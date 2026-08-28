GTA 6, tutte le novità del gameplay: mappa, polizia e rapporto tra Jason e Lucia

Rockstar Games ha finalmente mostrato GTA 6 in azione con Grand Theft Auto VI: An Extended Look, una presentazione di quasi 27 minuti composta interamente da sequenze registrate in-game su PlayStation 5.

Il filmato, accompagnato da alcune dimostrazioni riservate alla stampa negli studi di Rockstar North, ha permesso di scoprire numerosi dettagli sul nuovo sistema ricercato, sulle rapine, sull’esplorazione di Vice City e sul rapporto tra i protagonisti Jason e Lucia.

Più che limitarsi ad ampliare la formula di GTA 5, Rockstar sembra voler combinare la libertà della serie con la profondità simulativa di Red Dead Redemption 2. Il risultato promette un mondo più credibile, reattivo e attento alle azioni del giocatore.

Una Vice City molto più grande e dettagliata

GTA 6 sarà ambientato a Leonida, lo Stato immaginario ispirato alla Florida che comprende Vice City e numerose altre regioni.

Secondo i dati condivisi da Rockstar con il New York Times, la nuova Vice City sarebbe circa due volte più grande di Los Santos, mentre l’intera area esplorabile raggiungerebbe dimensioni pari a circa tre volte quella di Red Dead Redemption 2.

Rockstar non punta però soltanto sulla superficie della mappa. I vari distretti avranno architetture, abitanti e culture riconoscibili, con differenze evidenti tra il centro urbano, le zone costiere, le paludi e le aree naturali come il Mount Kalaga National Park.

Anche la mappa nel menu sarà più dettagliata rispetto ai precedenti GTA, grazie a una rappresentazione satellitare di strade ed edifici.

Il mondo aperto premierà inoltre l’esplorazione. Non tutti gli incontri e le attività saranno segnalati da un’icona: eventi casuali, conversazioni ascoltate per strada e interazioni con i personaggi potranno trasformarsi spontaneamente in piccoli incarichi.

Jason e Lucia potranno agire insieme o separatamente

Come in GTA 5, il giocatore potrà passare da un protagonista all’altro durante l’esplorazione. Il cambio tra Jason e Lucia sarà però più flessibile e potrà avvenire anche nel corso di sparatorie e inseguimenti, senza caricamenti visibili.

Quando viaggiano insieme, il giocatore potrà scegliere chi guida e chi siede dal lato del passeggero. Durante una fuga, per esempio, Jason potrà occuparsi dell’auto mentre Lucia spara contro gli inseguitori, oppure viceversa.

I due personaggi potranno anche essere chiamati tramite telefono per partecipare a un’attività, a un lavoro o semplicemente per trascorrere del tempo insieme.

La loro relazione rappresenterà una delle principali novità narrative di GTA 6. All’inizio della storia entrambi sembrano interessati a costruire un legame sentimentale, ma sarà il giocatore a decidere se farli diventare una coppia oppure mantenerli come semplici partner criminali.

Passare del tempo insieme, rispondere ai messaggi, fare shopping, allenarsi o compiere rapine rafforzerà il rapporto. Ignorare sistematicamente l’altro personaggio potrà invece indebolirlo.

La relazione non offrirà bonus tradizionali, ma potrà influire sullo sviluppo di alcuni eventi e sul modo in cui emergeranno le storie personali dei protagonisti. Con un legame sufficientemente forte, Jason e Lucia potranno anche tenersi per mano o compiere piccoli gesti contestuali, come aprirsi una porta a vicenda.

Un nuovo sistema ricercato basato sui testimoni

Il sistema ricercato di GTA 6 segna un cambiamento importante rispetto ai capitoli precedenti.

Una trasgressione dovrà essere vista da qualcuno oppure rilevata da un allarme prima di attirare la polizia. Le forze dell’ordine riceveranno informazioni precise sull’accaduto e potranno conoscere:

l’aspetto del sospettato;

i vestiti indossati;

il veicolo utilizzato;

la presenza di un eventuale complice.

Questi dettagli compariranno sotto le stelle del livello ricercato. Per far perdere le proprie tracce non sarà quindi sempre sufficiente allontanarsi dalla zona: potrebbe essere necessario cambiare abiti, sostituire il veicolo o modificare l’acconciatura.

Indossare una maschera durante un crimine e rimuoverla durante la fuga impedirà ai testimoni e alle telecamere di fornire una descrizione precisa del volto. Se Jason e Lucia vengono segnalati come coppia, potranno invece separarsi per dividere l’attenzione degli agenti.

Sulla mappa rimarrà visibile anche una zona calda nella quale la polizia continuerà a svolgere le proprie ricerche. Nei quartieri più affollati, fuggire in automobile potrebbe risultare difficile a causa del traffico e delle strade strette: vicoli e percorsi a piedi diventeranno quindi valide alternative.

Torneranno inoltre le sei stelle, assenti in GTA 5. Il primo livello sarà relativamente semplice da seminare, mentre il sesto darà origine alle fughe spettacolari e caotiche tipiche della serie.

Il Criminal Profile non sarà un semplice sistema morale

Accanto al livello ricercato debutterà il Criminal Profile, un sistema che ricorda l’onore di Red Dead Redemption 2 ma tiene maggiormente conto del contesto.

Non esisterà una divisione netta tra comportamento buono e cattivo. Jason e Lucia sono criminali e il gioco non chiederà loro di comportarsi come cittadini modello. Verrà valutato soprattutto il modo in cui il giocatore affronta le diverse situazioni.

Portare a termine un colpo rapidamente, evitando vittime e fuggendo prima dell’arrivo della polizia, produrrà conseguenze differenti rispetto all’uso continuo di violenza non necessaria. Difendersi durante uno scontro o affrontare una sparatoria prevista dalla storia non dovrebbe avere lo stesso peso di un’aggressione gratuita.

Un comportamento ripetuto potrà modificare la reazione del mondo e, in alcuni casi, influenzare la narrazione. Anche piccoli gesti positivi, come nutrire un animale randagio o raccogliere i propri rifiuti, contribuiranno al profilo.

Rapine più libere e denaro realmente importante

In GTA 6 il denaro avrà un peso maggiore nella progressione. In alcuni momenti sarà necessario raccogliere una determinata somma prima di poter continuare la storia principale.

Jason e Lucia potranno guadagnare attraverso rapine, furti nei negozi, colpi in banca e compravendita di veicoli rubati. Ogni lavoro potrà essere affrontato individualmente oppure in coppia.

Durante una rapina bisognerà scegliere tra rapidità e guadagno. Far esplodere una cassaforte consentirà di risparmiare tempo, ma rischierà di danneggiare il contenuto. Cercarne la combinazione richiederà più pazienza e aumenterà la possibilità che la polizia arrivi prima della fuga.

Le forze dell’ordine potranno anche circondare un edificio e attendere l’uscita dei rapinatori, rendendo importante individuare porte posteriori e vie di fuga alternative.

La refurtiva non diventerà immediatamente denaro contante. Gioielli, automobili e banconote segnate dovranno essere consegnati a ricettatori specializzati.

Rubare un’automobile sarà più complesso

Il furto dei veicoli è stato completamente rinnovato. Le automobili saranno divise in differenti categorie di sicurezza e i modelli più costosi richiederanno strumenti avanzati.

Le vecchie auto potranno essere aperte rompendo un finestrino o forzando la serratura, per poi collegarne i cavi. I veicoli moderni e di lusso potrebbero invece richiedere un dispositivo capace di clonare la chiave elettronica.

Attraverso l’app WAINK sarà possibile analizzare un’automobile e scoprire:

il suo valore;

il costo per registrarla come mezzo personale;

la presenza di un allarme;

il tipo di serratura;

l’eventuale localizzatore.

Alcuni strumenti verranno sbloccati soltanto proseguendo nella storia. I veicoli dotati di tracker potranno inoltre comunicare la posizione alla polizia se guidati troppo lentamente, costringendo il giocatore ad accelerare oppure ad abbandonarli.

I mezzi rubati perderanno valore se danneggiati durante la consegna al ricettatore.

Safehouse, veicoli personali e trasformazioni fisiche

Le abitazioni di GTA 6 saranno più interattive delle tradizionali proprietà della serie e ricorderanno in parte gli accampamenti di Red Dead Redemption 2. Jason e Lucia potranno vivere insieme, ricevere visite e seguire routine indipendenti.

Ogni protagonista potrà possedere più veicoli personali. I bagagliai saranno realmente utilizzabili e potranno contenere armi e cambi di vestiti, particolarmente utili per sottrarsi alla polizia.

Tornerà anche il sistema di trasformazione fisica visto in GTA: San Andreas. Allenarsi aumenterà la massa muscolare e la forza, mentre mangiare troppo farà ingrassare i protagonisti. Il cibo garantirà però un significativo recupero della salute.

Nella dimostrazione, l’allenamento non consisteva nella semplice pressione ripetuta di un pulsante: per sollevare i pesi era necessario coordinare salita e discesa. Con il tempo sarà possibile migliorare la tecnica e sbloccare carichi più elevati.

Acconciature e barba potranno essere accorciate nella safehouse, mentre per ottenere nuovi stili bisognerà visitare parrucchieri e barbieri. Ogni negozio potrà proporre capi o tagli esclusivi.

NPC più credibili e oltre 600.000 animazioni

Rockstar vuole che gli abitanti di Leonida sembrino persone reali anziché semplici comparse.

Gli NPC avranno una varietà molto maggiore di corporature, altezze, età, vestiti, tatuaggi e caratteristiche fisiche. Le animazioni verranno adattate dinamicamente alle dimensioni dei personaggi e agli oggetti con cui interagiscono.

Il giocatore potrà salutare, provocare o cercare di calmare le persone incontrate. Gli NPC noteranno anche comportamenti sospetti: ascoltare una conversazione troppo a lungo, seguire qualcuno o camminare apertamente con un fucile potrà generare una reazione o una chiamata alla polizia.

Rockstar afferma che GTA 6 contiene oltre 600.000 animazioni, contro le circa 55.000 di GTA 5 e le 300.000 di Red Dead Redemption 2. Lo studio avrebbe inoltre creato un reparto dedicato esclusivamente alla scrittura e alla direzione degli abitanti del mondo di gioco.

L’obiettivo è ottenere una popolazione costruita con attenzione manuale, nella quale persino fotografie, tatuaggi, oggetti e segni lasciati sui tavoli contribuiscano a raccontare chi vive in un determinato ambiente.

Telefono, social network e attività secondarie

Il telefono non apparirà più come una semplice interfaccia sovrapposta allo schermo. Quando viene estratto, la telecamera si avvicinerà alla mano del personaggio mostrando l’apparecchio come un oggetto fisico.

Tornerà Snapmatic, accompagnato da un vero feed sociale popolato da influencer, celebrità e conoscenze dei protagonisti. Jason e Lucia potranno osservare i contenuti e seguire diversi profili, ma non pubblicare fotografie personali: essendo ricercati, vorranno evitare di lasciare tracce digitali.

Tra le attività mostrate o confermate figurano:

biliardo e minigolf;

basket e allenamento in palestra;

gare automobilistiche e motocross;

kayak, airboat e moto d’acqua;

immersioni alla ricerca di tesori;

paracadutismo e BASE jumping;

visite allo zoo e studio degli animali;

locali notturni e poligoni di tiro.

Per gli spostamenti sarà disponibile anche Ryde Me, un’app ispirata ai servizi di taxi privati. Durante il tragitto sarà possibile conversare con gli altri passeggeri.

Missioni meno rigide e una storia da circa 80 ore

Rockstar vuole ridurre la separazione percepibile tra missioni principali e mondo aperto. Alcuni incarichi offriranno più vie di fuga e approcci differenti, pur conservando sequenze maggiormente guidate quando la narrazione lo richiede.

Le scelte potranno essere sia immediate sia cumulative. Alcune produrranno conseguenze evidenti, mentre altre acquisiranno importanza solo nel corso del tempo, favorendo partite successive.

Rob Nelson ha raccontato di avere impiegato circa 80 ore per completare la storia insieme a una parte degli obiettivi secondari con conseguenze narrative. Non si tratta quindi necessariamente della durata della sola campagna, ma offre una prima indicazione sulle dimensioni dell’esperienza.

Anche la cavigliera elettronica di Lucia avrà un ruolo importante nella storia e nel modo in cui i due protagonisti vengono riuniti.

La satira di GTA 6 punterà su temi senza tempo

GTA 6 continuerà a prendere in giro la cultura statunitense, ma Rockstar vuole evitare riferimenti troppo legati alla politica del momento, ai meme o allo slang destinato a invecchiare rapidamente.

La satira si concentrerà su temi più universali, come avidità, arroganza, fama e ossessione per i social media. Secondo gli autori, Leonida sarà allo stesso tempo una critica e una dichiarazione d’amore nei confronti di Miami e della Florida meridionale.

Al centro della storia resterà comunque il rapporto tra Jason e Lucia. Dietro le rapine e il caos, Rockstar vuole raccontare una vicenda di speranza, sacrificio ed egoismo, chiedendosi se l’amore possa sopravvivere alla tempesta nella quale i due protagonisti si sono cacciati.

Quando esce GTA 6?

L’uscita di Grand Theft Auto VI è fissata al 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Rockstar non ha ancora annunciato una versione PC e nella presentazione non sono state fornite informazioni su una nuova incarnazione di GTA Online.

Il lungo filmato non ha quindi risposto a ogni domanda, ma ha chiarito la portata del progetto: GTA 6 non vuole essere soltanto più grande del suo predecessore. Vuole costruire un mondo nel quale ogni crimine, relazione e deviazione dalla strada principale possa generare conseguenze credibili.

fonti: IGN.com – NYTimes – Eurogamer