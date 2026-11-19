_GTA 6_ ha stabilito il record assoluto di spettatori contemporanei in diretta: 7,2 milioni di picco tra Twitch, YouTube e Kick nei minuti successivi allo sblocco del 19 novembre, il dato più alto mai misurato per il lancio di un videogioco.

Il picco si è formato pochi minuti dopo l’apertura del gioco nelle regioni in cui era già il 19 novembre. Streams Charts, la piattaforma che misura le dirette, ha contato 3,1 milioni di spettatori su Twitch, 2,7 milioni su YouTube e 1,4 milioni su Kick: le tre piattaforme sommano l’intero totale di 7,2 milioni. Il numero conta gli spettatori presenti nello stesso momento, non i giocatori e non le copie vendute.

Il confronto con il record di Valorant del 2020

Il primato precedente per il lancio di un gioco apparteneva a Valorant, con circa 1,7 milioni di spettatori nel 2020. Quel record nasceva da un meccanismo preciso: guardare le dirette della closed beta dava accesso alla beta su PC. GTA 6 lo supera di oltre quattro volte, come racconta Push Square.

Quasi il doppio del picco di agosto

Prima del lancio il massimo di GTA 6 sugli streaming era di 3,97 milioni di spettatori, raggiunti durante le dirette di reazione a GTA6: An Extended Look, il video gameplay pubblicato da Rockstar Games il 27 agosto 2026. Quel dato aveva superato i 3,81 milioni di Summer Game Fest 2026 ed era già il più alto tra i grandi showcase dell’anno, e il lancio lo porta a un valore quasi doppio. Chi vuole ripassare cosa mostrava quel video trova le novità del gameplay di GTA 6 tra mappa, polizia e rapporto tra Jason e Lucia.

Quando si sblocca in Italia

Il record viene da chi ha potuto giocare per primo, nei fusi orari in cui il 19 novembre era già iniziato. In Italia lo sblocco su PS5 è fissato alla mezzanotte del 19 novembre, come indica la scheda italiana del PlayStation Store. Su Xbox Series X|S la data è la stessa, ma l’orario va controllato sulla scheda del proprio store. Tutti i dettagli sono nell’articolo su orario di sblocco di GTA 6 in Italia.

Cosa misura davvero il numero dei 7,2 milioni

Il dato fotografa un momento preciso, quello dei picchi di audience sulle dirette dei creator, e il pubblico è diviso tra tre servizi: Twitch guida con 3,1 milioni, YouTube segue con 2,7 e Kick chiude con 1,4. Il confronto con Valorant è il più chiaro perché mette accanto due lanci misurati con lo stesso criterio. Il record può salire ancora man mano che il gioco si apre in altre regioni e che più streamer trasmettono. GTA 6 è disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, mentre una versione per PC non è stata annunciata.

Domande frequenti su GTA 6 e il record di streaming

Quanti spettatori ha avuto GTA 6 in diretta? Il picco è di 7,2 milioni di spettatori contemporanei, tra Twitch (3,1 milioni), YouTube (2,7 milioni) e Kick (1,4 milioni), nei minuti successivi allo sblocco del 19 novembre. Leggi anche GTA 6 e il mercato console: senza il gioco Rockstar il 2026 sarebbe in calo

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Coral Island arriva su Switch 2 il 7 dicembre con l’update 1.4 sui figli Qual era il precedente record di spettatori sugli streaming? Il record per il lancio di un gioco era di Valorant, con circa 1,7 milioni di spettatori nel 2020, quando guardare le dirette della closed beta sbloccava l’accesso alla beta su PC. Dove si possono guardare le dirette di GTA 6 su Twitch e YouTube? Le dirette dei creator sono su Twitch, YouTube e Kick, le tre piattaforme su cui è stato misurato il picco. Si trovano cercando GTA 6 nella categoria dedicata al gioco su ciascun servizio. Il record conta i giocatori di GTA 6? No. Conta soltanto gli spettatori presenti nello stesso momento davanti alle dirette. Non misura né i giocatori attivi né le copie vendute. Su quali piattaforme esce GTA 6? GTA 6 esce il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Una versione per PC non è stata annunciata.

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