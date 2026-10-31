BioWare chiusa, EA avrebbe scelto Battlefront 3 al posto del nuovo Mass Effect

Electronic Arts ha chiuso BioWare e cancellato il nuovo Mass Effect perché, a quanto ricostruisce Bloomberg, i dirigenti hanno puntato su Star Wars Battlefront 3, ritenuto una scommessa meno rischiosa.

La chiusura di BioWare, annunciata da EA la scorsa settimana insieme alla cancellazione del prossimo Mass Effect, ha una spiegazione più concreta di quanto sembrasse. Il 30 ottobre Bloomberg ha pubblicato una ricostruzione dei retroscena: nel rivedere i progetti dei prossimi anni, i vertici dell’editore si sono trovati davanti a due produzioni fantascientifiche da centinaia di milioni di dollari ciascuna, e hanno scelto di portarne avanti una sola.

Mass Effect contro Battlefront 3: la scelta di EA

Il nuovo Mass Effect e Star Wars Battlefront 3 erano i due grandi nomi sul tavolo. Per Bloomberg, EA ha giudicato Battlefront 3 un investimento meno rischioso e più prevedibile rispetto al ritorno della saga di BioWare. Il progetto Mass Effect, sempre stando al report, avrebbe dovuto chiamarsi Mass Effect Universe.

Il quadro finanziario pesa. Dopo il passaggio di EA al consorzio guidato dal fondo saudita PIF, ricostruito nel nostro articolo sull’acquisizione da 55 miliardi, Bloomberg indica un debito di circa 18 miliardi di dollari. Una cifra che avrebbe aumentato la spinta a concentrare gli investimenti su progetti considerati più affidabili.

Il report non riduce la decisione a un solo fattore. Cita anche l’accoglienza meno convincente delle ultime produzioni dello studio rispetto ai successi del passato e le dinamiche interne all’editore.

Cosa ha detto EA e cosa resta indiscrezione

Qui conviene separare i piani. Sono ufficiali la chiusura di BioWare e la cancellazione del nuovo Mass Effect. EA ha poi risposto a Bloomberg spiegando che la decisione è arrivata dopo “mesi di pianificazione, valutazioni e analisi”, tenendo conto delle condizioni di mercato, delle dinamiche del settore e delle priorità di lungo termine.

Non è ufficiale invece il legame diretto con Battlefront 3: EA non l’ha confermato e non ha commentato la presunta preferenza. L’editore ha comunicato ai dipendenti che DICE e Respawn collaboreranno a un futuro progetto, che la stampa identifica con il nuovo Star Wars Battlefront. Piattaforme, caratteristiche e finestra di uscita non sono state annunciate.

Cosa perdono i fan di Mass Effect

Per chi ha seguito lo studio canadese, fondato nel 1995 a Edmonton e dietro serie come Mass Effect e Dragon Age, la notizia chiude un’epoca. Non esiste al momento alcun dettaglio ufficiale su un futuro della saga: né uno studio incaricato, né una data, né contenuti.

Il rumor su Star Wars Jedi 3

Nelle stesse ore Jason Schreier, firma di Bloomberg, ha commentato su Bluesky che Star Wars Jedi 3 è molto avanti nello sviluppo e dovrebbe essere annunciato presto. Per Schreier, Battlefront 3 invece non sarebbe nemmeno cominciato. Sono indiscrezioni, non annunci: EA non ha comunicato alcuna data. Il capitolo precedente, Jedi: Survivor, è uscito il 27 aprile 2023.

Il quadro, per ora, è questo: un franchise storico senza futuro dichiarato, un progetto Star Wars affidato a DICE e Respawn e un editore che deve ancora spiegare nei dettagli la propria strategia.

Domande frequenti sulla chiusura di BioWare

Perché EA ha chiuso BioWare? EA parla di una decisione maturata in mesi di pianificazione e analisi, legata a condizioni di mercato e priorità di lungo termine. Il report di Bloomberg aggiunge la scelta di puntare su Star Wars Battlefront 3, considerato meno rischioso del nuovo Mass Effect, e il peso del debito dopo l’acquisizione. Mass Effect tornerà dopo la chiusura di BioWare? Il nuovo Mass Effect è stato cancellato e al momento non ci sono annunci ufficiali su un futuro della saga, né su studi, date o contenuti. Chi lavorerà al nuovo progetto Star Wars di EA? EA ha comunicato ai dipendenti che DICE e Respawn collaboreranno a un futuro progetto, che la stampa identifica con Star Wars Battlefront 3. Il gioco non è stato presentato ufficialmente. Star Wars Jedi 3 è in arrivo? Per Jason Schreier il gioco è molto avanti nello sviluppo e verrà annunciato presto. Non c’è ancora una conferma ufficiale né una data.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.