Elder Scrolls 6 Sentinel: cosa sappiamo davvero sul nome e sull’annuncio di novembre

Elder Scrolls 6 Sentinel: secondo un report di Tom Warren di The Verge, il nuovo capitolo di Bethesda si chiamerà The Elder Scrolls VI: Sentinel e il nome potrebbe arrivare a novembre, in tempo per i 15 anni di Skyrim. Bethesda e Microsoft, per ora, non confermano nulla.

La notizia è partita il 29 ottobre dalla newsletter Notepad di Warren, che cita fonti vicine ai piani di Bethesda. Nel giro di poche ore l’hanno ripresa testate di mezzo mondo. Il punto da tenere a mente è uno solo: siamo ancora nel campo delle indiscrezioni. Nessun comunicato, nessun trailer, nessun post ufficiale con il titolo.

Il report su The Elder Scrolls VI: Sentinel

Secondo quanto riportato da Warren, Sentinel sarebbe il sottotitolo del gioco. Il report aggiunge due dettagli: l’ambientazione sarebbe Hammerfell, regione di Tamriel già citata nei capitoli precedenti, e la storia scaverebbe nel passato della saga, tra antichi manufatti misteriosi. Anche Video Games Chronicle riporta il nome e l’ipotesi Hammerfell, sempre come voce non confermata.

Il nome ha una logica precisa per chi conosce il mondo di Tamriel. Sentinel è una città e un regno di Hammerfell. Non un titolo astratto, quindi, ma un luogo.

Perché si parla di novembre e dei 15 anni di Skyrim

The Elder Scrolls V: Skyrim è uscito l’11 novembre 2011 su PC, PlayStation 3 e Xbox 360. L’11 novembre 2026 cade quindi il quindicesimo compleanno del gioco, e secondo Warren Bethesda potrebbe sfruttare proprio quella ricorrenza per svelare il titolo.

Attenzione alle aspettative. Il report parla solo del nome: niente gameplay, niente data di uscita. Chi spera in un trailer completo rischia di restare deluso.

Cosa è ufficiale e cosa è solo rumor

Per fare ordine conviene separare le due colonne.

Confermato

Il gioco esiste: Bethesda lo ha annunciato all’E3 il 10 giugno 2018 con un breve teaser presentato da Todd Howard.

A sviluppare è Bethesda Game Studios, oggi parte di Xbox.

Ad agosto 2026 la CEO di Xbox Asha Sharma ha pubblicato un post con il titolo nascosto da asterischi, “The Elder Scrolls VI: * ***”, e Bethesda ha ripreso lo stesso gioco di asterischi.

***”, e Bethesda ha ripreso lo stesso gioco di asterischi. A luglio 2026 Bethesda ha ricordato che Skyrim ha superato i 65 milioni di copie e che il seguito è in lavorazione.

Non confermato

Il sottotitolo Sentinel.

L’ambientazione a Hammerfell.

Un annuncio a novembre legato all’anniversario di Skyrim.

Le piattaforme definitive e la finestra di uscita.

I fan ci erano arrivati da soli

La teoria su Sentinel circolava già dall’estate. Dopo il post di Sharma, la community ha provato a contare gli asterischi e ha trovato in Sentinel una parola di otto lettere compatibile. Michael Kirkbride, ex sceneggiatore di Bethesda, ha risposto con un secco “Yep” a un utente che proponeva quel nome. Una risposta che non vale come conferma, ma che ha acceso ancora di più la discussione.

Secondo la pagina Wikipedia di The Elder Scrolls VI, Hammerfell era già tra le regioni più indicate dai fan come possibile ambientazione. Il report di Warren, se confermato, darebbe ragione a chi ci scommetteva da anni.

Xbox o anche PlayStation? La questione piattaforme

Al momento le uniche piattaforme associate al gioco sono PC e Xbox. Skyrim stesso è arrivato su PS5 nel 2021 con le sue riedizioni, ma per The Elder Scrolls VI non esiste alcuna conferma in un senso o nell’altro. Anche questo potrebbe chiarirsi solo con l’annuncio ufficiale.

Quando esce The Elder Scrolls VI

Non c’è una data. A luglio 2026 il giornalista Jason Schreier stimava un’uscita non prima del 2028. L’ultimo grande gioco di ruolo di Bethesda Game Studios resta Starfield, uscito nel 2023: chi vuole capire da dove riparte lo studio può leggere la nostra recensione di Starfield.

Per ora la data da segnare è l’11 novembre. Se il report di Warren è corretto, quel giorno scopriremo se Sentinel è davvero il nome del gioco più atteso di Bethesda.

Domande frequenti su Elder Scrolls 6 Sentinel

Elder Scrolls 6 è già stato annunciato ufficialmente? Sì, il gioco è stato annunciato all’E3 2018 con un breve teaser. Il titolo completo, però, non è ancora ufficiale: il nome Sentinel arriva da un report di Tom Warren di The Verge. Cosa significa il nome Sentinel per Elder Scrolls VI? Sentinel è una città e un regno di Hammerfell, regione di Tamriel. Il nome farebbe quindi pensare a un gioco ambientato in quella zona, come sostiene il report. Perché si parla di un annuncio legato a Skyrim? Skyrim è uscito l’11 novembre 2011 e compie 15 anni l’11 novembre 2026. Secondo il report, Bethesda potrebbe svelare il nome proprio in quella occasione. Quando esce The Elder Scrolls VI? Non c’è una data ufficiale. Le stime più recenti della stampa estera indicano un’uscita non prima del 2028. Elder Scrolls 6 uscirà su PS5? Non è confermato. Al momento il gioco è associato solo a PC e Xbox.

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