusto dipende da quanto vuoi scavare, e qui sotto trovi sia l’ordine di uscita sia quello cronologico.

Con la terza stagione in lavorazione, il momento è buono per recuperare. Walton Goggins ha annunciato in un video su Instagram di aver chiuso le sue riprese, ma una data di uscita ufficiale per i nuovi episodi non c’è ancora.

Fallout in ordine di uscita: dal 1997 al 2018

Il franchise nasce con Fallout, uscito il 10 ottobre 1997 per Interplay e sviluppato da Black Isle. Il gioco è ambientato nel sud della California, con il Vault 13 e il Master come antagonista. Il seguito, Fallout 2, arriva nell’ottobre 1998 e segue il Prescelto, nipote dell’abitante del Vault, a partire da Arroyo.

Seguono Fallout Tactics: Brotherhood of Steel nel 2001, uno spin-off tattico ambientato nel Midwest, e Fallout: Brotherhood of Steel nel 2004 per PS2 e Xbox, che non rientra nella continuità canonica. Il vero cambio di passo è del 28 ottobre 2008: Bethesda pubblica Fallout 3 e porta la serie nel Capital Wasteland, cioè nell’area di Washington.

Il 19 ottobre 2010 esce Fallout: New Vegas, sviluppato da Obsidian e ambientato nel deserto del Mojave. Nel 2015 arrivano Fallout Shelter, pensato per dispositivi mobili, e il 10 novembre Fallout 4, ambientato a Boston e dintorni. Chiude l’elenco Fallout 76, online dal 14 novembre 2018, con la Virginia Occidentale come scenario. Chi cerca i titoli ufficiali può consultare il sito Bethesda dedicato a Fallout, che raccoglie Fallout 3, New Vegas, Fallout 4, Fallout 76 e Shelter.

Fallout in ordine cronologico: dal 2102 al 2287

La storia interna segue un’altra sequenza. Fallout 76 è il capitolo più antico, ambientato nel 2102 (la narrazione online è poi avanzata fino al 2105). Poi viene Fallout nel 2161, quindi Fallout Tactics nel 2197, anch’esso al margine del canone. Fallout 2 si colloca nel 2241, Fallout 3 nel 2277, New Vegas nel 2281 e Fallout 4 nel 2287, a Boston e dintorni.

Il mondo è lo stesso: tutto parte dalla Grande Guerra del 2077, quando le bombe nucleari cadono sulla Terra e i sopravvissuti si rifugiano nei Vault di Vault-Tec. Fallout Shelter e Brotherhood of Steel restano fuori dalla linea temporale canonica. Per un quadro completo del franchise c’è anche la pagina Wikipedia dedicata alla saga.

Dove si inserisce la serie Prime Video nella cronologia

La serie parte dopo tutti i giochi: è ambientata nel 2296, 219 anni dopo la Grande Guerra. È la data più avanzata mai raggiunta dal franchise. La prima stagione, otto episodi usciti dal 10 aprile 2024 su Prime Video, segue Lucy che lascia il Vault 33 per attraversare una Los Angeles devastata.

La seconda stagione, dal 16 dicembre 2025, porta Lucy e Cooper a New Vegas. Qui il legame con i giochi si fa esplicito: Robert House, il magnate di RobCo Industries che governa la Strip nel 2281, torna nel volto di Justin Theroux, dopo essere comparso in Fallout: New Vegas. La scheda Wikipedia della serie conferma che lo show è canonico nell’universo di Fallout.

Cosa giocare prima della terza stagione

Il nostro consiglio dipende dal tempo che hai. Con una sola serata, guarda la serie dall’inizio e basta: nessun gioco è un requisito. Se vuoi recuperare due soli titoli, scegli Fallout: New Vegas, perché la seconda stagione ne usa ambienti e personaggi, e Fallout 4, l’ultimo capitolo cronologico prima del 2296.

Chi invece vuole farsi un’idea dell’origine di tutto può partire dai due classici del 1997 e del 1998, oppure da Fallout 3, il primo capitolo targato Bethesda. La Confraternita d’Acciaio, per esempio, è una delle fazioni dei giochi che la serie riprende. Se ti interessa seguire l’attesa di Bethesda su altri fronti, trovi le ultime novità nel nostro pezzo su Elder Scrolls 6 e l’annuncio di novembre.

Terza stagione: cosa sappiamo

Il rinnovo per la terza stagione è stato annunciato a maggio 2025. Nel cast tornano Ella Purnell (Lucy), Aaron Moten (Maximus), Walton Goggins (Cooper Howard, il Ghoul), Kyle MacLachlan, Moisés Arias e Frances Turner. Annabel O’Hagan e Dave Register passano a ruoli da protagonisti, mentre tra i nomi nuovi ci sono Aaron Paul, Emily Mortimer, Manny Jacinto e Thomasin McKenzie, senza ruoli ancora specificati.

La produzione è di Amazon MGM Studios e Kilter Films, con Bethesda Game Studios e Bethesda Softworks. Una finestra di uscita non è stata comunicata: finché Amazon non annuncia una data, l’unica certezza è la piattaforma, Prime Video. Chi ama le guide di questo tipo trova un percorso analogo nella nostra guida al Signore degli Anelli in ordine cronologico.

Domande frequenti su Fallout, giochi e serie

In che ordine giocare ai videogiochi di Fallout? Per uscita: Fallout (1997), Fallout 2 (1998), Fallout 3 (2008), New Vegas (2010), Fallout 4 (2015) e Fallout 76 (2018). Per cronologia interna conviene partire da Fallout 76, poi Fallout, Fallout 2, Fallout 3, New Vegas e Fallout 4. Bisogna giocare ai Fallout prima di guardare la serie? No. La serie racconta una storia originale ambientata nel 2296 e si guarda senza aver giocato. Conoscere New Vegas e Fallout 4 aggiunge riferimenti, ma non è richiesto. Dove si può vedere la serie Fallout? Su Prime Video. Le prime due stagioni sono uscite il 10 aprile 2024 e il 16 dicembre 2025, otto episodi ciascuna. Quando esce la terza stagione di Fallout? Una data ufficiale non è stata annunciata. La stagione è stata rinnovata a maggio 2025 e le riprese sono in corso o in chiusura.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.