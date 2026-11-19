Il farming sim Coral Island arriva su Nintendo Switch 2 il 7 dicembre 2026, insieme all’aggiornamento gratuito 1.4 Kids Grow Up, che fa crescere i figli del protagonista in quattro fasi.

Il gioco di Stairway Games è nato su PC in accesso anticipato nell’ottobre 2022 ed è uscito in versione completa su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S il 14 novembre 2023. Ora approda anche su una console Nintendo: la scheda ufficiale di Nintendo indica come data di uscita il 7 dicembre e conferma la giocabilità in modalità TV, tabletop e portatile.

Coral Island su Switch 2: data, modalità e multiplayer

La versione Switch 2 si gioca in solitaria oppure online fino a quattro giocatori. Il cross-play collega la console Nintendo alle altre piattaforme supportate, così chi sceglie Switch 2 può raggiungere gli amici che giocano su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Una Switch originale non è prevista: lo studio ha spiegato che i limiti tecnici della piattaforma non permettono di portarci il gioco. Chi aveva sostenuto la campagna per quella versione può ricevere gratis una chiave per Switch 2, oppure per Steam, PlayStation 5 o Xbox Series X|S, come chiarisce il blog di Stairway Games.

L’aggiornamento 1.4 è gratuito e arriva anche su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. I bambini della famiglia del protagonista attraversano quattro fasi: neonato, bambino piccolo, età scolare e adolescenza.

Ogni passaggio porta tappe familiari, filmati e interazioni nuove, e i figli sviluppano una personalità propria. Crescendo si appassionano a musica, sport, cucina e videogiochi, e il giocatore può assecondare questi interessi. Il coniuge ottiene un ruolo da genitore, con dialoghi e scene dedicate, e lo studio ha previsto anche una cerimonia ispirata a una tradizione giavanese.

Cambia qualcosa anche per il vicinato: Archie, Zoe, Oliver e Valentina, i bambini del paese, diventano adolescenti e ricevono nuove storie.

Le altre novità dell’aggiornamento 1.4

nuovi cosmetici per i personaggi

miglioramenti all’interfaccia e all’illuminazione

galleggianti da pesca che si sbloccano con la progressione nella pesca (Fishing Mastery)

filtro nel menu di cucina e vibrazione del controller su diverse piattaforme

interventi generali di qualità della vita

Che gioco è Coral Island

Coral Island è una simulazione agricola ambientata su un’isola tropicale: si lascia la vita di città per costruire una fattoria e conoscere la comunità del posto, con attività sia sulla terraferma sia sott’acqua. Il percorso di crescita dei figli si inserisce in questa vita di coppia e di famiglia.

Per vedere cosa esce intorno al 7 dicembre su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC, c’è il calendario delle uscite videogiochi di dicembre 2026.

Domande frequenti su Coral Island su Switch 2

Quando esce Coral Island su Switch 2? La versione per Nintendo Switch 2 esce il 7 dicembre 2026, lo stesso giorno dell’aggiornamento 1.4 Kids Grow Up. Coral Island su Switch 2 supporta il cross-play? Sì, il cross-play collega Switch 2 alle altre piattaforme supportate. Il multiplayer online arriva fino a quattro giocatori. Cos’è l’aggiornamento 1.4 Kids Grow Up di Coral Island? È un aggiornamento gratuito che fa crescere i figli del protagonista in quattro fasi, da neonato ad adolescente, con tappe familiari, hobby e nuove scene per il coniuge. Coral Island esce anche sulla Switch originale? No. Lo studio ha spiegato che i limiti tecnici della piattaforma non lo permettono: l’unica versione Nintendo prevista è quella per Switch 2.