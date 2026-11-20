In GTA 6 i trucchi ci sono, ma non sono disponibili dall’inizio: la lista compare nel menu Progressi solo dopo aver completato la storia.

A GTA 6, uscito il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, i giocatori cercano subito i codici. Prima di digitare qualsiasi combinazione conviene sapere come funziona il sistema, perché cambia parecchio rispetto ai vecchi capitoli.

Come si sbloccano i trucchi

Il menu dei trucchi compare solo a campagna principale conclusa: su Xbox si trova in Impostazioni, Mappa, poi la scheda Progressi. Anche a quel punto non è tutto aperto: ogni trucco ha un requisito proprio, per esempio completare un certo numero di attività. Per le munizioni infinite servono 25 medaglie d’argento al poligono di tiro.

Chi vuole arrivarci in fretta può partire dalla guida alle missioni del Capitolo 1, perché molti requisiti si completano nel percorso verso il 100%.

Come si inserisce un codice

Si fa dal telefono di gioco. Premi Su sulla croce direzionale per aprirlo, tieni premuti L1 e R1 su PlayStation 5 (LB e RB su Xbox Series X|S) e inserisci la sequenza con la croce direzionale. Un avviso a schermo e un suono confermano l’attivazione. Una combinazione non ancora sbloccata non produce nessun effetto, e i trucchi funzionano solo nella storia in giocatore singolo, non online.

Salvataggi, trofei e obiettivi

Con un trucco attivo non si può salvare: i progressi fatti dopo l’attivazione vanno persi se esci dal gioco, quindi salva prima. Su PlayStation 5 l’uso di un trucco disattiva i trofei per la sessione in corso; su Xbox, finché i trucchi sono attivi, gli obiettivi non si sbloccano. Se punti al Platino, ti serve il quadro completo nella guida ai trofei di GTA 6 su PS5.

Quali codici sono confermati

Le guide contano 61 trucchi, ma per molti la combinazione risulta ancora da confermare. Le sequenze circolano tra giocatori e guide e le versioni cambiano da una lista all’altra: per questo qui non ne riportiamo nessuna finché non c’è un’indicazione ufficiale di Rockstar Games. Le combinazioni sono comunque le stesse su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Domande frequenti sui trucchi di GTA 6

Quali sono i codici trucco di GTA 6? Le guide elencano 61 trucchi, ma molte combinazioni sono ancora da confermare. I codici si sbloccano dal menu Progressi dopo aver finito la storia. Come si inseriscono i codici trucco su Xbox e PS5? Apri il telefono con Su sulla croce direzionale, tieni premuti LB e RB su Xbox (L1 e R1 su PS5) e digita la sequenza con la croce direzionale. I trucchi di GTA 6 bloccano trofei e salvataggi? Sì: con un trucco attivo non puoi salvare, su PS5 i trofei sono disattivati per la sessione e su Xbox gli obiettivi non si sbloccano. I trucchi funzionano in GTA 6 Online? No, funzionano solo nella modalità storia in giocatore singolo.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.