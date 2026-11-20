Ubisoft ha annunciato 166 licenziamenti tra gli studi di Montreal e Quebec, le sedi canadesi che lavorano alla saga di Assassin’s Creed.

L’annuncio è del 19 novembre 2026. Ubisoft spiega che con l’evoluzione del portfolio cambiano le esigenze di produzione, quindi alcuni team vanno ridimensionati per allinearsi alle priorità attuali. L’azienda dice di voler sostenere i dipendenti coinvolti con cura e rispetto e prevede per loro liquidazione, assistenza sanitaria prolungata e servizi di transizione professionale.

Quali studi sono coinvolti

I tagli riguardano Ubisoft Montreal e Ubisoft Quebec. Montreal sta sviluppando Assassin’s Creed Hexe e in passato ha guidato Valhalla e Origins; Quebec ha lavorato a Syndicate, Odyssey e Shadows. Ubisoft non ha indicato quali progetti perdano personale né in che misura.

Black Flag Resynced va meglio del previsto

Nel report finanziario pubblicato lo stesso giorno, Ubisoft dice che Assassin’s Creed Black Flag Resynced ha superato le attese grazie a una quota maggiore di acquirenti dell’edizione premium. Cresce anche la spesa sui vecchi capitoli: l’azienda cita Assassin’s Creed Odyssey, che avrebbe beneficiato del film di Christopher Nolan The Odyssey, usato da Ubisoft anche per promuovere il gioco. Cifre precise sull’aumento delle vendite non ne sono state date.

Il quadro è quindi doppio: la saga vende bene sul catalogo e sul remake, mentre gli studi che la producono vengono ridotti.

Motherbrain, il nuovo studio sull’IA

Sempre con i conti, Ubisoft ha presentato Motherbrain, una nuova controllata dedicata all’IA per l’innovazione del gameplay. È il team dietro Teammates, l’esperimento con personaggi non giocanti basati su chatbot mostrato a fine 2025. Non è chiaro se Motherbrain pubblicherà giochi propri o se il suo lavoro confluirà nei titoli degli altri studi.

Ubisoft non ha presentato i licenziamenti come una conseguenza dell’IA: la spiegazione ufficiale riguarda le esigenze di produzione e le priorità del portfolio. Il nuovo modello operativo, avviato a gennaio 2026 dopo la cancellazione di sei giochi, risulta ormai completato e l’azienda si organizza in divisioni legate ai generi.

Un altro taglio in due giorni nel settore

Il giorno prima Firaxis, lo studio di Civilization e XCOM, aveva lasciato a casa circa 60 persone. Per Ubisoft è l’ennesimo ridimensionamento in un anno di ristrutturazioni.

Domande frequenti sui licenziamenti Ubisoft

Quanti posti di lavoro taglia Ubisoft a Montreal e Quebec? Ubisoft ha confermato 166 posizioni tra Ubisoft Montreal e Ubisoft Quebec, con l’annuncio del 19 novembre 2026. Perché Ubisoft taglia posti negli studi di Assassin’s Creed? Ubisoft parla di esigenze di produzione che cambiano con l’evoluzione del portfolio: alcuni team vengono ridimensionati per seguire le priorità attuali. Che cos’è Assassin’s Creed Black Flag Resynced? È la versione rinnovata di Assassin’s Creed Black Flag. Ubisoft dice che ha superato le attese di vendita, anche grazie agli acquirenti dell’edizione premium. Che cos’è Motherbrain? È la nuova controllata di Ubisoft dedicata all’IA per il gameplay, il team che ha realizzato l’esperimento Teammates.

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