Stasera in TV giovedì 5 novembre: Doc 4, X Factor, Le Iene e Piazzapulita

Giovedì 5 novembre la prima serata della TV italiana si gioca tra Doc – Nelle tue mani 4 su Rai 1 alle 21:30, Le Iene su Italia 1, Piazzapulita su La7, X Factor 20 su Sky Uno e il Milan in Europa League su TV8. In streaming debutta oggi la seconda stagione di Black Doves su Netflix.

Giovedì 5 novembre la prima serata della TV italiana si gioca tra Doc – Nelle tue mani 4 su Rai 1 alle 21:30, Le Iene su Italia 1, Piazzapulita su La7, X Factor 20 su Sky Uno e il Milan in Europa League su TV8. In streaming debutta oggi la seconda stagione di Black Doves su Netflix.

Stasera in TV il 5 novembre 2026: la prima serata canale per canale

Il programma da battere è sempre quello di Rai 1. Doc – Nelle tue mani torna alle 21:30 con la quarta stagione e la storia del primario Andrea Fanti (Luca Argentero), che si sveglia senza dodici anni di ricordi dopo un colpo alla testa. La serie, ispirata al caso reale del medico Pierdante Piccioni, va in onda dal 2020. Giovedì scorso ha dominato la serata con il 24,7% di share e 3,9 milioni di spettatori, come racconta la classifica Auditel del 29 ottobre.

Su Canale 5 alle 21:21 prosegue la serie turca Tutto per la mia famiglia, che nello stesso confronto di una settimana fa si è fermata all’11,2%. Italia 1 propone Le Iene alle 21:15, mentre Rete 4 risponde con Dritto e rovescio di Paolo Del Debbio alle 21:32.

Rai 3 schiera alle 21:15 Splendida Cornice con Geppi Cucciari, il talk show di Rai Cultura con la band di Nicola Balestri e 120 persone in studio. Su La7, sempre alle 21:15, Corrado Formigli conduce Piazzapulita, in onda in prima serata dal 15 settembre 2011. Rai 2 propone Ore 14 alle 21:20.

X Factor, Comedy Match e il Milan in Europa League

Chi preferisce la musica trova alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW la nona puntata di X Factor 20. Se vuoi ripassare l’andamento dei live, nella nostra pagina con tutti i dati Auditel di X Factor trovi le puntate una per una.

Sul Nove, alle 21:30, va in scena Comedy Match: due squadre di comici si sfidano a colpi di improvvisazione. Nella pagina con gli ascolti di Splendida Cornice trovi invece i dati delle puntate già andate in onda.

Il calcio europeo occupa TV8 (Sky 125). Alle 21:00 il Milan ospita il Ferencvaros nella quarta giornata di Europa League, con i rossoneri reduci dalla sconfitta di Bournemouth. Dopo la partita arriva TV8 Football Night.

Cosa vedere in streaming e al cinema

La novità della giornata è Black Doves 2 su Netflix. La spy story con Keira Knightley e Ben Whishaw torna oggi 5 novembre, con nuovi ingressi nel cast come Neve Campbell, Sylvia Hoeks e Sam Riley. Il resto del mese della piattaforma lo trovi nelle uscite Netflix di novembre 2026.

Per i film in chiaro la serata offre parecchia scelta. Canale 20 manda in onda Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, Iris propone Commando, Rai Movie Fair Game – Caccia alla spia con la storia dell’agente CIA Valerie Plame, e Cielo The Asian Connection. Su Italia 2 c’è Contagion (2011). Su Sky Cinema Uno, alle 21:15, c’è Braveheart – Cuore impavido, il film del 1995 diretto e interpretato da Mel Gibson.

Come orientarsi: la sfida delle 21:30

La scelta dipende da quello che cerchi. Per la serialità di prima serata il riferimento resta Doc, che le ultime due settimane hanno premiato con oltre il 23% di share. Per approfondimento e politica ci sono Piazzapulita, Dritto e rovescio e Splendida Cornice. Per la musica c’è X Factor, per l’evasione Comedy Match e Le Iene. Chi non vuole vincoli di orario può aprire Netflix e recuperare Black Doves 2 in qualsiasi momento.

Domande frequenti sulla TV di stasera, 5 novembre 2026

Che cosa c’è stasera in TV giovedì 5 novembre 2026? In prima serata ci sono Doc – Nelle tue mani su Rai 1, Le Iene su Italia 1, Piazzapulita su La7, Dritto e rovescio su Rete 4, Splendida Cornice su Rai 3 e Comedy Match sul Nove. Su Sky Uno va in onda X Factor 20 e su TV8 Milan-Ferencvaros di Europa League. A che ora inizia Doc – Nelle tue mani 4 su Rai 1? La puntata è in programma alle 21:30 su Rai 1. La serie ha come protagonista Luca Argentero nel ruolo del primario Andrea Fanti. Dove vedere Milan-Ferencvaros stasera? La partita di Europa League è su TV8 (Sky 125) con calcio d’inizio alle 21:00. Quando esce Black Doves 2 su Netflix? La seconda stagione di Black Doves è disponibile su Netflix da oggi, 5 novembre 2026. Dove vedere X Factor 20 stasera? La nona puntata va in onda alle 21:15 su Sky Uno ed è disponibile in streaming su NOW.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.