Firaxis Games, lo studio di Civilization e XCOM, ha licenziato circa un terzo del personale: Take-Two ha confermato i tagli il 17 novembre 2026, insieme all’uscita della responsabile dello studio.

I tagli coinvolgono circa 60 persone, pari a un terzo dello studio, e arrivano insieme all’addio di Heather Hazen, la responsabile di Firaxis. La notizia è uscita su Bloomberg il 17 novembre e Take-Two l’ha confermata, mentre 2K, la divisione del gruppo a cui fa capo lo studio, ha parlato di ristrutturazione.

Cosa è successo a Firaxis

Take-Two ha confermato a Bloomberg i licenziamenti, che riducono di un terzo il personale dello studio. Un portavoce di 2K li ha presentati come il passaggio necessario per riportare Firaxis sul suo punto di forza, la progettazione di giochi strategici. Le dimensioni dello studio calano per concentrarsi su design, tecnologia ed esperienza di gioco, e la società definisce queste scelte essenziali per il prossimo capitolo della squadra.

Con i tagli lascia anche Heather Hazen, la responsabile dello studio. Il suo addio è stato confermato da 2K. Hazen era stata promossa a COO di Firaxis nel febbraio 2023, quando Jake Solomon e Steve Martin avevano lasciato la società.

Il nuovo XCOM tra ritardi e rimpasto

Il dettaglio che pesa di più per i giocatori riguarda XCOM. Bloomberg ha raccolto indiscrezioni su un nuovo capitolo mai annunciato: il progetto sarebbe in difficoltà dall’estate, dopo aver mancato una tappa importante dello sviluppo. Take-Two non ha commentato questo punto, che resta quindi una voce non confermata. Il lavoro, sempre stando a Bloomberg, prosegue, ma i licenziamenti potrebbero portare a un rimpasto del progetto.

La saga tattica di Firaxis conta XCOM: Enemy Unknown, XCOM 2 e lo spin-off XCOM: Chimera Squad. Un nuovo episodio sarebbe il primo ritorno della serie dopo diversi anni, ma al momento non esiste alcun annuncio ufficiale con titolo, piattaforme o data.

L’ultimo gioco dello studio è Sid Meier’s Civilization VII, uscito nel 2025: la critica lo ha accolto bene, i giocatori hanno espresso giudizi più divisi. Il gioco è arrivato anche su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 e ha ricevuto aggiornamenti dopo il lancio.

Per Firaxis non è la prima stretta decisa da Take-Two. A maggio 2023 la casa madre aveva tagliato 30 dipendenti per ridurre i costi, e a settembre 2025 un’altra ristrutturazione annunciata da 2K aveva portato a nuovi licenziamenti, in numero non precisato. Lo studio è nato nel 1996 per mano di Sid Meier, Jeff Briggs e Brian Reynolds, e fa parte del gruppo Take-Two dall’acquisizione annunciata il 7 novembre 2005.

Domande frequenti su Firaxis e i licenziamenti

Quante persone ha licenziato Firaxis? Circa 60 persone, pari a circa un terzo del personale dello studio. Take-Two ha confermato i tagli il 17 novembre 2026. Chi lascia la guida di Firaxis? Heather Hazen, la responsabile dello studio, lascia l’azienda insieme ai tagli. L’uscita è stata confermata da un portavoce di 2K. Che cosa succede al nuovo XCOM? Bloomberg ha raccolto indiscrezioni su un progetto in ritardo, che avrebbe mancato una tappa importante in estate. Non c’è conferma ufficiale: lo sviluppo prosegue, ma potrebbe cambiare. Quali giochi sviluppa Firaxis? Firaxis è lo studio della serie Civilization, il cui capitolo più recente è Civilization VII del 2025, e della serie XCOM, che comprende XCOM: Enemy Unknown, XCOM 2 e XCOM: Chimera Squad.

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