GTA 6 esce il 19 novembre: preload, prezzo e cosa sapere

GTA 6 esce giovedì 19 novembre 2026 su PS5 e Xbox Series X|S: il preload per chi ha preordinato in digitale parte il 12 novembre e il prezzo in Italia è di 79,99 euro per la Standard Edition e 99,99 euro per la Ultimate.

Mancano 19 giorni al debutto di Grand Theft Auto VI. Il sito ufficiale di Rockstar indica il lancio al 19 novembre 2026 per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con i preordini già aperti. Una versione PC non è stata annunciata. Il trailer di lancio, pubblicato il 15 ottobre, ha chiuso la campagna di avvicinamento: ora restano da organizzare download, spazio sul disco e budget.

Quando esce GTA 6 e su quali piattaforme

La data è fissata a giovedì 19 novembre 2026. Il gioco arriva su PS5 e Xbox Series X|S, e Xbox ha già attivato la pagina di preordine in italiano con la stessa data. Per chi gioca su PC il quadro non cambia: Rockstar non ha comunicato nessuna versione.

Resta da capire a che ora si può cominciare. Dai dati del PlayStation Store, in Italia lo sblocco su PS5 è previsto a mezzanotte tra il 18 e il 19 novembre. Abbiamo ricostruito l’orario di lancio in Italia in un articolo dedicato. Rockstar non ha ancora diffuso un orario ufficiale.

Preload di GTA 6: quando parte il download

Chi ha preordinato la versione digitale può scaricare il gioco in anticipo a partire dal 12 novembre 2026, sette giorni prima del lancio. Il giorno X basterà quindi aspettare lo sblocco, senza coda di download.

Anche chi compra in negozio deve prepararsi allo stesso modo. Le copie fisiche contengono un codice di download e non un disco, e arrivano sugli scaffali dal 12 novembre. Rockstar non ha comunicato le dimensioni del download: conviene liberare spazio sulla console già adesso, con un margine ampio.

Quanto costa GTA 6 in Italia

I prezzi in euro seguono quelli in dollari. La guida al prezzo ufficiale di GTA 6 riassume le due edizioni disponibili:

Standard Edition : 79,99 euro in versione digitale.

: 79,99 euro in versione digitale. Ultimate Edition: 99,99 euro, con una collezione di oggetti esclusivi legata alla storia di Jason e Lucia.

Chi parte dalla Standard può passare alla Ultimate pagando solo la differenza, che è di circa 20 euro. Nei negozi fisici il prezzo della Standard può salire di qualche euro, quindi conviene confrontare le offerte prima di preordinare.

Bonus preordine: Vintage Vice City Pack e GTA+

Il Vintage Vice City Pack è il bonus legato ai preordini e agli acquisti digitali effettuati entro il 20 novembre 2026. Rockstar lo cita tra i bonus preordine nella pagina del gioco. Chi preordina in digitale riceve anche un mese di GTA+, l’abbonamento della casa, che si rinnova in automatico se non viene disdetto.

Cosa aspettarsi dal gioco

Il racconto ruota attorno ai protagonisti Jason e Lucia. Mappa, polizia e rapporto tra i due sono stati i temi dei filmati recenti: abbiamo raccolto tutte le novità del gameplay in un pezzo a parte.

Rockstar ha annunciato anche la colonna sonora originale firmata dai Justice, comunicata il 29 ottobre. Per chi ama il gioco anche per la musica, è un’indicazione in più su che atmosfera aspettarsi.

Domande frequenti su GTA 6

Quando esce GTA 6? GTA 6 esce giovedì 19 novembre 2026 su PS5 e Xbox Series X|S. I preordini sono già aperti. Quando parte il preload di GTA 6? Il preload per chi ha preordinato in digitale parte il 12 novembre 2026. Le copie fisiche, con un codice di download, arrivano in negozio nella stessa data. Quanto costa GTA 6 in Italia? La Standard Edition costa 79,99 euro in versione digitale, la Ultimate Edition 99,99 euro. Dalla Standard si può passare alla Ultimate pagando la differenza. GTA 6 esce su PC? No, almeno per ora. Rockstar ha annunciato il gioco soltanto per PS5 e Xbox Series X|S. La copia fisica di GTA 6 include il disco? No. La scatola contiene un codice per scaricare il gioco, quindi serve comunque spazio libero sulla console.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.