GTA 6 ha venduto 32,5 milioni di copie nel preload e incassato 3,79 miliardi di dollari al dettaglio il giorno del lancio, il 19 novembre 2026.

Il lancio di Grand Theft Auto VI ha cambiato la scala di riferimento dell’intero settore: Rockstar Games ha annunciato 32,5 milioni di copie vendute nel periodo di preload e 3,79 miliardi di dollari di vendite al dettaglio nel solo giorno di uscita, il 19 novembre 2026. Il gioco è disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

I numeri annunciati da Rockstar

I dati arrivano dal comunicato di Rockstar e della casa madre Take-Two. Le 32,5 milioni di copie fotografano le vendite prima dell’uscita, cioè quelle del periodo in cui il gioco poteva essere già scaricato in anticipo. Il totale non comprende quindi gli acquisti del 19 novembre, e la cifra complessiva è destinata a crescere. Sul fronte economico, i 3,79 miliardi di dollari riguardano il primo giorno di vendite al dettaglio. Rockstar parla del lancio di intrattenimento più grande della storia, un confronto che la società allarga oltre i videogiochi.

Sam Houser, fondatore e presidente di Rockstar Games, ha affidato al comunicato un ringraziamento ai giocatori, descrivendo l’uscita come l’inizio di “un nuovo capitolo” per lo studio.

Il lancio più forte della storia, ma i confronti restano aperti

Rockstar non ha pubblicato la ripartizione delle vendite tra PlayStation 5 e Xbox Series X|S, né il dettaglio tra copie fisiche e digitali. Finché mancano quei dati, ogni paragone con i lanci precedenti dell’industria va letto con cautela: la società misura insieme preload e primo giorno, con una metrica diversa da quelle usate in passato da altri editori.

Il quadro si completa con la ricezione critica. Il gioco ha un Metascore di 99, lo stesso valore di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, come abbiamo raccontato nella panoramica sulle recensioni di GTA 6.

L’effetto sul mercato console del 2026

Il peso commerciale del titolo si vede anche nelle analisi di settore: abbiamo già spiegato come senza GTA 6 il mercato console del 2026 sarebbe in calo, come stima Newzoo. I numeri di Rockstar aggiungono un elemento concreto a quella previsione, perché mostrano quanto hardware e abbonamenti possono trainare le vendite nelle settimane successive.

Anche l’attenzione del pubblico ha fatto segnare un primato fuori dalle vendite: il gioco ha raggiunto 7,2 milioni di spettatori in diretta durante il lancio, un dato che avevamo raccontato nell’articolo sul record di spettatori in streaming.

Cosa aspettarsi nelle prossime settimane

Rockstar non ha ancora diffuso aggiornamenti sul futuro di GTA Online. Per chi deve ancora acquistare il gioco o precaricarlo, restano utili le indicazioni sul preload, prezzo e data del 19 novembre. I prossimi dati ufficiali dovrebbero arrivare con i resoconti finanziari di Take-Two, dove le vendite complessive potranno essere confrontate con le stime di analisti ed editori.

Domande frequenti su GTA 6 e le vendite

Quante copie ha venduto GTA 6? Rockstar ha annunciato 32,5 milioni di copie vendute nel periodo di preload, prima dell’uscita del 19 novembre 2026. Il dato non include le vendite del giorno di lancio. Quanto ha incassato GTA 6 il primo giorno? Rockstar indica circa 3,79 miliardi di dollari di vendite al dettaglio nel giorno di uscita, che la società definisce il lancio di intrattenimento più grande della storia. Su quali piattaforme esce GTA 6? Il gioco è uscito il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Che punteggio ha GTA 6 su Metacritic? Ha un Metascore di 99, pari merito con The Legend of Zelda: Ocarina of Time come gioco con la valutazione più alta.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.