Prima dei The Game Awards del 10 dicembre conviene ripassare la saga del drago viola: si parte dalla Spyro Reignited Trilogy e si arriva fino a Spyro: A Realm Beyond.

Da dove iniziare con Spyro

La risposta breve: dalla Spyro Reignited Trilogy. Raccoglie i remake di Spyro the Dragon (1998), Spyro 2: Ripto’s Rage! (1999) e Spyro: Year of the Dragon (2000), cioè l’intera trilogia originale, ed è la strada più comoda per un lettore nuovo. Toys for Bob l’ha sviluppata e Activision l’ha pubblicata: è uscita il 13 novembre 2018 su PlayStation 4 e Xbox One e il 3 settembre 2019 su Nintendo Switch e PC.

Un dettaglio per chi cerca la copia fisica: la versione di lancio su PlayStation 4 e Xbox One conteneva per intero solo il primo gioco, con il resto dei livelli da scaricare tramite aggiornamento. Le edizioni successive includono tutti e tre i titoli senza download.

L’ordine dei giochi di Spyro, dalle origini a oggi

Spyro the Dragon (1998) Spyro 2: Ripto’s Rage! (1999) Spyro: Year of the Dragon (2000) I giochi di spin-off dal 2001 in poi, anche su portatili e console, con crossover con Crash Bandicoot La trilogia reboot The Legend of Spyro (2006-2008) Spyro Reignited Trilogy (2018), il remake dei tre capitoli originali Spyro: A Realm Beyond (2027)

La trilogia originale nasce da Insomniac Games come esclusiva PlayStation, e Year of the Dragon è stato l’ultimo Spyro firmato dallo studio. Dal 2001 la serie è passata ad altri sviluppatori, che hanno prodotto spin-off e il reboot di The Legend of Spyro, più orientato al combattimento. Un film è stato progettato e poi cancellato. Poi, per circa un decennio, il drago è rimasto fermo fino al ritorno di Toys for Bob nel 2018.

Se vuoi il quadro completo con date, studi e piattaforme, la pagina di Wikipedia sulla Reignited Trilogy è un buon punto di riferimento sul remake.

Cosa cambia nel remake rispetto agli originali

Il lavoro di Toys for Bob resta fedele ai giochi del 1998-2000. I livelli hanno le stesse dimensioni e lo stesso layout, ma intorno è cambiato parecchio:

Il primo gioco guadagna i punti abilità, mentre il secondo e il terzo ricevono la mossa di rotolamento laterale.

Ci sono due schemi di controllo: quello originale e uno moderno, con la telecamera sullo stick destro e il soffio di fuoco sul grilletto destro.

Il motore è l’Unreal Engine 4, con personaggi non giocanti più espressivi.

Stewart Copeland ha composto un nuovo tema principale, e puoi scegliere tra la colonna sonora riarrangiata e quella originale.

Tom Kenny ha registrato di nuovo tutte le battute di Spyro.

Spyro: A Realm Beyond, cosa si sa prima dei Game Awards

Spyro: A Realm Beyond è stato annunciato a giugno 2026. Lo sviluppa Toys for Bob, lo pubblica Activision, e la finestra di uscita indicata è la primavera 2027. Nella scheda del gioco compaiono PlayStation 5 e Nintendo Switch 2, mentre Xbox non è citata: se resterà un gioco multipiattaforma, per ora, non è chiaro.

La storia riparte da Spyro bloccato lontano da casa, alla ricerca della strada del ritorno, finché non arrivano gli Scavs, una forza invasora che gli sconvolge i piani. Sul fronte del gameplay, il gioco punta su volo, esplorazione di ambienti aperti e tuffi dai grandi punti di riferimento del mondo.

Nei giorni scorsi Activision ha diffuso nuovi screenshot e concept art di un’area chiamata Painted Plains: è la prima presentazione pubblica dopo l’annuncio di giugno. Il teaser punta dritto ai The Game Awards 2026, in programma il 10 dicembre: la data e le regole del voto le trovi nel nostro riepilogo, e l’orario italiano della diretta in un altro articolo. Cosa verrà mostrato davvero non è noto, e mancano ancora una data precisa e il prezzo.

Per i dettagli sul teaser ufficiale c’è l’articolo dedicato a Spyro: A Realm Beyond verso i Game Awards.

Domande frequenti su Spyro e la sua saga

Da quale gioco di Spyro conviene iniziare? Dalla Spyro Reignited Trilogy, il remake dei tre giochi originali. Disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, ti porta nel mondo di Spyro dal primo capitolo del 1998. In che ordine si giocano i titoli della saga? Per ordine di uscita: Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto’s Rage! e Spyro: Year of the Dragon, poi gli spin-off e la trilogia The Legend of Spyro. Il remake Spyro Reignited Trilogy raccoglie i primi tre in un’unica raccolta. Quando sono i The Game Awards 2026? La cerimonia è in programma il 10 dicembre 2026. Spyro: A Realm Beyond è stato annunciato ufficialmente? Sì, è stato annunciato a giugno 2026 e arriverà nel 2027, con una finestra indicata in primavera. Non ci sono ancora una data precisa né un prezzo. Chi ha sviluppato i giochi originali di Spyro? Insomniac Games, che ha firmato la trilogia del 1998-2000 su PlayStation. Il remake e il nuovo capitolo sono opera di Toys for Bob.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.