GTA 6, il Profilo criminale di Jason e Lucia: i livelli da Professional a Irredeemable

Rockstar North ha spiegato come funziona il Profilo criminale di GTA 6: una scala che misura il caos causato da Jason e Lucia, dal livello Professional fino a Irredeemable.

Il Profilo criminale è il sistema con cui GTA 6 tiene traccia di come giochi. Ogni scelta, violenta o controllata, sposta un indicatore tra due estremi: da una parte Professional, dall’altra Irredeemable. A meno di tre settimane dall’uscita del 19 novembre, Rockstar North ha chiarito le regole di base.

Cos’è il Profilo criminale di GTA 6

Chi ha giocato a Red Dead Redemption 2 riconoscerà l’idea: è l’erede dichiarato dell’Honor System. Qui però la misura riguarda il tipo di criminale che scegli di essere. La scala ha un’icona con l’angelo a un capo e una con il diavolo all’altro, e non serve solo a decorare lo schermo. Rob Nelson, co-lead di Rockstar North, ha spiegato che il comportamento costante del giocatore può influenzare come reagisce il mondo e come procede la storia di Jason Duval e Lucia Caminos.

I livelli, da Professional a Irredeemable

Gli estremi della scala sono Professional e Irredeemable. Il primo è chi risolve ogni situazione con il minimo necessario, l’altro è chi trasforma ogni incontro in uno scontro senza motivo. Rockstar non ha ancora dettagliato i gradini intermedi, quindi per ora conviene fermarsi ai due nomi certi. Le traduzioni italiane possono variare (Professionista, Irrecuperabile), per questo in questo articolo restano le etichette inglesi del gioco.

Cosa fa salire o scendere il Profilo

Conta la proporzione tra ciò che la situazione richiede e ciò che scegli di fare. Stordire invece di uccidere, o minacciare prima di sparare, ti tiene vicino a Professional. Sparare per primo e fare domande dopo costruisce un profilo violento. Rispondere al fuoco durante una rapina finita male non sposta la scala: lo fa l’eccesso sistematico e gratuito, come aprire il fuoco per una lite da niente. Le azioni obbligate delle missioni non vengono contate.

Anche i gesti piccoli pesano. Nella demo di luglio buttare i rifiuti nel cestino spostava il profilo nella direzione giusta, e Nelson ha detto che dare da mangiare agli animali conterà. Nel trailer ufficiale compare un alone sopra Jason mentre accarezza un cane. Le guide dedicate al sistema elencano come azioni positive le rapine efficienti e le fughe pulite, mentre uccidere i testimoni fa precipitare il profilo. Anche il furto si misura: puntare una pistola a un autista è meno grave che trascinarlo fuori dall’auto.

Profilo criminale e stelle della polizia sono due cose diverse

Le stelle di ricercato non misurano chi sei, ma cosa sanno gli agenti. Tengono conto di descrizione fisica, vestiti, riprese delle telecamere, arma in mano e del fatto che tu sia solo o in coppia. Ogni indizio appare come un’icona e si cancella cambiando outfit, separandosi dal partner o liberandosi dell’arma. Per il quadro completo sul gameplay c’è il nostro riepilogo di mappa, polizia e rapporto tra Jason e Lucia.

A parte c’è un sistema di relazione che segue il legame tra i due protagonisti su una scala a quattro passi. Contano il tempo passato insieme, come una passeggiata in spiaggia o una sessione in palestra, e i colpi messi a segno in coppia.

Cosa cambia al lancio del 19 novembre

Rockstar non ha annunciato ricompense legate ai livelli né un collegamento diretto tra un livello e un finale. A chi gli ha chiesto se la conclusione dipenda da tante piccole scelte o da poche grandi, Nelson ha risposto «entrambe le cose». Il Profilo non è una via d’uscita dal crimine: Jason e Lucia restano due fuorilegge che scappano insieme.

GTA 6 arriva il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, senza una data annunciata per PC. Chi vuole sapere a che ora si sblocca il gioco in Italia trova tutto nella nostra guida all’orario di lancio.

Se stai ancora decidendo quale edizione prendere, qui trovi quanto costa GTA 6 su PS5 e Xbox Series X|S.

Domande frequenti sul Profilo criminale di GTA 6

Cos’è il Profilo criminale di GTA 6? È il sistema che misura il comportamento di Jason e Lucia in base al caos che causano, su una scala che va da Professional a Irredeemable. Può influenzare come il mondo reagisce al giocatore e come procede la storia. Quali sono i livelli del Profilo criminale? Gli estremi ufficiali sono Professional e Irredeemable, rappresentati da un angelo e da un diavolo. Rockstar non ha ancora dettagliato i gradini intermedi. Il Profilo criminale è lo stesso sistema delle stelle della polizia? No. Le stelle indicano cosa sa la polizia di te: descrizione, vestiti, telecamere, arma e partner. Il Profilo criminale misura invece il tipo di criminale che sei, in base alle tue scelte. Quando esce GTA 6? Il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Una versione PC non ha ancora una data annunciata.

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