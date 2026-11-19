Senza GTA 6 il mercato console chiuderebbe il 2026 in calo: lo stima Newzoo, che con il gioco di Rockstar Games prevede invece ricavi per 46,9 miliardi di dollari, il 5,1% in più sul 2025.

Newzoo, la società che misura l’andamento dell’industria dei videogiochi, vede nel 2026 un mercato globale da 213,9 miliardi di dollari, in crescita del 6,1%. Le console pesano per 46,9 miliardi, contro i 45,9 del PC e i 121,1 del mobile. Il motore della crescita console ha un nome preciso: GTA 6, in uscita oggi, 19 novembre, su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Cosa prevede Newzoo per le console nel 2026

Nelle stime di Newzoo la spesa console in giochi completi cresce del 17,5%, il ritmo più alto tra tutti i modelli di business che l’azienda monitora. Una fetta enorme di quella crescita dipende da GTA 6, e Newzoo non lo nasconde: senza il titolo di Rockstar Games, i ricavi console calerebbero su base annua. Il concetto è tornato il 18 novembre in un’analisi ripresa da PC Gamer, con un analista di Newzoo che indica un 2026 console probabilmente in negativo senza il gioco.

La base di partenza era già fragile. Nella prima metà del 2026 i ricavi digitali delle console risultavano in flessione rispetto all’anno prima, quindi il bilancio dell’intero anno si decide in una sola finestra di lancio, quella di novembre.

Perché un solo titolo sposta il segno dell’anno

La previsione va letta come uno scenario costruito da un analista, non come un risultato già scritto: il calo “senza GTA 6” è ipotetico, perché il gioco esce davvero. Resta però un segnale chiaro sulla struttura del settore. Le console valgono poco più di un quinto del mercato globale e un singolo titolo basta a trasformare un anno negativo in un anno di crescita del 5,1%.

Il gioco arriva con un Metascore di 99 sulle recensioni, a pari merito con Ocarina of Time, e al momento è disponibile solo su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Fuori dal perimetro di Rockstar, la stagione console ha avuto momenti propri: Nintendo Switch 2 ha messo a segno negli Stati Uniti la sua settimana migliore del 2026.

Il record di spettatori sulle dirette di GTA 6

Mentre le stime guardano ai ricavi, il lancio produce numeri anche sul fronte dell’attenzione. Le dirette di gameplay hanno toccato un picco di circa 7,2 milioni di spettatori contemporanei, dati di Streams Charts rilanciati da Push Square: 3,1 milioni su Twitch, 2,7 su YouTube e 1,4 su Kick.

Il record precedente apparteneva a Valorant, fermo a 1,7 milioni nel 2020, quando guardare le dirette dava accesso alla beta del gioco. Il picco di GTA 6 è arrivato pochi minuti dopo lo sblocco nelle regioni in cui era già il 19 novembre, quindi il numero può ancora salire con l’arrivo del gioco nel resto del mondo.

Va letto per quello che è: un indicatore di attenzione, non di vendite. Chi guarda una diretta non ha comprato una copia, e l’impatto economico reale si vedrà solo nelle rilevazioni dei prossimi mesi, quando Newzoo e gli altri analisti confronteranno le stime con i dati di mercato.

Cosa cambia per chi gioca in Italia

In Italia il lancio su PlayStation 5 è scattato a mezzanotte del 19 novembre, mentre i dettagli per Xbox Series X|S sono nella guida all’orario di sblocco in Italia. Per il mercato locale vale la lettura globale: l’anno console dipende da novembre, e da un titolo che concentra in poche settimane gran parte della spesa.

Domande frequenti su GTA 6 e il mercato console

Cosa prevede Newzoo per il mercato console nel 2026? Newzoo stima ricavi console per 46,9 miliardi di dollari, il 5,1% in più sul 2025, dentro un mercato globale da 213,9 miliardi. Senza GTA 6, i ricavi console calerebbero su base annua. Perché GTA 6 è così importante per il mercato delle console? Perché traina la spesa in giochi completi, che per Newzoo cresce del 17,5%. Dopo un primo semestre 2026 in flessione per il digitale console, l’anno si regge in gran parte sulla finestra di lancio di novembre. Il mercato console può crescere senza GTA 6? Nelle stime di Newzoo no: senza il gioco di Rockstar Games i ricavi console sarebbero in calo rispetto al 2025. È uno scenario ipotetico, perché il gioco è in uscita il 19 novembre. Su quali piattaforme esce GTA 6? Esce il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

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