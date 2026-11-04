Patrick Stewart: i film e le serie da rivedere e dove vederli in streaming

Patrick Stewart è morto a 86 anni e la sua filmografia si recupera quasi tutta in streaming: Star Trek: The Next Generation e Star Trek: Picard su Paramount+, Logan e i film degli X-Men su Disney+, Green Room su Prime Video.

Chi vuole salutare Patrick Stewart con una maratona ha l’imbarazzo della scelta. L’attore britannico, nato a Mirfield il 13 luglio 1940 e morto a Los Angeles a 86 anni, ha passato oltre sessant’anni tra teatro, cinema e televisione. Dalla Royal Shakespeare Company, di cui ha fatto parte dal 1966 al 1982, è arrivato a due ruoli che hanno segnato generazioni di spettatori: il capitano Jean-Luc Picard e il professor Charles Xavier.

Questa guida mette in fila i titoli da recuperare, con la piattaforma su cui li trovi oggi in Italia. La disponibilità cambia spesso, quindi conviene controllarla prima di abbonarsi.

Star Trek: The Next Generation e Star Trek: Picard, dove vederli

Il capitano Picard è il ruolo che lo ha reso famoso: Star Trek: The Next Generation è andata in onda dal 1987 per sette stagioni e ha generato quattro film. Oggi la serie è disponibile su Paramount+, anche attraverso i canali Paramount+ su Amazon e su Apple TV.

Star Trek: Picard riporta il personaggio in scena nel 2020 e dura tre stagioni. In Italia si vede su Prime Video e su Paramount+, e riporta Stewart nel ruolo che lo ha reso famoso.

Charles Xavier negli X-Men: da X-Men a Giorni di un futuro passato

Dal 2000 Stewart è il professor Charles Xavier, fondatore della scuola per giovani mutanti, e ritrova Ian McKellen nei panni di Magneto. Per partire dall’inizio si può vedere X-Men (2000), disponibile in abbonamento su Disney+.

Il secondo titolo consigliato è X-Men: Giorni di un futuro passato (2014), che mette insieme il cast originale e quello più giovane e si vede anche questo su Disney+. Per ricordare come lo accolse AHM all’uscita c’è la nostra recensione di Giorni di un futuro passato.

Logan: l’addio di Stewart al personaggio

Logan è il film con cui Stewart ha salutato la saga degli X-Men: è il capitolo che chiude il percorso di Xavier. Lo trovi in abbonamento su Disney+ (anche in 4K), mentre su Apple TV, Timvision, Rakuten TV e Amazon Video è disponibile a noleggio o acquisto.

Chi sta preparando la visione dei prossimi film Marvel può usare questa tappa come ripasso: nella nostra guida all’ordine in cui guardare i film Marvel prima di Avengers: Doomsday trovi tutto il percorso consigliato.

Oltre Star Trek e X-Men: i titoli meno scontati

Chi conosce solo Picard e Xavier si perde il resto. Green Room: un titolo lontano dai ruoli di Picard e Xavier, con Stewart nel cast. Il film è in abbonamento su Prime Video, mentre su Apple TV e Amazon Video è a noleggio.

Tra i titoli più vecchi spiccano Excalibur (1981) di John Boorman e Dune (1984) di David Lynch, dove interpreta Gurney Halleck. Sono due tasselli della sua carriera cinematografica: non abbiamo trovato una piattaforma in abbonamento in Italia, quindi conviene cercarli di volta in volta.

Per ridere con Stewart ci sono Extras, la serie di Ricky Gervais e Stephen Merchant in cui interpreta una caricatura di sé stesso ossessionata dalla nudità, e Blunt Talk (2015-2016), commedia Starz di cui è protagonista. In American Dad! presta la voce a Avery Bullock, dirigente della CIA, dal 2005.

Il percorso consigliato: in che ordine vedere i film e le serie di Patrick Stewart

Star Trek: The Next Generation: la stagione 1 su Paramount+ è il punto di partenza per Picard. Star Trek: Picard: l’epilogo in tre stagioni, su Prime Video e Paramount+. X-Men (2000): su Disney+, per incontrare Xavier e Magneto. X-Men: Giorni di un futuro passato (2014): su Disney+, il crocevia della saga. Logan: su Disney+, l’addio al personaggio. Green Room: su Prime Video, per scoprire un Stewart fuori dagli schemi. Dune (1984) ed Excalibur (1981): i classici da cercare, senza una piattaforma in abbonamento garantita. Extras e Blunt Talk: per il lato comico, da cercare di volta in volta.

Il riconoscimento della carriera

Nel corso degli anni Stewart ha vinto due Laurence Olivier Awards e un Grammy, ha ricevuto quattro candidature agli Emmy ed è stato nominato cavaliere nel 2010 per i servizi al teatro. Lascia la moglie Sunny Ozell e due figli, Daniel e Sophia. Ma il modo migliore per ricordarlo resta rivedere il suo lavoro: oggi è quasi tutto a un clic di distanza. Per il contesto biografico c’è anche la scheda su Wikipedia.

Domande frequenti su Patrick Stewart

Dove vedere i film di Patrick Stewart in streaming? Logan, X-Men e X-Men: Giorni di un futuro passato sono su Disney+, Green Room è su Prime Video, Star Trek: The Next Generation su Paramount+. La disponibilità cambia con i cataloghi. Quali sono i ruoli più famosi di Patrick Stewart? Il capitano Jean-Luc Picard in Star Trek: The Next Generation e in Star Trek: Picard, e il professor Charles Xavier nella saga degli X-Men, da X-Men (2000) a Logan. In quali serie ha recitato Patrick Stewart oltre a Star Trek? Tra le altre in Extras, di Ricky Gervais e Stephen Merchant, in Blunt Talk (2015-2016) e come voce di Avery Bullock in American Dad! dal 2005. Dove si vede Star Trek: Picard in Italia? Si vede in streaming su Prime Video e su Paramount+, con le tre stagioni della serie.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.