La puntata di La Promessa di domenica 22 novembre 2026 si chiude con un colpo di scena: a cena con il comandante, Alonso annuncia che Curro non sarà più valletto. Diventerà il suo segretario e rientrerà nella famiglia.

La puntata di La Promessa di domenica 22 novembre 2026 si chiude con un colpo di scena: a cena con il comandante, Alonso annuncia che Curro non sarà più valletto. Diventerà il suo segretario e rientrerà nella famiglia. L’appuntamento è su Rete 4 alle 19:40, con replica il giorno dopo alle 7:00.

Quando va in onda La Promessa del 22 novembre

La soap spagnola arriva su Rete 4 alle 19:40. Chi se la perde può recuperarla con la replica di lunedì 23 novembre alle 7:00 e, di norma, in streaming su Mediaset Infinity. Le puntate della settimana sono già raccontate nelle nostre anticipazioni, come quella in cui Curro chiede ad Alonso di riavere il suo rango.

Curro segretario di Alonso: cosa succede a cena

La svolta nasce da una pressione. Manuel insiste con il padre perché Curro smetta di fare il valletto e gli fa notare che Leocadia non ha chiamato il duca de Carvahal per sostenere la causa del ragazzo. Alonso ascolta e sceglie il momento più pubblico possibile: la cena con i De Lujan, a cui Lorenzo ha invitato il comandante.

Davanti a tutti, Alonso dichiara che Curro cambia ruolo. Niente più livrea: sarà il suo segretario e tornerà a far parte della famiglia. Per chi segue la storia dalla scorsa settimana è la risposta alla richiesta di Curro di non essere più un servitore.

Il comandante in ispezione e le tensioni nella tenuta

Prima della cena il comandante comincia l’ispezione e mette sottosopra l’hangar. Lorenzo risponde con l’invito a tavola, una mossa che porta l’ospite nel salotto buono proprio mentre in famiglia pesano i conti in sospeso.

Petra rimprovera Jacobo per aver venduto a Leocadia la collana di Cruz. Leocadia, intanto, accusa Cristobal di essersi allontanato da lei. Sono due scintille che si aggiungono al clima già teso della settimana.

Martina, Jacobo e il tentativo di Pia con Carlo e Maria

Sul fronte dei sentimenti, Martina è triste e si confida con Margarita: la situazione di Angela la turba. Al risveglio Jacobo le porta un mazzo di fiori, ma lei risponde con freddezza, e lui ne parla con Adriano. Il rapporto è lo stesso che nella puntata del 21 novembre vede Martina litigare con Adriano.

Pia, dal canto suo, chiude Carlo in camera con Maria, sperando che i due si confrontino finalmente.

Dove vedere La Promessa e come sta andando negli ascolti

Oltre a Rete 4 e alla replica mattutina, la piattaforma è Mediaset Infinity. Per i numeri della soap, puntata per puntata, c’è la nostra pagina con tutti i dati Auditel di La Promessa.

Domande frequenti su La Promessa anticipazioni del 22 novembre 2026

A che ora va in onda La Promessa domenica 22 novembre 2026? Su Rete 4 alle 19:40. La replica è in programma lunedì 23 novembre alle 7:00. Cosa succede a Curro nella puntata del 22 novembre? Durante la cena con il comandante, Alonso annuncia che Curro non sarà più valletto: diventerà il suo segretario e rientrerà nella famiglia. Chi spinge Alonso a cambiare il ruolo di Curro? Manuel, che gli chiede di far smettere a Curro il servizio da valletto e gli dice che Leocadia non ha chiamato il duca de Carvahal a sostegno della causa del ragazzo.

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