Il Signore degli Anelli in ordine cronologico: come guardare film e serie prima de Gli Anelli del Potere 3

Il Signore degli Anelli in ordine cronologico parte dalla Seconda Era de Gli Anelli del Potere, passa per La guerra dei Rohirrim e la trilogia de Lo Hobbit e chiude con la Compagnia dell’Anello, Le due torri e Il ritorno del re: il percorso perfetto per arrivare preparati alla terza stagione della serie, su Prime Video dall’11 novembre 2026.

Tra film e serie, la Terra di Mezzo sullo schermo conta ormai otto titoli, girati in più di vent’anni e ambientati in epoche lontanissime tra loro. Chi vuole recuperare tutto prima del ritorno de Gli Anelli del Potere ha due strade: seguire la storia di Arda dall’inizio alla fine, oppure rispettare l’ordine in cui i titoli sono usciti. Qui le trovi entrambe, con qualche consiglio per scegliere.

Il Signore degli Anelli in ordine cronologico: la lista completa

Questa è la sequenza da seguire se vuoi vivere gli eventi nell’ordine in cui accadono nella storia, dalla forgiatura degli anelli fino alla distruzione dell’Unico:

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, stagioni 1, 2 e 3 (serie Prime Video, ambientata nella Seconda Era) Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim (2024, film d’animazione) Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato (2012) Lo Hobbit: La desolazione di Smaug (2013) Lo Hobbit: La battaglia delle cinque armate (2014) Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell’Anello (2001) Il Signore degli Anelli: Le due torri (2002) Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re (2003)

La serie viene prima di tutto perché racconta fatti che precedono di migliaia di anni i romanzi Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli. Gli autori hanno condensato in pochi anni eventi che Tolkien distribuisce su secoli, ma il punto di partenza resta quello: l’ascesa di Sauron e la nascita degli anelli.

Gli Anelli del Potere: la Seconda Era e la stagione 3

Gli Anelli del Potere è la produzione più recente e, insieme, la più antica nella linea temporale. La prima stagione è uscita il 1° settembre 2022, la seconda il 29 agosto 2024: otto episodi ciascuna. Gli showrunner sono J.D. Payne e Patrick McKay.

La terza stagione salta in avanti di alcuni anni rispetto alla seconda e ci porta nel pieno della guerra tra gli Elfi e Sauron, mentre l’Oscuro Signore cerca di forgiare l’Unico Anello, come ha anticipato Amazon all’annuncio della data ripreso da Variety.

Quando escono gli episodi della stagione 3

Gli otto nuovi episodi arrivano su Prime Video in tre blocchi. Il calendario pubblicato da Nerdist e confermato da altre testate internazionali è questo:

11 novembre 2026: episodi 1, 2, 3 e 4

18 novembre 2026: episodi 5 e 6

25 novembre 2026: episodi 7 e 8, il finale di stagione

Se parti oggi con le prime due stagioni, sedici episodi in tutto, hai tempo per arrivare in pari prima del debutto.

La guerra dei Rohirrim: il ponte tra serie e film

Il secondo tassello è un film d’animazione in stile anime diretto da Kenji Kamiyama, uscito nel dicembre 2024. La storia si svolge circa 200 anni prima che Bilbo Baggins trovi l’Unico Anello e segue Helm Mandimartello, il re di Rohan che dà il nome al Fosso di Helm, quello della battaglia de Le due torri.

Puoi anche guardarlo per ultimo, come epilogo dopo la trilogia: chi conosce già Rohan e i suoi luoghi coglie meglio i rimandi. In ordine cronologico, però, viene subito dopo la serie, come conferma la scheda del film su Wikipedia.

La trilogia de Lo Hobbit

Peter Jackson ha diretto i tre film de Lo Hobbit tra il 2012 e il 2014, quasi dieci anni dopo la trilogia principale. La storia si svolge sessant’anni prima de Il Signore degli Anelli: Bilbo parte con Gandalf e i nani di Thorin per riprendersi Erebor dal drago Smaug e, lungo la strada, trova l’Anello.

Il secondo capitolo, quello che porta la compagnia fino alla Montagna Solitaria, lo avevamo seguito fin dal primo teaser di La desolazione di Smaug. Il terzo chiude il cerchio con lo scontro tra uomini, elfi, nani e orchi, come mostrava già il trailer de La battaglia delle cinque armate.

Il Signore degli Anelli: la trilogia di Peter Jackson

L’ultima tappa è anche la più famosa. La Compagnia dell’Anello (2001), Le due torri (2002) e Il ritorno del re (2003) raccontano il viaggio di Frodo verso il Monte Fato. La saga ha vinto 17 Oscar su 30 candidature, compreso quello per il miglior film andato a Il ritorno del re.

Il consiglio è di scegliere le versioni estese, se riesci a trovarle: aggiungono scene che arricchiscono personaggi come Faramir e Saruman. Ricordati però che la disponibilità dei film in streaming cambia spesso tra piattaforme, abbonamento e noleggio, quindi controlla il catalogo prima della maratona.

Ordine di uscita: l’alternativa per chi parte da zero

Se non hai mai visto nulla, l’ordine di uscita ha un vantaggio concreto: scopri i misteri della Terra di Mezzo come li hanno scoperti gli spettatori in sala, senza anticipazioni. Ecco la sequenza:

La Compagnia dell’Anello (2001) Le due torri (2002) Il ritorno del re (2003) Un viaggio inaspettato (2012) La desolazione di Smaug (2013) La battaglia delle cinque armate (2014) Gli Anelli del Potere, stagione 1 (2022) Gli Anelli del Potere, stagione 2 (2024) La guerra dei Rohirrim (2024) Gli Anelli del Potere, stagione 3 (2026)

La nostra scelta? Per chi debutta, ordine di uscita. Per chi conosce già la trilogia di Jackson e vuole un ripasso, ordine cronologico: vedere Sauron forgiare gli anelli e poi ritrovarlo, migliaia di anni dopo, come un occhio di fuoco sulla torre di Barad-dûr fa un altro effetto.

Il prossimo capitolo: The Hunt for Gollum

La lista è destinata ad allungarsi. The Hunt for Gollum, diretto da Andy Serkis, ha iniziato le riprese a Wellington nel luglio 2026 e uscirà nei cinema statunitensi il 17 dicembre 2027. Il film segue Aragorn sulle tracce di Gollum, tra la fine de Lo Hobbit e gli eventi de La Compagnia dell’Anello: in ordine cronologico, quindi, si inserirà tra le due trilogie.

Domande frequenti sull’ordine cronologico de Il Signore degli Anelli

In che ordine guardare Il Signore degli Anelli e Gli Anelli del Potere? In ordine cronologico si parte da Gli Anelli del Potere, si prosegue con La guerra dei Rohirrim, poi la trilogia de Lo Hobbit e infine quella de Il Signore degli Anelli. Chi non ha mai visto nulla può seguire l’ordine di uscita, dalla Compagnia dell’Anello del 2001. Quando esce la stagione 3 de Gli Anelli del Potere? La terza stagione debutta su Prime Video l’11 novembre 2026 con i primi quattro episodi. Gli episodi 5 e 6 arrivano il 18 novembre, il 7 e l’8 il 25 novembre. Quanti episodi ha la terza stagione de Gli Anelli del Potere? Otto, come le prime due stagioni. Con la terza la serie arriva a ventiquattro episodi complessivi. Dove vedere Gli Anelli del Potere in streaming? La serie è un’esclusiva Amazon Prime Video: lì trovi le prime due stagioni e, dall’11 novembre 2026, la terza. Bisogna vedere Lo Hobbit prima de Il Signore degli Anelli? Non è obbligatorio. Lo Hobbit è ambientato sessant’anni prima, ma è uscito dopo: chi parte dalla trilogia del 2001 capisce tutto senza problemi.

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