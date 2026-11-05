George Michael: The Faith Tour al cinema dal 6 novembre, il concerto del 1988 restaurato

Il concerto che George Michael tenne a Parigi nel 1988 torna a vivere sul grande schermo: il film George Michael: The Faith Tour arriva nelle sale dal 6 novembre, in versione restaurata, a dieci anni dalla morte dell’artista.

Il film porta in sala un concerto che si credeva perduto. Le riprese arrivano dal Palais Omnisports de Paris-Bercy, dove George Michael si esibì nel 1988 durante la tappa europea del suo primo tour da solista, quello che accompagnava l’album Faith. Il materiale è stato recuperato e restaurato, e Universal Pictures Content Group ne cura la distribuzione internazionale.

Cosa c’è nel film The Faith Tour

Alla regia ci sono Andy Morahan e David Austin, due collaboratori storici dell’artista. Morahan firmò i video di “Faith”, “Careless Whisper” e “Last Christmas”; Austin ha lavorato ai documentari George Michael Freedom Uncut e George Michael at the Palais Garnier, Paris.

Il concerto è montato a partire da due serate parigine del maggio 1988, girate con 14 cineprese su pellicola da 35 mm. Prima dello spettacolo si vede il cortometraggio Finding Faith, diretto da Mary McCartney, che ricostruisce il contesto del tour con fotografie inedite di Herb Ritts, un’intervista d’archivio e immagini dal set del video di “Faith”.

L’album live uscirà il 6 novembre

Insieme al film esce The Faith Tour, album dal vivo di 18 tracce inedite pubblicato da George Michael Entertainment e Sony Music. La scaletta mescola i singoli di Faith con i classici dei Wham!, da “Everything She Wants” a “Careless Whisper”, e con cover come “Love’s in Need of Love Today” di Stevie Wonder, “Play That Funky Music” e “Lady Marmalade”.

Le edizioni sono parecchie: doppio CD, doppio e triplo vinile in varie colorazioni, un picture disc e un cofanetto deluxe con 3 LP, 2 CD, Blu-ray audio e un libro di 136 pagine di foto inedite. La versione in doppio vinile contiene 16 brani, senza “Hand to Mouth” e “Play That Funky Music”. Official Charts elenca tutti i formati.

Perché il Faith Tour conta ancora

Faith, uscito nel 1987, fu scritto, prodotto e suonato quasi interamente da Michael e vinse il Grammy come album dell’anno. Il tour che ne seguì lo trasformò da ex metà dei Wham! in una star solista da stadio, con una scaletta che teneva insieme pop, soul e le ballate che il pubblico aspettava. Michael è morto nel 2016, a 53 anni.

Il film arriva in un momento in cui il cinema musicale è diventato un appuntamento fisso per i fan. Per un confronto recente, c’è il film concerto di Depeche Mode al cinema dell’ottobre 2025.

Dove e quando vederlo

Nel Regno Unito e in Irlanda il film esce il 6 novembre, mentre negli Stati Uniti e in Canada arriverà l’11 dicembre con la distribuzione di Bleecker Street, con proiezioni anticipate in IMAX. Le sale e le date per ogni Paese cambiano, quindi conviene controllare la programmazione del proprio cinema. La scheda su Wikipedia raccoglie le date internazionali.

Domande frequenti su George Michael: The Faith Tour

Quando esce George Michael: The Faith Tour al cinema? Il film esce in sala dal 6 novembre 2026 nel Regno Unito e in Irlanda, con anteprime in alcune aree dal 4 novembre. Negli Stati Uniti e in Canada arriva l’11 dicembre. Chi ha diretto il film The Faith Tour? La regia è di Andy Morahan e David Austin. Il cortometraggio che apre il film, Finding Faith, è di Mary McCartney. Dove è stato girato il concerto? Al Palais Omnisports de Paris-Bercy, durante due serate del maggio 1988, nella tappa europea del Faith Tour. Quando esce l’album live The Faith Tour? L’album dal vivo, con 18 brani inediti, esce il 6 novembre 2026 in CD, vinile e cofanetto deluxe.

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